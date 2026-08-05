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La absurda razón por la que derribaron a adulto mayor en la meta de una carrera en Tlaxcala

Durante la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala, un elemento de seguridad protagonizó un momento muy indignante

Un vigilante derribó a un corredor a unos metros de la meta de la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala. Crédito: Captura de Video.
Un vigilante derribó a un adulto mayor a unos metros de la meta de la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala. Crédito: Captura de Video.
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En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver cómo un guardia de seguridad de la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala, derriba a un corredor, de la tercera edad, a solo unos metros de cruzar la línea de meta.

El adulto mayor fue identificado como José Julio Mendoza, mientras que el agresor responde al nombre de Ricardo Romano Corona, integrante de personal de seguridad de la empresa Zona T, y, aparentemente, derribó al corredor porque no estaba inscrito en la competencia.

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De acuerdo con las autoridades municipales y los involucrados, la familia de Romano Corona llegó a un acuerdo con el corredor, al aceptar hacerse responsable de los gastos médicos, estudios, radiografías y medicamentos derivados de las lesiones que sufrió el adulto mayor.

Personal de seguridad derriba a adulto mayor en Carrera de Colores Huamantla 2026

Fue durante la Carrera de Colores Huamantla 2026, con sede en Tlaxcala, donde José Julio Mendoza, corredor con más de 40 años participando en competiciones atléticas, se encaminaba hacía la línea de meta.

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Sin embargo, un integrante del personal de seguridad se interpuso en su camino y, posteriormente, lo empujo, provocando que el adulto mayor caiga de forma muy descompuesta, lo que, a la postre, le terminó ocasionando varias lesiones.

Las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales, básicamente, todas en contra del personal de seguridad del evento, que, al parecer no cuenta con la preparación suficiente para atender una situación como la que vivió don Julio Mendoza.

José Julio Mendoza, corredor de Tlaxcala, derribado durante la Carrera de Colores Huamantla 2026. Crédito: X/ @TlaxSintesis
José Julio Mendoza, corredor de Tlaxcala, derribado durante la Carrera de Colores Huamantla 2026. Crédito: X/ @TlaxSintesis

¿Qué lesiones sufrió el veterano corredor?

Dado que la caída fue muy estrepitosa, el adulto mayor se vio en la necesidad de recibir atención médica y, con base en la información, sufrió las siguientes lesiones:

  • Dolor de cadera y espalda.
  • Posible fisura en el hombro.
  • Realización de radiografías y estudios médicos.
  • Tratamiento con medicamentos y estudios clínicos.

Además, por el tiempo de recuperación, José Julio Mendoza tuvo que interrumpir sus entrenamientos y es casi un hecho que no podrá participar en el próximo maratón de la Ciudad de México.

“Tengo un dolor en la cadera y en la pompa y que me caí en el hombro, ahorita saqué las placas, estoy en el proceso del medicamento, del doctor del dictamen para que dé el veredicto”, dijo el competidor a medios de comunicación.

Empresa reconoce “conductas inapropiadas”

Luego de lo ocurrido, la empresa organizadora de la cuarta Carrera Colores Huamantla 2026 reconoció que durante la aplicación de los protocolos de acceso se presentaron conductas inapropiadas.

En consecuencia, el vigilante Ricardo Romano Corona ofreció una disculpa pública a los afectados y reveló que se iba hacer responsable del daño causado al adulto mayor y corredor.

Poster de la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala. Crédito: Meta / Zona T
Poster de la Carrera de Colores Huamantla 2026, en Tlaxcala. Crédito: Meta / Zona T

“Han existido hechos reprobables de los cuales me hago responsable, incidentes que desencadenaron total falta de respeto a algunas personas de mi parte por lo que pido públicamente una disculpa a todos ellos, a quienes son y se sienten afectados”, expresó Romano Corona.

Por su parte, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, encabezó una reunión con la víctima, los familiares del agresor y representantes de la empresa, quienes acordaron hacerse cargo de todos los gastos médicos.

Además, la empresa a cargo del evento informó que ya lleva a cabo una investigación interna para confirmar si José Julio Mendoza incurrió en una ilegalidad, como competir sin número oficial de registro, algo que aún es un incógnita.

Entre tanto, esa fue la absurda razón por la que derribaron a un adulto mayor a unos metros de la meta de la Carrera de Colores Huamantla 2026 en Tlaxcala.

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