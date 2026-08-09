Con la promesa de premios y obsequios: ¿Cómo opera el fraude bancario por el que detuvieron a 5 personas en CDMX y Edomex?

Se ha logrado la detención de 15 personas vinculadas con esta red dedicada al fraude, a la cual se le atribuye el robo de cerca de 40 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La promesa de haber ganado un premio u obsequio puede convertirse en el primer paso de un fraude bancario diseñado para obtener información confidencial y, posteriormente, vaciar las cuentas de las víctimas mediante retiros o transferencias que nunca autorizaron.

Este mecanismo habría sido utilizado por una presunta organización delictiva con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, a la que las autoridades atribuyen ganancias ilícitas cercanas a 40 millones de pesos.

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Las investigaciones derivaron recientemente en la captura de cinco presuntos integrantes de la red, cuatro de ellos en diferentes alcaldías de la CDMX y uno más en Tlalnepantla, Estado de México. Con estas aprehensiones, suman 15 personas detenidas presuntamente relacionadas con el grupo.

¿Cómo opera este fraude bancario?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, el esquema comenzaba cuando los presuntos delincuentes se hacían pasar por empleados de una institución financiera y contactaban a las víctimas con el argumento de que habían ganado un premio o tenían derecho a recibir algún obsequio.

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En algunos casos, los sospechosos incluso acudían a los domicilios de las víctimas para ofrecer los supuestos premios, de acuerdo con información difundida tras las detenciones.

El objetivo real era conseguir información personal y bancaria. Una vez obtenidos esos datos, presuntamente los utilizaban para efectuar retiros de efectivo y transferencias electrónicas sin autorización de los titulares de las cuentas.

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El engaño aprovechaba principalmente la confianza generada al presentarse como representantes de una institución financiera y la expectativa de recibir una recompensa.

Este tipo de estrategia comparte características con el vishing, una modalidad de ingeniería social en la que los delincuentes utilizan llamadas telefónicas y se hacen pasar por bancos, empresas u otras organizaciones para conseguir datos confidenciales. Los argumentos pueden ir desde un supuesto cargo no reconocido hasta la actualización de una cuenta o, como en este caso, la entrega de un premio.

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En otras variantes del fraude, el contacto puede continuar mediante SMS o WhatsApp, donde se envían enlaces para supuestamente verificar datos, cancelar operaciones o reclamar el premio.

¿Cómo identificarlo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido sobre los riesgos de proporcionar información ante llamadas, correos electrónicos o mensajes que anuncian supuestos premios, viajes o sorteos y condicionan su entrega a proporcionar previamente datos personales.

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Una de las principales señales de alerta aparece cuando una llamada inesperada pide información confidencial o presiona al usuario para tomar una decisión de inmediato.

Mensajes como “ganaste un premio”, “detectamos un cargo no reconocido”, “tu cuenta será bloqueada” o “necesitamos verificar tu identidad” deben generar precaución cuando están acompañados de solicitudes de datos personales o financieros.

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Además, que en la pantalla del teléfono aparezca aparentemente el número de un banco no garantiza que la llamada sea auténtica. Los delincuentes pueden emplear técnicas de spoofing para alterar la identificación de la llamada y hacer que parezca provenir de una institución legítima.

Consejos para evitar ser víctima de fraude bancario

Ante este tipo de comunicaciones, la recomendación principal es no entregar información financiera ni códigos de seguridad y verificar cualquier supuesto premio directamente con la institución involucrada.

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Entre las medidas recomendadas se encuentran:

No proporcionar datos financieros a personas desconocidas.

Nunca compartir contraseñas, NIP o códigos recibidos por SMS .

Evitar abrir enlaces enviados durante llamadas o conversaciones sospechosas.

Revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias .

Activar las notificaciones del banco para detectar operaciones en tiempo real.

Colgar ante una llamada sospechosa y contactar al banco mediante su aplicación, página oficial o el número ubicado al reverso de la tarjeta.

Las instituciones financieras y operadores de tarjetas no deberían solicitar por llamadas, mensajes o correos datos personales o verificaciones de cuentas de esta naturaleza cuando el usuario no inició previamente el contacto.

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¿Qué hacer si ya compartiste tus datos bancarios?

Si una persona ya proporcionó información durante una llamada o contacto sospechoso, debe comunicarse inmediatamente con su banco y revisar los movimientos de sus cuentas para identificar posibles operaciones no reconocidas.

También puede bloquear temporalmente sus tarjetas o accesos a la banca digital, modificar las contraseñas de sus cuentas bancarias y del correo electrónico vinculado, así como vigilar las operaciones realizadas durante las horas siguientes.

En caso de detectar movimientos sospechosos, además de iniciar la aclaración correspondiente con la institución financiera, es posible solicitar orientación ante la Condusef y presentar una denuncia ante las autoridades, dependiendo de las circunstancias del caso.

La detención de los cinco presuntos integrantes de esta célula muestra cómo la ingeniería social puede comenzar con una oferta aparentemente favorable. La principal señal de advertencia es que para recibir un supuesto premio se soliciten datos bancarios, contraseñas, NIP, códigos de seguridad o información personal confidencial.

Además de las dos fuentes que compartiste, contrasté los datos de las detenciones con El Financiero, La Jornada y Excélsior, particularmente el número de capturados, las entidades donde operaba la red, la denuncia bancaria que originó la investigación y el mecanismo utilizado para obtener información de las víctimas.

¿Quiénes son los cinco detenidos en CDMX y Edomex?

Las cinco órdenes de aprehensión fueron obtenidas después de trabajos de investigación y análisis de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

(X @PabloVazC)

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una institución financiera. Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó las correspondientes órdenes de aprehensión a un juez de control.

Cuatro de los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

La quinta captura ocurrió en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con apoyo de autoridades mexiquenses.

Los detenidos son dos mujeres de 36 y 50 años y tres hombres de 31, 31 y 45 años. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalan que la célula presuntamente tenía actividad en CDMX, Edomex, Puebla y San Luis Potosí y habría obtenido alrededor de 40 millones de pesos mediante su actividad ilícita.

Con estas capturas ya son 15 las personas detenidas por su posible relación con la misma red de fraude bancario.