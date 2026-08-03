México refuerza su cerco contra el fuego: 207 brigadistas ya combaten los incendios de Canadá

La Semarnat y la Conafor confirman la salida este 3 de agosto de 103 integrantes hacia Columbia Británica, donde se suman a operativos coordinados por autoridades locales ante una ola de siniestros. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

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Un segundo escuadrón de combatientes forestales mexicanos partió este 3 de agosto rumbo a Canadá, elevando a 207 el número de especialistas desplegados por México en apenas una semana para enfrentar una de las temporadas de incendios más severas que ha vivido el país norteamericano en años.

Un refuerzo de 103 elementos hacia Columbia Británica

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) confirmaron la salida de este nuevo contingente, integrado por:

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100 personas combatientes

3 técnicos especializados

Organizados en cinco brigadas Tipo 1

Dos representantes de agencia y un representante sénior

Su destino es la provincia de Columbia Británica, una de las zonas más golpeadas por el fuego este verano, donde se integrarán a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses.

El mandatario provincial plantea construir una “Fortaleza América del Norte” más fuerte ante la incertidumbre económica global, con inversión en seguridad compartida, crecimiento regional, protección a trabajadores y ventajas competitivas en la región

Segundo relevo en menos de una semana

Este grupo se suma al primer contingente de 104 personas —100 combatientes y 4 técnicos— que viajó el pasado 28 de julio a Thunder Bay, Ontario. Aquel primer despliegue incluyó representación de 24 entidades federativas y cinco mujeres originarias de Jalisco, Coahuila y Guanajuato, según reportó la propia Conafor.

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A ellos se suman también contingentes estatales que operan de forma paralela: brigadistas de Puebla viajaron esta semana a Columbia Británica tras reducir en más del 50% la superficie afectada por incendios en su entidad durante 2026, mientras que elementos de Nuevo León, agrupados en la llamada Brigada Fénix, se preparan para sumarse a las labores en la región de Abbotsford.

Los reportes locales señalan cientos de focos activos en la región norte, con salidas principalmente de comunidades de Primeras Naciones, mientras la provincia recibe ayuda de otras jurisdicciones y suma brigadistas mexicanos vía Thunder Bay

Canadá, en su nivel máximo de alerta

La magnitud del llamado no es menor. Reportes difundidos en julio ubican a Canadá en Nivel de Preparación Nacional 4, el escalón más alto antes de declarar una crisis total, con cerca de 800 incendios activos —muchos fuera de control— concentrados principalmente en Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario y Saskatchewan.

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La emergencia ya ha provocado evacuaciones de comunidades enteras y afectaciones por humo que se extienden hacia territorio estadounidense, lo que llevó al Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC) a solicitar apoyo internacional urgente.

Entrenamiento cruzado y cooperación bilateral

Además del combate directo al fuego, el personal de Conafor participará en un entrenamiento internacional en tiempo real sobre manejo de incidentes, junto a especialistas de otros países. El objetivo es doble:

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Reforzar la coordinación operativa entre agencias

Adoptar protocolos canadienses aplicables a futuros incendios en territorio mexicano

Esta movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos firmado entre ambos gobiernos para 2026, un mecanismo que ya ha sido activado en años anteriores y que consolida una relación de cooperación técnica creciente entre México y Canadá en materia de gestión forestal.

El nuevo contingente lleva 100 brigadistas y tres especialistas técnicos, organizados en cinco brigadas Tipo 1, además de representantes de agencia, para integrarse a las labores en una de las zonas

Un patrón que se repite en varios frentes

El caso mexicano no es aislado. Mientras el hemisferio norte enfrenta una temporada especialmente crítica, incendios forestales en España y Francia también han obligado a movilizar recursos de emergencia este verano, evidenciando una tendencia global de eventos climáticos extremos que rebasa las capacidades locales de respuesta.

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Para México, el despliegue representa además una vitrina internacional de sus capacidades técnicas: los brigadistas deben aprobar rigurosas evaluaciones de resistencia física, manejo de equipo, comportamiento del fuego y posicionamiento satelital antes de ser certificados bajo estándares internacionales.

Con 207 especialistas ya en territorio canadiense y más contingentes estatales en camino, el compromiso mexicano con esta crisis binacional apenas comienza a mostrar su verdadera escala.

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