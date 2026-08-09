Pico máximo de la lluvia de estrellas Perseidas en agosto 2026: fechas y horarios para poder verlas sin telescopio

Una lluvia de estrellas de las perseidas sucede cuando los escombros cósmicos chocan contra la atmósfera de la Tierra y eso genera que al quemarse se ilumine el cielo nocturno. (@MHNCA_CDMX/Twitter)

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Durante la madrugada del 13 de agosto de 2026, la lluvia de meteoros conocida como Perseidas alcanzará su pico máximo de actividad, permitiendo a observadores en México y el hemisferio norte presenciar decenas de meteoros por hora sin necesidad de telescopio.

El evento será visible desde la 1:00 hasta las 4:30 horas, bajo condiciones atmosféricas propicias gracias a la coincidencia con la luna nueva la tarde previa.

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Las Perseidas, llamadas también “lágrimas de San Lorenzo”, ofrecen su mejor espectáculo en un año marcado por la ausencia de luz lunar y un eclipse solar total horas antes de su punto álgido.

Pico máximo: Noche del 12 al 13 de agosto de 2026

El periodo de mayor actividad para la observación de las Perseidas en 2026 inicia la noche del 12 de agosto y se extiende hasta el amanecer del 13.

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De lluvia de meteoros perseidas a eclipse parcial de luna: estos son todos los eventos astronómicos de agosto 2026 (RS)

Para quienes buscan el mejor momento, el intervalo ideal será entre las 00:50 y las 03:00 horas, cuando el radiante de la lluvia —ubicado en la constelación de Perseo— se mantiene en lo alto del cielo. La tasa de meteoros puede superar las 200 estrellas fugaces por hora en las condiciones más favorables.

En México, los observadores podrán disfrutar de este fenómeno a simple vista, ya que la atmósfera veraniega y la oscuridad contribuyen a una visibilidad clara. El evento se presenta justo después de la luna nueva, lo que elimina el brillo lunar y facilita la detección de meteoros tenues.

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Características de las Perseidas: Velocidad y periodo de actividad

Las Perseidas son fragmentos del cometa Swift-Tuttle que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, generan destellos luminosos a velocidades superiores a 50 kilómetros por segundo. Este fenómeno comienza a observarse desde el 17 de julio y se extiende hasta el 24 de agosto, con su máxima expresión a mediados de agosto.

La lluvia recibe el nombre popular de “lágrimas de San Lorenzo” porque su pico coincide con la festividad del mártir español, celebrada el 10 de agosto. El radiante permanece visible toda la noche para latitudes en torno a 40º norte, lo que incluye a buena parte de México y el sur de los Estados Unidos.

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Recomendaciones para una observación óptima en México

La Sociedad Astronómica Mexicana recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica urbana y elegir zonas abiertas donde el horizonte esté despejado. No se requiere equipo especializado, ya que la vista humana es óptima para captar el fenómeno. Es recomendable permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante 15 o 20 minutos antes de buscar los meteoros, lo que aumenta la capacidad de distinguir los destellos más débiles.

La lluvia de estrellas será visible en todo el país, desde Baja California hasta la Península de Yucatán. La probabilidad de nubosidad es menor en regiones áridas y semiáridas del norte, aunque cualquier localidad con cielos despejados será adecuada.

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Eclipse total de Sol y condiciones excepcionales en 2026

El 12 de agosto de 2026, pocas horas antes del máximo de las Perseidas, ocurrirá un eclipse total de Sol visible en España, según datos de la Agencia Espacial Europea. En México, este fenómeno no será visible, pero la coincidencia con la luna nueva garantiza una noche sin interferencia de luz lunar para la observación de la lluvia de meteoros.

La conjunción de estos eventos hace que la edición 2026 de las Perseidas sea especialmente atractiva para astrónomos y aficionados. La NASA anticipa altos niveles de actividad, lo que incrementa el interés de observadores tanto profesionales como amateurs.

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Fechas clave y consejos prácticos

El periodo activo de la lluvia de Perseidas en 2026 abarca del 17 de julio al 24 de agosto, pero el mejor momento para observarla en México será la madrugada del 13 de agosto, entre la 1:00 y las 4:30 horas. Para maximizar la experiencia, los expertos sugieren evitar el uso de celulares o linternas durante la espera, pues la luz artificial reduce la sensibilidad visual.

Se espera que las condiciones de este año permitan observar decenas de meteoros por hora a simple vista en áreas rurales y suburbanas. Las Perseidas se consolidan como la lluvia de meteoros más popular del año en el hemisferio norte, tanto por la cantidad de meteoros como por la facilidad para observarlas sin instrumentos.

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