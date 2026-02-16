México

Licencia de conducir permanente CDMX: cuánto dinero cuesta tramitar el permiso en el 2026

La medida para solicitar el permiso de manera permanente fue implementada por el gobierno de Clara Brugada desde noviembre de 2024

Guardar
Desde noviembre de 2024, el
Desde noviembre de 2024, el gobierno de Clara Brugada reactivó en la Ciudad de México el trámite para solicitar la licencia de conducir de manera permanente. Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Desde noviembre de 2024, el gobierno de Clara Brugada reactivó en la Ciudad de México el trámite para solicitar la licencia de conducir de manera permanente.

La medida busca ofrecer el permiso vitalicio a quienes prefieren prescindir de renovaciones periódicas. No obstante, la opción excluye a los motociclistas, ya que la administración argumenta que esta restricción responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial para peatones, cruceros y vehículos no motorizados.

Cuántas licencias de conducir permanentes
Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

¿Cuánto dinero cuesta tramitar la licencia de conducir permanente en 2026?

El costo por tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México seguirá siendo el mismo, es decir, 1,500 pesos. Sin embargo, cabe señalar que para poder emitir el documento los solicitantes deberán no haber sido sancionados por el programa “Conduce sin alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

El costo por tramitar la
El costo por tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México seguirá siendo el mismo, es decir, 1,500 pesos (X@GobCDMX)

Documentos y cómo solicitar la licencia de conducir permanente en CDMX

Después de efectuar el pago, el sistema puede demorar hasta 72 horas en procesar la transacción y remitir al solicitante el folio y el número de licencia a su correo electrónico.

Para completar el trámite, se deberá presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México y programar una cita. Esta gestión puede realizarse en línea mediante el Sistema de Citas en Línea de Semovi (https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/), a través del chatbot de WhatsApp al 55 56581111, por teléfono al 0311 de Locatel o de manera presencial en cualquiera de los 35 módulos de la Secretaría de Movilidad.

Los pasos contemplan generar la línea de captura en finanzas.cdmx.gob.mx, realizar el pago en alguno de los 8,800 puntos auxiliares de la Tesorería, reservar la cita y acudir a las Tesorerías Exprés o a un Centro de Servicio para concluir el procedimiento.

Es importante conocer los precios
Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

¿Cómo obtener tu licencia de conducir permanente en CDMX sin formarte?

Aquellas personas que no quieran realizar fila para solicitar su licencia permanente tienen la opción de hacer el trámite completamente en línea. Cabe señalar que la única condición es tener un antecedente de licencia.

Pasos para convertir mi licencia tipo “A” a permanente

  • Si tienes licencia Tipo “A” tendrás que descargar la aplicación móvil “App CDMX”.
  • Una vez descargada la aplicación, tendrás que seleccionar “Documentos Digitales” y gestionar los documentos. La app te dirá si tu licencia actual puede ser renovada por una permanente.
  • Dar clic en “Renovar”
  • Después, tendrás que iniciar el proceso de renovación y seguir las indicaciones de la app.
  • Lo siguiente es introducir los datos de la tarjeta de crédito para realizar el pago
  • El último paso es esperar la confirmación en un plazo de 72 horas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para imprimir la licencia se tendrá que agendar una cita en el sistema de la Secretaría de Movilidad y acudir a uno de los módulos para recibir la impresión.

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

¿Cómo es el examen para tramitar el permiso de conducir?

Por otra parte, quienes tramiten el permiso de conducir por primera vez deberán superar una prueba exclusivamente teórica compuesta por 20 preguntas de opción múltiple sobre Reglamento de Tránsito, Señalización Vial y Seguridad Vial.

Esta evaluación, disponible tanto en la Secretaría de Movilidad (Semovi) como en la modalidad en línea, tiene una duración cercana a los 30 minutos. Para aprobar, se necesita una nota mínima de 8 y se otorgan hasta dos oportunidades para lograrlo. Si no se consigue el puntaje requerido, será necesario aguardar hasta el día siguiente para solicitar una nueva cita. El examen abarca aspectos esenciales como la pirámide de movilidad, los límites de velocidad y las reglas de preferencia de paso.

Temas Relacionados

Licencia de conducir permanenteCDMXLicencia de conducir permanente CDMXCiudad de MéxicoTramites vehiculares2026mexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 16 de febrero

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”

En medio de la inauguración del programa Boxeando por la Paz, los guerreros aztecas destacaron la importancia del deporte

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes

México es el país con menor desempleo entre miembros de la OCDE: presumió la presidenta

México, Corea, Japón e Israel registraron tasas de desempleo iguales o inferiores al 3.0 %

México es el país con

Brócoli: el aliado esencial dentro de la alimentación saludable

Este vegetal destaca por su aporte nutrimental, bajo contenido energético y versatilidad en la cocina cotidiana

Brócoli: el aliado esencial dentro

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual”

La revista aseguró que eligió a la mexicana por su influencia musical y su papel en la cultura popular

Gloria Trevi posa para Playboy
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic y su

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Estructura criminal de Los Chapitos en Concordia fue detectada en el sexenio de AMLO

Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi posa para Playboy

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual”

Aldo de Nigris sufre fuerte caída en el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026: cuál es su estado de salud

“16 de febrero” de Chetes y Meme del Real cumple 20 años: esta es la historia detrás del clásico del desamor

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

DEPORTES

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

México arrasa con múltiples medallas en la Serie Mundial de Tiro con Arco bajo techo

Isaac del Toro se lleva la victoria en la primera etapa del UAE Tour

Boxeando por la Paz se integra a Jóvenes Construyendo el Futuro: cuánto dinero dará el programa y cuándo inician las clases gratuitas