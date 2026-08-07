Harry Styles no aprende y de nuevo lo captan cruzando calles sin precaución en la CDMX

(redes sociales)

Guardar

La estancia de Harry Styles en la CDMX volvió a generar conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por alguno de sus conciertos ni por su cercanía con los fanáticos.

El cantante británico fue captado nuevamente cruzando una calle sin tomar las precauciones que recomiendan las autoridades viales, una conducta que ya había provocado comentarios y preocupación entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Preocupa a sus seguidores por su forma de cruzar las calles en CDMX

En los últimos días, diversos videos compartidos en redes sociales mostraron a Harry Styles recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México durante los espacios libres que tiene entre las fechas de su gira “Together, Together”.

Como ha ocurrido desde su llegada, el exintegrante de One Direction ha sido visto caminando por colonias como Roma y Condesa, visitando cafeterías, restaurantes y otros sitios populares de la capital.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una de las grabaciones que más llamó la atención fue aquella en la que el cantante aparece cruzando una avenida sin verificar adecuadamente el tránsito vehicular antes de avanzar.

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre las llamadas “Harries”, quienes expresaron preocupación por la seguridad del artista.

Captaron a Harry sin fijarse en las calles (redes sociales)

La situación no es completamente nueva. Meses atrás, Styles ya había protagonizado escenas similares durante otras visitas a la ciudad, al grado de convertirse en tema de conversación en redes sociales por la manera relajada con la que suele desplazarse por las calles capitalinas.

PUBLICIDAD

El caso incluso trascendió al ámbito de la seguridad vial. En una ocasión anterior, imágenes del cantante fueron utilizadas para reforzar mensajes relacionados con el respeto a los semáforos y los cruces peatonales, recordando la importancia de seguir las normas de tránsito independientemente de la fama o popularidad de una persona.

Aunque en esta ocasión no se reportó ningún incidente, las reacciones de los seguidores se multiplicaron debido a que varios consideraron que el artista parece no haber aprendido de las advertencias previas.

PUBLICIDAD

(metrobusdela_cdmx)

(metrobusdela_cdmx)

(metrobusdela_cdmx)

Los comentarios se enfocaron principalmente en el riesgo que representa cruzar avenidas de alta circulación sin prestar suficiente atención al entorno y en que Harry se sentía “de hule”, como suelen decir en México.

Así marcha la gira de Harry Styles en México antes de su último concierto

Mientras los videos continúan circulando en plataformas digitales, Harry Styles también se encuentra en la recta final de su exitosa residencia en la Ciudad de México como parte de su gira mundial “Together, Together”.

PUBLICIDAD

El intérprete británico programó seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, luego de la alta demanda de boletos. Todas las funciones han registrado una gran respuesta por parte del público mexicano.

(Captura de pantalla TikTok)

Durante su paso por la capital, el cantante también ha protagonizado algunos momentos virales sobre el escenario.

Uno de ellos ocurrió recientemente cuando sufrió un resbalón durante una presentación, aunque logró recuperarse de inmediato y continuar con el espectáculo sin mayores complicaciones.

PUBLICIDAD

Además de los conciertos, su presencia en la ciudad ha sido constante. Fanáticos y usuarios de redes sociales han compartido fotografías y videos del artista caminando por distintas zonas de la capital, algo poco común para una figura de su nivel de fama internacional.

La gira de Harry Styles en México llegará a su fin el próximo lunes 10 de agosto con la sexta y última presentación programada en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha reunido a miles de seguidores durante cada una de las fechas de su residencia capitalina.

PUBLICIDAD

A pocos días de despedirse de la Ciudad de México, el cantante sigue dando de qué hablar tanto dentro como fuera de los escenarios. Aunque sus recorridos por la capital han sido celebrados por los fanáticos, los recientes videos también reavivaron el debate sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad vial.