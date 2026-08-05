Nueva convocatoria de la UNAM: cómo inscribirte al examen de control en CDMX, Tijuana, Oaxaca y León

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM

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Un grupo selecto de aspirantes a licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá someterse a un examen presencial de control entre el 12 y el 19 de agosto de 2026.

Esta medida busca validar la autenticidad de los resultados obtenidos en el proceso de admisión virtual para el ciclo escolar 2026-2027/1, luego de que la Comisión Técnica de la UNAM detectara irregularidades durante la prueba en línea realizada en mayo y junio.

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La convocatoria para esta evaluación no se dirige a todos los aspirantes.

Solo deberán presentarla quienes hayan sido identificados por la Comisión Técnica: aquellos que recibieron un aviso de selección tras la prueba original y quienes alcanzaron o superaron el puntaje mínimo requerido para su carrera.

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Cómo será la inscripción al examen de control de la UNAM

A continuación se explica el procedimiento que deben seguir las y los aspirantes seleccionados para participar en el Examen de Control Presencial del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura de la UNAM para el ciclo 2026-2027/1:

(UNAM/X)

Consulta de listados: A partir de este miércoles 5 de agosto, las y los aspirantes deben revisar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad, donde encontrarán el puntaje mínimo requerido para ser candidatos a presentar el Examen de Control Presencial. El sitio está disponible en: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html Obtención de cita para el examen: A partir del viernes 7 de agosto, quienes cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO” dentro del mismo micrositio del concurso. Ahí obtendrán la cita para el Examen de Control Presencial, que incluirá la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida. Presentación del Examen de Control Presencial: El examen se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en las siguientes sedes y fechas: León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto Atención a dudas: Para dudas o aclaraciones, las y los aspirantes pueden ingresar a: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx Protección de datos personales: Se recuerda a las y los aspirantes que el folio es confidencial y no debe compartirse con personas ajenas a la Universidad.

Inicio del ciclo escolar y continuidad académica

A pesar de esta revisión extraordinaria, la UNAM mantiene como prioridad que el ciclo escolar 2026-2027 inicie el 31 de agosto de 2026 para todos los estudiantes de nuevo ingreso, sea por concurso de selección o pase reglamentado.

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Los alumnos ya inscritos en nivel licenciatura retomarán clases el 17 de agosto, siguiendo las indicaciones específicas que cada entidad académica difundirá por sus canales oficiales.

Claudia Sheinbaum ofrece Universidad Rosario Castellanos a aspirantes rechazados

El reciente escándalo por las irregularidades detectadas en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desencadenó un anuncio inesperado: la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a quienes no logren ingresar a esa casa de estudios un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

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Claudia Sheinbaum ofrece a rechazados de la UNAM un lugar en la Universidad Rosario Castellanos. Crédito: Presidencia

La medida responde al resultado del primer proceso de selección en línea de la UNAM, que fue objeto de denuncias por suplantación de identidad, utilización de inteligencia artificial y apoyos externos.

Tras el escándalo, la institución decidió aplicar un examen presencial de control a cerca de 58 mil aspirantes, lo que representa aproximadamente una tercera parte de los más de 158 mil que participaron originalmente.

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De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de cursar estudios universitarios.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, aseguró la mandataria durante su visita a Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

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La presidenta también instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para que trabajara en conjunto con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y explorara la colaboración con otras universidades.

El propósito, según explicó, es que todos los jóvenes que realicen el examen y no logren un lugar, puedan continuar su formación académica en alguna institución de educación superior.

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