Cómo quitar el círculo de sarro de la taza de baño sin usar limpiadores comerciales

El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son alternativas caseras a los limpiadores comerciales de taza del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El círculo de sarro de la taza del baño se forma cuando el agua —rica en calcio y magnesio— se evapora y deja los minerales adheridos a la porcelana.

El vinagre blanco y bicarbonato de sodio pueden ayudar a la limpieza, cada uno por separado, sin necesidad de limpiadores comerciales.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lista el bicarbonato y el vinagre (usados por separado) como alternativas caseras al limpiador de taza convencional.

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El sarro en la taza del baño se forma cuando el agua se evapora y deja minerales adheridos a la porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno funciona por separado: mezclarlos entre sí los inutiliza, y combinar cualquiera de los dos con cloro o puede producir tóxicos, según la UNAM.

El baño, una superficie de riesgo que se recomienda limpiar con regularidad

El Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH) advierte que la proporción de personas vulnerables a infecciones en los hogares va en aumento.

La institución señala que la dosis necesaria para infectarse a través de varios organismos es baja, por lo que recomienda concentrar la limpieza en superficies de contacto frecuente: manos, cocina y baño.

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El IFH recomienda concentrar la limpieza en superficies de contacto frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IFH distingue entre limpiar y desinfectar. Limpiar remueve suciedad visible —como el sarro— mientras que desinfectar reduce microorganismos en momentos de riesgo específico. Ambas acciones son necesarias, pero distintas.

Cómo usar el bicarbonato de sodio para limpiar la taza del baño

El Departamento de Ecología de Washington describe en su documento Vivir de forma más saludable comienza en casa. Prácticas de limpieza más seguras para reducir exposición a tóxicos una alternativa casera de limpieza para la taza del baño: espolvorear bicarbonato de sodio dentro de la taza, agregar unas gotas de jabón líquido para platos —no detergente— y frotar con el cepillo de baño.

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El bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave sobre los residuos minerales y neutraliza olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía especifica enjuagar bien con agua para evitar que quede una película turbia en la porcelana.

Posteriormente, las superficies exteriores del inodoro se limpian con un trapo rociado con bicarbonato.

El bicarbonato actúa como abrasivo suave sobre los residuos minerales y neutraliza olores.

El Departamento de Ecología de Washington especifica enjuagar bien la taza tras aplicar bicarbonato para evitar una película turbia en la porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinagre blanco: otra alternativa de limpieza casera para el sarro de la taza

Otra alternativa de limpieza es el vinagre blanco, que contiene ácido acético, que puede reaccionar con el carbonato de calcio del sarro. Para que funcione, conviene aplicarlo sin combinarlo con otros ingredientes.

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Se aplica vinagre blanco directamente dentro de la taza, cubriendo las zonas con sarro. Se talla con el cepillo de baño y se jala la palanca.

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede disminuir el carbonato de calcio del sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular evita que el círculo se endurezca

La EPA aclara que el vinagre y el bicarbonato limpian pero no desinfectan. Para eliminar microorganismos recomienda usar un desinfectante por separado, en un momento distinto al de la limpieza con estos ingredientes.

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La EPA lista el vinagre como alternativa casera al limpiador de taza convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IFH señala que perseguir una casa libre de microbios es un mito. El énfasis, indica la institución, debe ponerse en prácticas informadas y en la higiene selectiva: intervenir en los momentos y superficies de mayor riesgo, como el baño.

Mezclar vinagre, bicarbonato o cloro puede anular su efecto o generar gases tóxicos

Combinar vinagre y bicarbonato al mismo tiempo produce una reacción entre el ácido y la base que los neutraliza. Queda agua con acetato de sodio: una sal sin propiedades limpiadoras.

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Mezclar productos de limpieza sin conocer sus propiedades puede generar sustancias dañinas, advierte la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo mayor está en mezclar vinagre con cloro. Carlos Antonio Rius Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM, advierte a través del portal oficial de la Facultad que el hipoclorito de sodio —el cloro comercial de uso doméstico— al combinarse con un ácido como el vinagre genera cloro gaseoso, altamente tóxico.

Rius Alonso advierte que el cloro es altamente oxidante y que su inhalación puede causar daño en las mucosas de nariz, boca y pulmón.

El IFH distingue entre limpiar y desinfectar: la primera remueve suciedad visible, la segunda reduce microorganismos en momentos de riesgo específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el vinagre como el bicarbonato deben aplicarse solos, sin combinarse entre sí ni sobre superficies donde haya restos de cloro.