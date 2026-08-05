Los veterinarios lo confirman: tú gato te trae comida porque piensa que no puedes cazar y podrías morir de hambre

Un gato atigrado entrega un pájaro cazado a su dueño, quien lo observa de cerca, en una cocina de piso de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los gatos domésticos sorprenden a muchos con un comportamiento que, a simple vista, puede parecer extraño: llevar a casa ratones, aves u otros animales que ellos mismos han cazado.

Este gesto, lejos de ser una simple travesura o una muestra de desagrado hacia su alimento habitual, responde a instintos y patrones de conducta heredados de sus antepasados salvajes.

PUBLICIDAD

Entender por qué los gatos realizan esta acción ayuda a descifrar parte de su naturaleza y la compleja relación que mantienen con los humanos.

Si bien existen muchas razones bien documentadas de por qué los gatos traen presas cazadas por ellos mismos hay una que genera debate entre los expertos.

PUBLICIDAD

¿Tú gato te trae ratones para que no mueras de hambre? aquí te contamos.

Un gato atigrado le lleva un pájaro cazado a su dueño, un comportamiento que se considera una muestra de afecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las razones por las que tu gato te trae comida que él mismo caza

Los gatos domésticos suelen traer a casa presas que ellos mismos cazan, como pequeños roedores, aves o insectos.

Y aunque este comportamiento tiene varias explicaciones basadas en su instinto y su relación con los humanos, tal como explica información del equipo de expertos veterinarios del sitio especializado Nature´s Vireity.

PUBLICIDAD

Si bien se sabe que este acto esta relacionado con el afecto que tiene hacia a ti, especialistas señalan que está cada vez más demostrado que esto también esta vinculado con el hecho de que ellos, al ver que tú no sales a cazar, pueden pensar (desde su instinto) que algo te impide cazar tu propio alimento y que podrías morir si no te alimenta.

En el pasado, los gatos salvajes que no cazaban tenían mayor probabilidad de morir, por lo que si una gato veía a otro que no podía cazar le daba un poco de sus propias presas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el dar regalos como casa también es algo que hacen las madres con sus pequeños, que son vulnerables y aún no saben cazar.

En este caso, tu gato puede estar replicando es mismo instinto alimentándote porque te ve vulnerable.

Si bien no es el único motivo por el que tu gato te deja esos “agradables” regalos, es un factor que gana popularidad como uno de los principales motivos por los que tu gato busca “alimentarte”.

PUBLICIDAD

Un gato atigrado gris y blanco mira directamente a la cámara mientras lleva un ratón capturado en su boca, un ejemplo claro de su instinto natural de caza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras razones por las que tu gato te trae sus presas como regalo:

Instinto de caza y supervivencia Aunque estén domesticados, los gatos conservan su instinto natural de cazar. Atrapar presas y llevarlas a un lugar seguro es parte de su comportamiento heredado de sus antepasados salvajes. Comportamiento social y aprendizaje Las gatas madres suelen llevar presas a sus crías para enseñarles a cazar y alimentarse. Cuando un gato trae presas a su dueño, puede estar replicando este comportamiento, viéndote como parte de su grupo social o incluso como alguien que necesita aprender a cazar. Demostración de afecto o vínculo Algunos expertos señalan que los gatos pueden traer presas como una forma de compartir su éxito en la caza contigo, mostrando confianza y afecto, o reforzando el lazo que tienen contigo. Intercambio y recompensa El gato puede asociar la acción de traer presas con recibir atención, caricias o incluso comida extra por parte de sus dueños, reforzando así la conducta.

La infografía detalla las diversas motivaciones biológicas y sociales por las que un gato doméstico lleva presas a sus dueños, explicando este comportamiento felino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, este comportamiento es una mezcla de instinto natural, aprendizaje social y, en muchos casos, una forma de interacción con las personas que consideran parte de su “familia”.