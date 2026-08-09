En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía de Jalisco vinculó a proceso a 19 personas acusadas de cometer delitos contra menores de edad en el Área Metropolitana de Guadalajara durante la segunda quincena de julio de 2026. Los imputados, en su mayoría padres, padrastros, tíos y tutores enfrentan cargos que van desde abuso sexual infantil hasta parricidio, por hechos registrados entre 2017 y 2026.

La acción fue encabezada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, dependencia que integró las carpetas de investigación y presentó los casos ante los juzgados correspondientes entre el 16 y el 31 de julio del año en curso.

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Los imputados, en su mayoría padres, padrastros, tíos y tutores enfrentan cargos que van desde abuso sexual infantil hasta parricidio.

Quiénes son los imputados y de qué se les acusa

El análisis de las carpetas de investigación reveló que los 19 acusados mantenían vínculos de custodia o parentesco directo con las víctimas. Figuran principalmente padres, padrastros, tíos y tutores, además de personas pertenecientes a la red de contactos cercanos a las familias afectadas.

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En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos abarcan un espectro amplio de conductas delictivas: abuso sexual infantil, maltrato infantil, abandono de personas, abandono de familiares, ultrajes y parricidio. Los hechos investigados se remontan a 2017 y se extienden hasta el presente año.

Los municipios donde se registraron los hechos comprenden Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, todos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

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Cómo fueron detenidos los acusados

De los 19 imputados, 12 fueron capturados mediante mandato judicial, seis comparecieron tras una citación formal y uno fue detenido en flagrancia. Antes de la presentación ante los juzgados, la Fiscalía del Estado realizó análisis forenses, periciales y psicológicos orientados a proteger a las víctimas y a sustentar la acusación.

Una vez puestos a disposición de la autoridad competente, los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público respaldaron la solicitud de medidas cautelares. A nueve de los imputados se les dictó prisión preventiva, ya sea de carácter oficioso o justificado, mientras que a cuatro se les aplicaron medidas cautelares de distinta naturaleza.

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Seis acusados accedieron a un esquema alternativo

A seis de los vinculados a proceso se les concedió la suspensión condicional del procedimiento, figura contemplada en la normativa penal aplicable. Este mecanismo alternativo condiciona su vigencia al resarcimiento integral del daño causado a las víctimas.

En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la Vicefiscalía especializada

Desde el momento en que los agentes ministeriales tuvieron conocimiento de los hechos, se abrieron de inmediato las carpetas de investigación correspondientes. El trabajo de la Vicefiscalía incluyó la búsqueda y localización de los agresores, así como la coordinación con peritos forenses y psicólogos para garantizar la protección de cada víctima durante el proceso.

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Con los 19 casos judicializados en esta quincena, la Fiscalía del Estado acumula avances en la atención a delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia en la entidad, en el marco de su mandato constitucional de persecución del delito y acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes de Jalisco.

Jalisco, el estado con más víctimas de violencia sexual infantil en el país

Jalisco ocupa el primer lugar nacional en número de víctimas de violencia sexual de entre uno y 17 años, según datos de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024. En ese año, la entidad registró 5 mil 323 carpetas de investigación por abuso sexual infantil.

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En cuanto al maltrato infantil, el Sistema DIF Jalisco recibió 4 mil 123 reportes solo en los primeros meses de 2025. Un informe sobre abuso infantil en los municipios del estado reveló que los padres de familia concentran el 35.8% de los casos como principales agresores, seguidos de otros parientes con 30.9%.