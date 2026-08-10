Ese Pérez afirma que la “violencia no es buena” e ironiza con que “casi pierde un ojo en una pelea” (ViX)

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El creador de contenido mexicano Ese Pérez pidió reflexionar sobre la violencia física tras su enfrentamiento con Masad Altamimi durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, este domingo 9 de agosto.

El influencer relató que “casi pierde un ojo” en una pelea previa y, a partir de esa experiencia, recomendó a sus seguidores evitar las agresiones, subrayando que “la violencia no deja nada bueno”.

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La discusión y la presunta advertencia de Ese Pérez

Después de la gala de eliminación, Ese Pérez compartió con sus seguidores en el 24/7 que el episodio vivido le sirvió para reafirmar su postura contra los golpes. “Quiero contarles que lo que hice hoy me sirvió mucho para mis carnales, que sepan que pelear a golpes no deja bueno”, expresó.

Recordó una frase de un amigo: “Las discusiones ni ganadas ni perdidas son buenas”, y remarcó que decidió dejar pasar el altercado con Altamimi para no agravar la situación.

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Le amigo de Eduin Caz de Grupo Firme insistió en que, aunque en otro momento habría reaccionado de forma distinta, ahora prefiere evitar confrontaciones. Reveló que en el pasado estuvo cerca de perder un ojo por una pelea y que esa experiencia lo marcó. “La violencia no deja nada bueno. Por más que te saquen de tus casillas, piensa bien las cosas antes de hacerlas”, agregó el influencer.

El conflicto entre Ese Pérez y Masad Altamimi

El altercado entre Ese Pérez y Masad Altamimi se produjo durante los posicionamientos en la segunda gala de eliminación. Pérez reclamó públicamente a Altamimi por no participar en tareas de limpieza dentro de la casa. “Quiero que te vayas de la Casa porque estás pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio, qué padre, pero nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita”, lanzó el creador de contenido.

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Masad Altamimi, que llegó a la gala con 11 votos en contra, respondió exigiendo respeto a sus creencias: “Limpio toda la Casa. Nunca te veo despierto temprano cuando voy a la cocina con Yahir. Y con mi religión nunca, exhorto otra vez, no te metas. Atrás de mí, siempre, tu lugar”.

La tensión escaló cuando Altamimi recordó las bromas previas de Pérez sobre bombas y su origen árabe. Ese Pérez había hecho dos comentarios que relacionaban el nombre de Masad con explosivos, uno durante la dinámica de presentación y otro en el primer día dentro de la casa. La intervención de la actriz Cynthia Klitbo fue necesaria para calmar los ánimos, advirtiendo a Altamimi que la audiencia estaba observando todo.

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Ese Pérez le recriminó a Masad Altamimi no lavar los baños de la casa y preguntó si su religión no se lo permitía. El influencer árabe explotó y le recordó las bromas sobre bombas que hizo al inicio de la temporada. (Captura de pantalla)

Reacciones y confesionario tras el enfrentamiento

Después del enfrentamiento, ambos participantes acudieron al confesionario para hablar con La Jefa. Ese Pérez afirmó que la charla con Altamimi no resolvió totalmente el problema y admitió que le daba “un poquito de hueva” seguir conversando sobre el tema.

Por su parte, Altamimi compartió que acumuló muchas emociones durante las dos semanas de encierro y que no suele defenderse. Dijo a La Jefa: “Siempre no defender a mí mismo. Pero hoy no sé qué pasó cuando él llega para mí con una fuerte cara. Yo no acepto eso”.

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Al salir del confesionario, Altamimi fue al cuarto Malibú, donde Flor Vigna y Fede Vigevani notaron que estaba afectado. Aunque intentó disimular sus lágrimas, finalmente reconoció que estaba llorando.

Fede lo consoló y le dijo que desde el primer día notó “química” y lo considera transparente y buena persona. Altamimi respondió: “Es muy difícil, porque como extranjero en este país, la gente muestra mucho cariño. Las palabras no son suficientes, pero agradecido”.

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El público y la reacción al conflicto

Durante la transmisión, Galilea Montijo anunció que el público eligió el pleito entre Ese Pérez y Masad Altamimi como el mejor enfrentamiento de la noche, lo que sorprendió a varios habitantes de la casa, incluyendo a Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, quienes manifestaron su rechazo a los pleitos solo para aumentar el rating.

Masad lloró con Fede tras los ataques de Ese Pérez. (Captura de pantalla)

Al cierre del episodio, Ese Pérez reiteró ante las cámaras que pudo haberse involucrado en una pelea, pero decidió evitarlo: “Me quedo con un buen sabor de boca, lo doy por alto, no me voy a enfrascar. La banda que me conoce sabe que en cualquier otra situación ya me hubiera agraviado”.

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