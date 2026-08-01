Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo inscribirse a partir de este sábado 1 de agosto paso a paso

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)

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El próximo periodo de registros a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto, así que si estas interesado en ingresar al programa, a continuación te decimos cómo inscribirte paso a paso.

El programa consiste en una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, además, se dirige específicamente a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

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Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

La política se puso en marcha en el 2019 por Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de ayudar a los jóvenes a ingresar al mundo laboral a través de una capacitación en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir de este 1 de agosto paso a paso?

Para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro, lo primero es ingresar a la plataforma digital del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/). Es indispensable contar con una cuenta activa en el sistema, ya que todo el proceso de vinculación se realiza en línea.

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Una vez dentro de la cuenta, el siguiente paso es consultar el mapa de focalización que aparece en la plataforma. Este mapa muestra la disponibilidad de espacios en cada municipio y permite identificar si la localidad está abierta, cerrada o si ya se alcanzó la meta de atención para ese periodo. Es importante revisar esta información antes de buscar un centro de trabajo.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

Después de verificar la disponibilidad, las y los aspirantes deben revisar los espacios y planes de actividades ofrecidos por los centros de trabajo dentro del sistema. Al encontrar el que más les interese, pueden postularse directamente desde la plataforma.

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Ingresa a la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro y crea una cuenta (si aún no tienes una). Verifica que cumples con los requisitos: tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar actualmente. Accede con tu cuenta al sistema. Consulta el mapa de focalización para saber si tu municipio tiene espacios disponibles. Revisa los centros de trabajo y los planes de actividades que se ofrecen en tu municipio. Postúlate al centro de trabajo que más te interese a través de la plataforma. Espera la respuesta del centro de trabajo; tienen hasta 4 días naturales para aceptar o rechazar tu solicitud. Si tu solicitud es rechazada o no recibes respuesta en ese plazo, el sistema te permite buscar otra opción disponible.

Al realizar la postulación, el centro de trabajo seleccionado tiene hasta cuatro días naturales para revisar la solicitud y decidir si acepta o la rechaza. Si el centro no responde en ese plazo o rechaza la solicitud, el sistema libera automáticamente al aspirante para que pueda buscar otra opción dentro del programa.

¿Cómo son las capacitaciones laborales?

Cada organización establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud. Este 2026, cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

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Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.