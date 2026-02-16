Licencia de conducir permanente CDMX: cuánto dinero cuesta tramitar el permiso en el 2026

Desde noviembre de 2024, el gobierno de Clara Brugada reactivó en la Ciudad de México el trámite para solicitar la licencia de conducir de manera permanente. Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Desde noviembre de 2024, el gobierno de Clara Brugada reactivó en la Ciudad de México el trámite para solicitar la licencia de conducir de manera permanente.

La medida busca ofrecer el permiso vitalicio a quienes prefieren prescindir de renovaciones periódicas. No obstante, la opción excluye a los motociclistas, ya que la administración argumenta que esta restricción responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial para peatones, cruceros y vehículos no motorizados.

Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

¿Cuánto dinero cuesta tramitar la licencia de conducir permanente en 2026?

El costo por tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México seguirá siendo el mismo, es decir, 1,500 pesos. Sin embargo, cabe señalar que para poder emitir el documento los solicitantes deberán no haber sido sancionados por el programa “Conduce sin alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

El costo por tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México seguirá siendo el mismo, es decir, 1,500 pesos (X@GobCDMX)

Documentos y cómo solicitar la licencia de conducir permanente en CDMX

Después de efectuar el pago, el sistema puede demorar hasta 72 horas en procesar la transacción y remitir al solicitante el folio y el número de licencia a su correo electrónico.

Para completar el trámite, se deberá presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México y programar una cita. Esta gestión puede realizarse en línea mediante el Sistema de Citas en Línea de Semovi (https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/), a través del chatbot de WhatsApp al 55 56581111, por teléfono al 0311 de Locatel o de manera presencial en cualquiera de los 35 módulos de la Secretaría de Movilidad.

Los pasos contemplan generar la línea de captura en finanzas.cdmx.gob.mx, realizar el pago en alguno de los 8,800 puntos auxiliares de la Tesorería, reservar la cita y acudir a las Tesorerías Exprés o a un Centro de Servicio para concluir el procedimiento.

Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

¿Cómo obtener tu licencia de conducir permanente en CDMX sin formarte?

Aquellas personas que no quieran realizar fila para solicitar su licencia permanente tienen la opción de hacer el trámite completamente en línea. Cabe señalar que la única condición es tener un antecedente de licencia.

Pasos para convertir mi licencia tipo “A” a permanente

Si tienes licencia Tipo “A” tendrás que descargar la aplicación móvil “App CDMX”.

Una vez descargada la aplicación, tendrás que seleccionar “Documentos Digitales” y gestionar los documentos. La app te dirá si tu licencia actual puede ser renovada por una permanente.

Dar clic en “Renovar”

Después, tendrás que iniciar el proceso de renovación y seguir las indicaciones de la app.

Lo siguiente es introducir los datos de la tarjeta de crédito para realizar el pago

El último paso es esperar la confirmación en un plazo de 72 horas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para imprimir la licencia se tendrá que agendar una cita en el sistema de la Secretaría de Movilidad y acudir a uno de los módulos para recibir la impresión.

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

¿Cómo es el examen para tramitar el permiso de conducir?

Por otra parte, quienes tramiten el permiso de conducir por primera vez deberán superar una prueba exclusivamente teórica compuesta por 20 preguntas de opción múltiple sobre Reglamento de Tránsito, Señalización Vial y Seguridad Vial.

Esta evaluación, disponible tanto en la Secretaría de Movilidad (Semovi) como en la modalidad en línea, tiene una duración cercana a los 30 minutos. Para aprobar, se necesita una nota mínima de 8 y se otorgan hasta dos oportunidades para lograrlo. Si no se consigue el puntaje requerido, será necesario aguardar hasta el día siguiente para solicitar una nueva cita. El examen abarca aspectos esenciales como la pirámide de movilidad, los límites de velocidad y las reglas de preferencia de paso.