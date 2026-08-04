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¿A dónde se fue el turismo en México? El PIB turístico cae y el gasto de extranjeros se hunde 18%

El consumo de visitantes internacionales se contrajo con fuerza en el arranque de 2026, en contraste con el dinamismo de los viajeros nacionales

Avión blanco de Aerolíneas Argentinas en cielo azul sobre una concurrida playa de Cancún con palmeras, edificios y mar turquesa. La sombra del avión se proyecta en el agua.
Los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística muestran un retroceso de 0.7% en el gasto total dentro del país frente a los tres meses previos, aunque en la comparación anual registra un avance de 0.2%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este martes los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), correspondientes al primer trimestre de 2026. De acuerdo con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto Turístico (PIB turístico) registró una caída de 0.8% respecto al trimestre previo, en términos reales. A tasa anual, sin embargo, el indicador mostró un incremento de 0.1%.

El Consumo Turístico Interior siguió una tendencia similar: retrocedió 0.7% en su comparación trimestral, aunque avanzó 0.2% a tasa anual.

Servicios turísticos, el componente más afectado

Al desagregar los datos, el INEGI detalló que el PIB turístico de servicios fue el que más resintió la desaceleración, con una caída de 1.1% respecto al trimestre anterior. En contraste, el PIB turístico de bienes creció 0.3% en el mismo periodo.

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En su comparación anual, el panorama se invierte: el componente de bienes subió 0.7%, mientras que el de servicios bajó apenas 0.1 por ciento.

PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, 16JUNIO2025.- Las playas en Puerto Morelos lucen sin sargazo. Turistas disfrutaron de un día despejado mientras la sargacera trabaja a toda máquina. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
El reporte del primer trimestre de 2026 ubica el mayor deterioro en el rubro receptivo, mientras el desembolso de residentes en viajes nacionales aumenta 0.5% frente al periodo inmediato anterior y 5.4% respecto a 2025

Turismo receptivo, el más golpeado del trimestre

El dato que más llama la atención dentro del reporte es el comportamiento del consumo turístico receptivo —el gasto que realizan los visitantes extranjeros en México—, el cual se desplomó 5.9% a tasa trimestral y 18.4% a tasa anual.

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En contraparte, el consumo turístico interno, es decir, el gasto de los residentes que viajan dentro del país, mostró un comportamiento positivo: avanzó 0.5% frente al trimestre anterior y 5.4% en su comparación anual.

Este contraste sugiere que, si bien el turismo nacional mantiene cierta fortaleza, el atractivo del país para el turista extranjero enfrentó una desaceleración marcada durante los primeros tres meses del año.

Cifras en contexto: una serie con altibajos

Según la serie histórica que presenta el INEGI, el PIB turístico venía de un 2025 con variaciones trimestrales moderadas, oscilando entre -0.4% y 0.9%, por lo que la caída de 0.8% de este primer trimestre representa uno de los retrocesos más notorios desde el segundo trimestre de 2024, cuando el indicador cayó 2.1 por ciento.

En cifras originales —sin ajuste estacional—, el índice del PIB turístico se ubicó en 112.2 puntos (base 2018=100), con un crecimiento anual de 1.0% en bienes y una contracción de 0.2% en servicios. El Consumo Turístico Interior alcanzó un índice de 103.9 puntos, impulsado por el gasto interno (103.1 puntos, +5.3% anual), frente al receptivo, que se ubicó en 107.9 puntos con una caída anual de 18.4 por ciento.

El consumo de visitantes internacionales se contrajo con fuerza en el arranque de 2026, en contraste con el dinamismo de los viajeros nacionales, un desequilibrio que sugiere fricciones en la oferta y en la percepción del país
El consumo de visitantes internacionales se contrajo con fuerza en el arranque de 2026, en contraste con el dinamismo de los viajeros nacionales, un desequilibrio que sugiere fricciones en la oferta y en la percepción del país

Próxima actualización

El INEGI informó que la siguiente publicación de los ITAT está programada para el 4 de noviembre de 2026, cuando se darán a conocer los datos correspondientes al segundo trimestre del año.

¿Quieres que le agregue declaraciones de algún funcionario o analista turístico para reforzar la nota, o la dejo así como reporte de datos duros?

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