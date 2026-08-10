México usa IA para rastrear fraude y congela 2 mdd que eran enviados a otros países

La investigación involucró a las 54 Unidades de Policía Cibernética del país. (Crédito: Cuartoscuro)

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el uso de herramientas de inteligencia artificial permitió apoyar una investigación contra una red que utilizaba imágenes y videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones, mientras que el seguimiento de los recursos enviados a distintos países derivó en el congelamiento de más de 2 millones de dólares.

La investigación involucró a las 54 Unidades de Policía Cibernética del país y se realizó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la que se rastreó el destino de los recursos transferidos al extranjero.

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Como resultado, las autoridades identificaron a 12 personas físicas y una persona moral relacionadas con la red financiera. La SSPC no precisó en la información difundida la identidad de los involucrados ni qué proporción de los recursos congelados correspondía a cada uno.

El caso fue presentado el 8 de agosto por Patricia Chávez Obregón, directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, durante el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, realizado en la Universidad La Salle.

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Utilizaron imágenes de funcionarios para ofrecer falsas inversiones

La campaña investigada utilizaba videos e imágenes manipulados mediante inteligencia artificial en los que aparecían la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

El contenido buscaba hacer creer a los usuarios que los funcionarios respaldaban determinadas oportunidades de inversión. Para ello se utilizaba un supuesto portal informativo desde el que se dirigía a las personas hacia el esquema fraudulento.

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El uso de imágenes generadas o alteradas mediante IA permitió dar una apariencia de legitimidad a la oferta y aprovechar la identidad de funcionarios para generar confianza entre potenciales víctimas.

La directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, Patricia Chávez Obregón, durante el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social. (Crédito: SSPC)

Con apoyo de la UIF, se rastrearon recursos que eran enviados a distintos países. Ese trabajo permitió establecer vínculos dentro de la estructura financiera e identificar a las 12 personas y la empresa relacionadas con la operación.

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El uso de la inteligencia artificial en tareas de seguridad

El caso forma parte de las aplicaciones que la SSPC presentó sobre el uso de inteligencia artificial en tareas de seguridad.

Durante la conferencia “IA y seguridad ciudadana”, Chávez Obregón explicó que estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de información, reducir los tiempos de análisis e identificar patrones que pueden aportar elementos a una investigación.

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También pueden utilizarse para correlacionar información de diferentes investigaciones y generar proyecciones que apoyen la toma de decisiones.

La funcionaria señaló que la tecnología permite disminuir tareas repetitivas, aunque su utilización se mantiene bajo supervisión humana y no sustituye el trabajo de investigadores y policías.

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Desde junio de 2025, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial cuenta con atribuciones en materia de investigación y está integrada por siete unidades especializadas en delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, delitos transnacionales y delitos cibernéticos.

Una de sus funciones consiste en monitorear de manera permanente redes sociales y fuentes abiertas para identificar incidentes cibernéticos, generar líneas de investigación y solicitar información a proveedores de servicios.

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Cuando se reúnen elementos suficientes, las autoridades presentan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las carpetas de investigación.

La IA también se utiliza para identificar rostros y vehículos

Durante el congreso, la SSPC presentó además el Plan Kukulkán, implementado durante la justa mundialista, como otro ejemplo del uso de inteligencia artificial en labores de seguridad.

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Las entidades sede incorporaron herramientas para la identificación de rostros, vehículos y objetos, con el propósito de apoyar las tareas de vigilancia y análisis.

La dependencia sostiene que este tipo de tecnología permite procesar información a mayor velocidad y encontrar coincidencias o patrones que pueden ser utilizados por los investigadores.

Sin embargo, la SSPC remarcó que las herramientas de IA funcionan como apoyo para las labores policiales y que las decisiones derivadas de sus resultados permanecen bajo supervisión humana.

Autoridades mantienen alertas contra fraudes digitales

El uso de inteligencia artificial para fabricar contenidos falsos también llevó a la SSPC a reforzar sus mecanismos de prevención.

La dependencia informó que mantiene la emisión de alertas cibernéticas para advertir a la población sobre nuevas modalidades de fraude y compartir información con las entidades federativas.

Estas alertas buscan que los usuarios identifiquen esquemas que utilizan contenidos manipulados, falsas plataformas de inversión u otros mecanismos para obtener dinero o información personal.