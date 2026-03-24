México

Anuncian fecha de reapertura del Museo Dolores Olmedo tras protestas vecinales en CDMX

La institución cultural de Xochimilco volverá a recibir visitantes tras una larga clausura, según anunció el gobierno de la capital rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

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Un recorrido por la historia
Un recorrido por la historia y el esfuerzo de una comunidad que defendió el legado cultural para que las obras de Kahlo y Rivera sigan encontrando su hogar en el sur de la ciudad. | (Crédito: Itzallana López/Infobae México)

Tras seis años cerrado, una pandemia y protestas vecinales, el Museo Dolores Olmedo reabrirá sus puertas al público el próximo 30 de mayo de 2026, informó el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada Molina.

El anuncio se realizó durante la presentación de las actividades culturales con las que se busca convertir a la capital en un “gran museo vivo”, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que este recinto alberga una de las colecciones más importantes de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, con más de cien piezas artísticas. Subrayó que, con la reapertura, la colección de Kahlo permanecerá en el país, por lo que quienes deseen apreciarla deberán acudir a la Ciudad de México.

La reapertura ocurre tras meses de protestas vecinales en Xochimilco. Habitantes, colectivos culturales y activistas denunciaron presuntas modificaciones al fideicomiso del museo por parte de herederos de Dolores Olmedo y Patiño Suárez, que contemplaban trasladar parte del acervo —incluyendo obras de Kahlo, Rivera y arte popular— al Parque Aztlán, ubicado en Chapultepec.

De acuerdo con la comunidad, esta medida contravendría la voluntad original de la coleccionista, quien estableció que su casa-museo debía permanecer en Xochimilco como un espacio público.

En septiembre, vecinos entregaron un oficio dirigido a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de Gobierno y la alcaldesa Circe Camacho Bastida, en el que exigieron la reapertura del museo con su acervo íntegro, la permanencia de su sede en La Noria, transparencia en el fideicomiso y respeto a los derechos culturales.

Actividades que forman parte de la agenda cultural rumbo al Mundial 2026 en CDMX

“El Mundial será una gran ventana al mundo y llegarán —los visitantes y turistas— a una ciudad en transformación, una ciudad viva, desbordada de cultura, arte, historia y mucho pasado y futuro", expresó Clara Brugada.

Así serán los nuevos bajopuentes
Así serán los nuevos bajopuentes de Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

La agenda cultural de la CDMX es apta para que ciudadanos y visitantes disfruten de una oferta de más de cien actividades en los distintos museos, como:

  • Exposición “La diosa redonda” - Museo de la Ciudad de México.
  • Exposición fotográfica “La Ciudad de los Tres Mundiales” - Galería del Pueblo | 9 de abril al 9 de agosto.
  • “Túnel del tiempo, la transformación de la Ciudad” - Pasaje Zócalo | Inauguración: 29 de mayo.
  • “Nace una pelota” | Metro Zapata a partir del 15 de mayo.

Para conocer la oferta completa, se recomienda utilizar el chatbot “Xoli”, con el cual se puede conversar desde WhatsApp en el número 5565659395, para aclarar dudas.

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