El supuesto triángulo amoroso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda explicado

¿Infidelidad?, Yanet García comparte FOTOS en redes durante la boda de su ex Lewis Howes con Martha Higareda (Fotos: Instagram/@iamyanetgarcia/@marthahigareda)

La vida sentimental de Yanet García ha sido foco de atención tanto en medios nacionales como en redes sociales, especialmente por el triángulo amoroso que la vinculó con su ex pareja, el estadounidense Lewis Howes, y la actriz mexicana Martha Higareda.

Entre rumores, declaraciones públicas y mensajes en redes, la historia ha generado titulares, especulaciones y reacciones de sus seguidores, y ahora vuelve a cobrar relevancia ante los rumores de que Yanet podría integrarse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

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Yanet García, de nuevo en tendencia por La Casa de los Famosos

El nombre de Yanet García regresó a las tendencias digitales luego de que trascendiera su posible participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La influencer y modelo fitness, conocida por su paso como “la chica del clima” y su éxito en OnlyFans, podría sumar un capítulo más a su vida pública en el reality, lo que de inmediato reactivó el interés por su historia personal y, en particular, por el mediático triángulo amoroso con Lewis Howes y Martha Higareda.

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(Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

Cronología: Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda

La relación sentimental entre Yanet García y Lewis Howes, ex jugador de futbol americano y motivador, inició en 2019. Ambos compartieron en redes sociales momentos de su noviazgo, viajes y mensajes de apoyo.

Sin embargo, en junio de 2021, Yanet confirmó públicamente su soltería. La distancia y los proyectos personales habrían sido factores clave en la ruptura.

Poco después, surgieron rumores de que Lewis Howes había iniciado una relación con Martha Higareda. Fotografías de ambos en actividades románticas, como un viaje en globo aerostático en California, circularon en redes y medios durante el verano de 2021.

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Aunque al inicio mantuvieron discreción, la actriz terminó por presentar oficialmente a Howes como su pareja en una cena con Omar Chaparro y Yordi Rosado.

Martha Higareda está embarazada; actriz de ‘Amarte Duele’ comparte primera foto y detalles junto a su esposo Lewis Howes (Infobae México/ Jesús Aviles)

“Estoy feliz, me siento muy enamorada”, declaró Higareda ante los medios.

En marzo de 2022, Yanet García arremetió contra Martha Higareda en redes sociales, sugiriendo que su relación con Howes habría comenzado mientras él aún era su pareja.

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“La verdad siempre sale a la luz”, publicó Yanet, insinuando una supuesta infidelidad. Martha respondió con un mensaje romántico dedicado a Lewis y defendió su historia de amor, sin mencionar de forma directa a Yanet.

Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

La relación entre Martha Higareda y Lewis Howes avanzó rápidamente. En febrero de 2025, la pareja celebró una exclusiva boda en México, rodeados de amigos, familiares y figuras del espectáculo.

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Yanet García, por su parte, compartió en redes fotos de sí misma durante la boda de su ex, lo que generó especulación sobre su estado emocional. Posteriormente, aclaró ante la prensa que estaba enfocada en sus proyectos personales y negó estar devastada por el matrimonio de su ex pareja. “Estoy en una etapa de crecimiento profesional y personal”, afirmó.

La historia sumó otro capítulo cuando, tras el anuncio del embarazo de Martha Higareda, Yanet García publicó un mensaje enigmático en sus redes que fue interpretado por algunos seguidores como una indirecta sobre el avance de la vida de su ex pareja.

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Sin embargo, la influencer reiteró que ya había superado esa etapa y que su prioridad era su bienestar y sus proyectos.

A lo largo de estos años, Martha Higareda también respondió a las indirectas y comentarios de Yanet, defendiendo su relación con Howes y deslizando dardos públicos tras su boda y embarazo: “Cada quien tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz”, expresó la actriz en entrevista.

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Con la posible llegada de Yanet a La Casa de los Famosos, el interés por su vida sentimental y las reacciones de la audiencia vuelven a estar en el centro de la conversación.