Metro CDMX: crean juego dónde puedes medir qué tan bien te sabes el mapa de las líneas

No es necesario instalar algo para jugar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes usan el Metro de CDMX se saben de memoria sus trayectos y transbordos diarios, algunos han mantenido la misma ruta por años para escuela, trabajo o visitar seres queridos.

Pero ¿Es suficiente para memorizar el mapa de todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo? ahora hay un juego gratuito en el que puedes poner a prueba esa habilidad.

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El juego consiste en ir trazando con el dedo la ruta de cada línea del Metro de la Ciudad de México.

Aunque el mapa tiene algunos puntos de referencia como Tacubaya, El Zócalo, Tlatelolco, museo Soumaya, Ciudad Deportiva o Pantitlán, todas las alcaldías aparecen en gris sólo con la división política.

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Así es la interfaz, presenta un mapa urbano con puntos etiquetados y líneas de transporte público numeradas, como la Línea 2 Cuatro Caminos-Tasqueña, Línea 3 Indios Verdes-Universidad, Línea 1 Observatorio-Pantiltlán y Línea 12 Mixcoac-Tláhuac (X/@Heliouz__)

Cómo jugar en el croquis del Metro CDMX

El juego fue publicado en internet por el usuario de X conocido como @Heliouz__, no se necesita instalar alguna app para poner a prueba la habilidad de trazar un croquis correcto.

(TikTok/@Heliouz__)

El mapa se mueve de manera automática para que puedas trazar con el dedo la ruta de cada línea, todas aparecen de modo aleatorio y no es necesario señalar las estaciones.

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El juego tiene una opción de ponerlo en modo difícil, donde desaparecen los puntos de referencia y sólo queda el mapa de la CDMX en blanco.

Cuando concluyes cada trazo, aparece en pantalla el puntaje de precisión y la comparativa del trazo original ubicado espacialmente.

El enlace para jugar de manera gratuita es: https://croquis.heliouz.com/

(TikTok/@Heliouz__)

“Hice un juego donde tienes que dibujar las líneas del metro de la CDMX de memoria y te va puntuando de acuerdo qué tan bien lo hiciste.Lo más padre es que al final te enseña un croquis de cómo es para ti el mapa del metro”, escribió Helios Ocaña, programador del juego.

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Quién hizo el juego del Metro CDMX

El desarrollador de este juego es Helios Ocaña, quien se desempeña como divulgador y programador, anteriormente ya había sido viral con su mapa de sonidos del metro en versión organillero.

(TikTok/@Heliouz__)

El divulgador estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de TikTok, donde también comparte datos sobre materiales de objetos comunes, incluso los cuetes tipo “brujita” de fiestas patrias o las llantas de las bicicletas.

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Al momento, Helios compartió un collage de cómo se visualizan superpuestos los mapas de los últimos 100 dibujos en la plataforma.

(TikTok/@Heliouz__)

Debido a que al menos 7 mil personas se sumaron a probar su memoria en Croquis, decidió ampliar la capacidad del servidor.

Juego de memorización de estaciones del Metro CDMX

La trivia viral Metro Memory surgió en 2023 y rápidamente conquistó a usuarios de la Ciudad de México y otras partes del mundo.

El mapa se puede desplazar y puedes ver el desglose de todas las estaciones por línea (Captura de pantalla/metro-memory.com/mexico-city)

Este reto digital invita a medir la memoria sobre las estaciones del Metro capitalino, generando una ola de publicaciones en redes sociales donde se comparten resultados y logros personales.

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El atractivo radica en recordar, sin ayuda externa, el mayor número posible de nombres de estaciones y comprobar el conocimiento de la red de transporte.

Cómo jugar Metro Memory: pasos y recomendaciones

Ingresa a https://metro-memory.com/mexico-city desde tu celular o computadora.

Escribe en la casilla el nombre de cualquier estación del Metro de la CDMX y presiona “enter”.

Cada acierto colorea el punto correspondiente en el mapa y muestra el nombre de la estación.

Puedes ingresar los nombres en cualquier orden y sin límite de tiempo.

Observa tu porcentaje de avance mientras escribes, y compite contigo mismo para recordar más nombres.

Si deseas hacerlo más difícil, activa la función para ocultar las respuestas correctas y evitar pistas visuales.

Consulta el avance por línea seleccionando la pestaña correspondiente en la interfaz.