Gema Garoa tapó el baño y Memo Schutz tuvo que ayudarla en La Casa de los Famosos México: “Vi mis tres bolitas”

Gema Garoa - (X)

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Uno de los momentos más inesperados de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo como protagonista a Gema Garoa, quien enfrentó un problema bastante cotidiano, pero nada cómodo: el baño de la casa se tapó justo cuando ella todavía necesitaba utilizarlo.

La actriz contó la situación a Memo Schutz con total naturalidad y entre bromas explicó que el agua comenzó a subir mientras todavía no había terminado. “Y en eso veo que el agua se empieza a venir, a venir con mis tres…”, relató Gema, antes de que Memo completara la frase: “Bolitas”.

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Gema intentó mantener la situación bajo control, pero terminó necesitando ayuda. Memo Schutz fue quien intervino para solucionar el inconveniente, mientras ambos convirtieron el bochornoso episodio en una conversación llena de humor dentro de la casa.

El baño de Gema Garoa se convierte en inesperado protagonista

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

La confesión de Gema comenzó cuando describió el momento exacto en que descubrió que algo no estaba funcionando bien. “O sea, estaba tapado el baño, ¿verdad? Yo todavía tengo ganas de hacer, no he terminado”, explicó entre risas y preocupación.

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Memo Schutz observó el problema y lanzó una advertencia bastante directa: “Vea, ese, ese no está tapado bien”. La situación podía haberse convertido en un momento todavía más incómodo, pero Gema decidió tomárselo con humor mientras intentaba evitar que alguien más se encontrara con el desastre.

“No, pero ahorita no quiero que Memo vea mi cagadero literal”, confesó la actriz. Después remató la escena con una frase que provocó la reacción de Memo: “Es domingo de re- de misa, es domingo de darle gracias a Dios”.

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La conversación continuó con un intercambio todavía más peculiar. Gema aclaró que no quería que Memo fuera testigo del desastre: “Y no quiero que veas caca, que sea lo primero que veas en la mañana, y menos que no sea tuya”. Después agregó, en tono de broma: “Ya sé que has visto mucho porque tienes muchos hijos”.

Memo respondió entre risas y recordó que, aunque tiene experiencia con pañales, la situación tampoco era sencilla para él: “Sí, pero me costaba mucho, me costaba mucho. La verdad, mi esposa era la que se echaba la gran mayoría, pero sí”. La respuesta provocó el cierre perfecto de Gema: “Qué bruto”.

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Redes convierten el accidente de Gema en momento viral

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El episodio rápidamente tiene todos los elementos de una escena perfecta para las redes: un baño tapado, una participante intentando evitar un desastre y un compañero obligado a entrar en acción. La situación, lejos de convertirse únicamente en un momento incómodo, terminó adquiriendo un tono completamente cómico.

La espontaneidad de Gema fue precisamente uno de los ingredientes que hizo llamativa la escena. La actriz no escondió lo ocurrido y habló del problema con Memo utilizando expresiones directas como “mi cagadero literal”, mientras intentaba mantener la dignidad en una situación que difícilmente podía resultar elegante.

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El intercambio también destacó por la reacción de Memo, quien pasó de advertir que el baño “no está tapado bien” a escuchar las ocurrencias de Gema sobre la misa, los hijos y los pañales. Así, un problema doméstico terminó convertido en una de las anécdotas más particulares de la convivencia.

Ximena y Mariana enfrentan una segunda oportunidad en “El Exilio”

Mariana Ochoa y Ximena Herrera- (X)

La Casa de los Famosos México 2026 también estrenó una dinámica que mantiene en suspenso el futuro de dos eliminadas. Ximena Herrera, segunda expulsada, fue enviada a “El Exilio”, donde ya se encontraba Mariana Ochoa.

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La nueva etapa abrió la posibilidad de que una de las dos tenga una segunda oportunidad dentro de la competencia. Ambas permanecerán en este espacio hasta que el público decida quién regresará a la casa, convirtiendo la eliminación en una situación todavía abierta.

El Exilio además permanece fuera del conocimiento de los habitantes de la casa principal. Mientras Ximena y Mariana esperan la decisión de la audiencia, la convivencia continúa en el reality y cada participante enfrenta sus propios momentos, desde las grandes tensiones hasta problemas tan inesperados como el baño de Gema Garoa.

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