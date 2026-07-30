México
Agregar Infobae enGoogle

Influencer mexicano exhibe a taxista que intentó obligarlo a dejar 30% de propina en Nueva York: “Aquí no es México”

El conductor insistió en recibir un porcentaje extra por el viaje, mientras el creador de contenido se negó a pagar más de la tarifa

Guardar

El creador de contenido mexicano Esen Alva volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de compartir la incómoda experiencia que vivió durante un viaje a Nueva York, donde protagonizó una fuerte discusión con un conductor de taxi por el pago de una propina que, según su versión, intentó ser impuesta por el chofer.

El influencer explicó que el altercado ocurrió justo después de llegar a su hotel, cuando intentó liquidar el costo del traslado. Lo que parecía ser un viaje más económico que contratar un servicio por aplicación terminó convirtiéndose en un intercambio de reclamos que incluso quedó registrado en video.

PUBLICIDAD

Buscaban ahorrar dinero en el traslado

El mexicano compartió el video del altercado y abrió el debate sobre las propinas obligatorias en Estados Unidos.
El mexicano compartió el video del altercado y abrió el debate sobre las propinas obligatorias en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Alva contó que él y sus acompañantes decidieron utilizar uno de los tradicionales taxis amarillos de la ciudad luego de descubrir que las plataformas digitales ofrecían tarifas considerablemente más elevadas.

De acuerdo con su relato, la intención era reducir gastos desde el aeropuerto hasta el hotel, aunque reconoció que cometieron un error al no preguntar el precio antes de iniciar el recorrido.

PUBLICIDAD

“Teníamos que ir en taxi al hotel, pedimos de aplicación, pero nos salía en 2,500 pesos o 130 dólares, es mucha lana. Estos famosos taxis amarillos están más baratos. Cometimos el error de no preguntar el precio. El banderazo es de 70 dólares, sí fue más barato, pero el pedo fue cuando llegamos al destino. Nos costó 84 dólares, nos ahorramos como 900 pesos, pero nos apareció el menú de la propina”, narró Alva.

El conflicto comenzó al momento de pagar

El influencer mexicano compartió su experiencia y generó opiniones divididas sobre la cultura de las propinas en el extranjero.
El influencer mexicano compartió su experiencia y generó opiniones divididas sobre la cultura de las propinas en el extranjero.

Según explicó el influencer, la tensión surgió cuando la terminal de pago mostró distintas opciones para agregar una propina al monto final del viaje.

Al decidir no dejar un pago adicional, aseguró que el conductor reaccionó de inmediato y canceló la operación para insistir en que eligieran un porcentaje mayor.

Mientras relataba lo sucedido, Esen también mostró fragmentos del video que grabó durante la discusión con el taxista.

“Le pusimos que no queríamos dar propina y empezó toda la bronca, el taxista se puso muy loco. Canceló el pago y puso el menú de la propina. Le preguntamos por qué tendríamos que agregar el 25% por el viaje, aseguró que no era justo para él manejar una hora y que solamente pagáramos lo del viaje”, añadió.

La discusión terminó entre insultos

El influencer explicó que el conductor se molestó cuando rechazó dejar una propina del 30% tras concluir el viaje.
El influencer explicó que el conductor se molestó cuando rechazó dejar una propina del 30% tras concluir el viaje.

El creador de contenido afirmó que el conductor comenzó a exigir que dejaran al menos un 30 por ciento adicional para completar el cobro, situación que derivó en un intercambio de insultos entre ambas partes.

Aunque el enfrentamiento fue subiendo de tono, el influencer aclaró que el incidente no pasó de las agresiones verbales y que ninguno de los involucrados llegó a los golpes.

“Nos pusimos a pelear porque dijo que no podíamos dar menos del 30%, hablamos de 500 pesos extra por buena gente. Pero nos pusimos a pelear porque no debimos darle, es su chamba. Nos hicimos de palabras. Empezó a hacernos sentir como muertos de hambre. Cuando me bajé, le desee un bonito día, pero también le menté su madre”, concluyó.

Debate sobre las propinas obligatorias

El creador de contenido aseguró que eligió un taxi para ahorrar dinero, pero el trayecto terminó en una discusión.
El creador de contenido aseguró que eligió un taxi para ahorrar dinero, pero el trayecto terminó en una discusión.

La publicación de Esen Alva provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes dividieron opiniones sobre la cultura de las propinas en Estados Unidos y otros países.

Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del influencer al considerar que ninguna propina debe ser obligatoria, otros señalaron que en ciudades como Nueva York es habitual dejar un porcentaje adicional como parte del ingreso de muchos trabajadores del sector servicios.

El propio creador de contenido explicó que, durante su estancia, observó que en restaurantes y otros establecimientos suele solicitarse una propina mínima del 18 por ciento, algo que contrastó con lo que ocurre en México, donde este pago generalmente es voluntario y suele rondar el 10 por ciento.

El video continúa acumulando reproducciones en distintas plataformas y ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre las diferencias culturales en torno a las propinas, así como la importancia de que los turistas conozcan las prácticas habituales del destino que visitan antes de utilizar determinados servicios.

Temas Relacionados

MexicanotaxiNueva YorkEEUUpropinaviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Pensión del Bienestar 2026: esta es la fecha del siguiente pago a todos los adultos mayores

La política va dirigida a hombres y mujeres de 65 años de edad y este año entrega de forma directa y sin intermediarios un apoyo de 6 mil 200 pesos

Pensión del Bienestar 2026: esta es la fecha del siguiente pago a todos los adultos mayores

Ximena Herrera lanza polémica burla sobre las carillas de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

Una conversación entre habitantes del reality provocó risas y reacciones luego de que la actriz hiciera comentarios sobre la sonrisa de uno de sus compañeros

Ximena Herrera lanza polémica burla sobre las carillas de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio: huracán Genevieve se debilita a categoría 1 y no representa peligro en el país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio: huracán Genevieve se debilita a categoría 1 y no representa peligro en el país

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de julio: la mandataria rechaza censura por lineamientos en derechos a las audiencias

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a0 preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 30 de julio: la mandataria rechaza censura por lineamientos en derechos a las audiencias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez vincula a proceso a Isaí “N” por asesinar a un hombre en la Alcaldía Coyoacán

Juez vincula a proceso a Isaí “N” por asesinar a un hombre en la Alcaldía Coyoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: despojo en CDMX, estas son las penas que podrían enfrentar Virginia “N” y Diana “N” de ser declaradas culpables

Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

Caen nueve presuntos asaltantes que vivían escondidos en un bajopuente de la alcaldía Venustiano Carranza

Mataron a cuatro integrantes de una familia en Guanajuato, entre ellos un menor de edad y dos servidores de la nación

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Ximena Herrera lanza polémica burla sobre las carillas de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

Diego Luna recibirá importante premio europeo por su impacto en el cine cómo actor, productor y director

Destrozan a Omar Chaparro tras anunciar su concierto en el Lunario de Auditorio Nacional: “Me lo pierdo sin falta”

Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

UAE Team revela que le ofreció a Isaac del Toro ser líder en el Giro D´Italia antes de ir al Tour de Francia

Día de Japón en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Rojos del México sorprende con otra colaboración para todos sus aficionados

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Problemas en la transmisión del México vs Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 causa molestia entre la afición