Segundo Simulacro Nacional 2026: estas son las cinco hipótesis de sismo qué habrá y los estados participantes

La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México es un país sísmico por lo que es importante que siempre se encuentre preparado para enfrentar algún evento de este tipo.

Es por ello que durante el año realiza diversos simulacros nacionales los cuales son un ejercicio organizado por autoridades de Protección Civil y otras dependencias federales, estatales y municipales en México.

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Su objetivo es preparar y entrenar a la población para actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia, como sismos, incendios, inundaciones u otros desastres naturales o provocados.

Durante un simulacro nacional, se activan alarmas y protocolos de evacuación en escuelas, oficinas, hospitales, empresas, espacios públicos y viviendas. Las personas siguen las instrucciones previamente establecidas para ponerse a salvo y reunirse en puntos de encuentro seguros.

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El simulacro nacional permite identificar áreas de oportunidad en los planes de emergencia, medir tiempos de respuesta y fortalecer la cultura de la prevención en todo el país.

Generalmente, se realizan en fechas emblemáticas, como el 19 de septiembre, aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

El simulacro nacional permite identificar áreas de oportunidad en los planes de emergencia.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional en México para este 2026?

En este sentido, y debido a que ya se acerca el 19 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha dado a conocer que el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, un cambio inédito frente a ejercicios anteriores que busca poner a prueba los planes familiares de Protección Civil dentro de las viviendas y no solo en escuelas, oficinas o centros de trabajo.

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La convocatoria oficial, difundida este 4 de agosto también modifica la hora que la propia autoridad había informado desde febrero. En ese momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil había anunciado que el ejercicio comenzaría a las 11:00 horas, pero el nuevo horario quedó fijado al mediodía, tiempo del centro de México.

El simulacro incorporará además cinco hipótesis sísmicas regionales, en lugar de una sola para todo el país. Con ese ajuste, las autoridades pretenden evaluar protocolos distintos según la ubicación geográfica de las entidades participantes.

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La CNPC confirmó que el ensayo nacional caerá en sábado por primera vez. La decisión parte de una diferencia operativa: durante los simulacros entre semana, millones de estudiantes participan desde las escuelas y los trabajadores siguen procedimientos en sus espacios laborales; ahora, una parte considerable de la población estaría en casa.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, explicó que ese contexto permitirá revisar la respuesta de cada hogar ante una emergencia.

La funcionaria dijo, según el medio, que “creímos muy pertinente que este 19 de septiembre cayera en sábado, porque no lo hemos realizado en sábado, y vamos a estar la gran mayoría en sus domicilios, en sus viviendas, entonces es importante que revisemos el plan familiar”.

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La coordinadora también sostuvo que el cambio representa “un reto muy importante para todos los mexicanos y mexicanas”, porque el ejercicio siempre se había realizado en horarios de trabajo, de lunes a viernes, cuando también las niñas, niños y adolescentes se encuentran en las escuelas.

Este simulacro tiene como objetivo evaluar los planes de emergencia que los mexicanos tienen en sus hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las cinco hipótesis de sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026

Los cinco escenarios regionales que se vivirán de manera hipotética para este Simulacro Nacional son los siguientes:

Zona centro: sismo de magnitud 7.7 , con epicentro en Tehuacán, Puebla . Participarán Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Zona noroeste: sismo de magnitud 7.1 , con epicentro en Mexicali, Baja California . El escenario comprenderá Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Zona noreste: sismo de magnitud 5.2 , con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León . Participarán Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0 , localizado en Cabo Catoche, Quintana Roo . El ejercicio corresponderá a Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas. En este escenario participarán Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Como parte del ejercicio, volverá a activarse el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular. Ese mecanismo envía avisos directamente a los teléfonos móviles y opera como complemento de los altavoces y otros sistemas de difusión de emergencias.

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México realizó en septiembre de 2025 la primera prueba nacional de ese sistema de alertamiento masivo. En aquel ejercicio, el Gobierno federal estimó que el mensaje podría llegar a 80 millones de teléfonos celulares.

El aviso para móviles utiliza un sonido distinto al de los altavoces de la alerta sísmica. Para recibirlo no es necesario descargar una aplicación ni contar con conexión a internet, porque el sistema usa la infraestructura de las redes móviles para distribuir el mensaje.

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El aviso para móviles utiliza un sonido distinto al de los altavoces de la alerta sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es un Plan Familiar de Protección Civil

Un Plan Familiar de Protección Civil es una guía que ayuda a las familias a prepararse y responder de manera organizada ante situaciones de emergencia o desastre, como sismos, incendios, inundaciones, fugas de gas, entre otros riesgos.

Este plan incluye pasos concretos para identificar peligros en el hogar, asignar responsabilidades a cada miembro de la familia, establecer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros, así como tener a la mano documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

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El objetivo principal es que todos los integrantes de la familia sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, con el fin de reducir riesgos y proteger la vida.

Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Protección Civil en México recomiendan elaborar y practicar este plan de manera periódica para fortalecer la cultura de la prevención.