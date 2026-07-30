México ordena cerrar escuelas militarizadas antes del nuevo ciclo tras muerte de una menor

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México ordenó a las autoridades educativas estatales impedir que, al comenzar el ciclo escolar 2026-2027, opere cualquier institución que se presente como “militarizada”, “militar”, “castrense” o con una denominación semejante.

El secretario de Educación, Mario Delgado, pidió revisar exhaustivamente las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios concedidos a esos planteles antes del 31 de agosto, fecha prevista para el regreso a clases.

Cuando sean detectados, deberán suspender actividades e iniciar procedimientos administrativos para su clausura definitiva, según el comunicado difundido este miércoles.

La dependencia también ordenó entregar inmediatamente certificados y documentos escolares al alumnado afectado, además de reintegrar pagos por servicios todavía no prestados.

La medida ocurre después de la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, el 16 de julio durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y ha detenido al director del centro y a dos trabajadoras por su probable participación.

La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, mientras la familia denunció que la adolescente sufrió maltratos durante su estancia, señalamientos que forman parte de la investigación ministerial.

El caso reavivó los antecedentes de otros dos menores fallecidos en centros similares. Zamir Pinto, de 16 años, murió en noviembre de 2023 en el Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México, por un traumatismo abdominal; un instructor fue vinculado a proceso.

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En abril de 2025, Erick Leonardo Torbellín, de 13 años, murió durante un campamento de la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc en Morelos.

Dos directivos fueron detenidos por su probable responsabilidad, después de que la familia denunciara huellas de violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Tamaulipas investigar la muerte de Dafne y revisar cómo operan estos centros, al tiempo que aclaró que no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Defensa sostuvo posteriormente que carece de atribuciones para autorizar, inspeccionar o regular planteles de esa naturaleza y negó cualquier vínculo con la academia de Ciudad Madero.

La SEP argumentó que estas modalidades son incompatibles con una educación humanista, los derechos humanos y la cultura de paz.

Añadió que la formación militar corresponde exclusivamente a Defensa para preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. EFE