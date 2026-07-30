Influencer mexicano exhibe a taxista que intentó obligarlo a dejar 30% de propina en Nueva York: “Aquí no es México”

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El creador de contenido mexicano Esen Alva volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de compartir la incómoda experiencia que vivió durante un viaje a Nueva York, donde protagonizó una fuerte discusión con un conductor de taxi por el pago de una propina que, según su versión, intentó ser impuesta por el chofer.

El influencer explicó que el altercado ocurrió justo después de llegar a su hotel, cuando intentó liquidar el costo del traslado. Lo que parecía ser un viaje más económico que contratar un servicio por aplicación terminó convirtiéndose en un intercambio de reclamos que incluso quedó registrado en video.

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Buscaban ahorrar dinero en el traslado

El mexicano compartió el video del altercado y abrió el debate sobre las propinas obligatorias en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Alva contó que él y sus acompañantes decidieron utilizar uno de los tradicionales taxis amarillos de la ciudad luego de descubrir que las plataformas digitales ofrecían tarifas considerablemente más elevadas.

De acuerdo con su relato, la intención era reducir gastos desde el aeropuerto hasta el hotel, aunque reconoció que cometieron un error al no preguntar el precio antes de iniciar el recorrido.

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“Teníamos que ir en taxi al hotel, pedimos de aplicación, pero nos salía en 2,500 pesos o 130 dólares, es mucha lana. Estos famosos taxis amarillos están más baratos. Cometimos el error de no preguntar el precio. El banderazo es de 70 dólares, sí fue más barato, pero el pedo fue cuando llegamos al destino. Nos costó 84 dólares, nos ahorramos como 900 pesos, pero nos apareció el menú de la propina”, narró Alva.

El conflicto comenzó al momento de pagar

El influencer mexicano compartió su experiencia y generó opiniones divididas sobre la cultura de las propinas en el extranjero.

Según explicó el influencer, la tensión surgió cuando la terminal de pago mostró distintas opciones para agregar una propina al monto final del viaje.

Al decidir no dejar un pago adicional, aseguró que el conductor reaccionó de inmediato y canceló la operación para insistir en que eligieran un porcentaje mayor.

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Mientras relataba lo sucedido, Esen también mostró fragmentos del video que grabó durante la discusión con el taxista.

“Le pusimos que no queríamos dar propina y empezó toda la bronca, el taxista se puso muy loco. Canceló el pago y puso el menú de la propina. Le preguntamos por qué tendríamos que agregar el 25% por el viaje, aseguró que no era justo para él manejar una hora y que solamente pagáramos lo del viaje”, añadió.

La discusión terminó entre insultos

El influencer explicó que el conductor se molestó cuando rechazó dejar una propina del 30% tras concluir el viaje.

El creador de contenido afirmó que el conductor comenzó a exigir que dejaran al menos un 30 por ciento adicional para completar el cobro, situación que derivó en un intercambio de insultos entre ambas partes.

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Aunque el enfrentamiento fue subiendo de tono, el influencer aclaró que el incidente no pasó de las agresiones verbales y que ninguno de los involucrados llegó a los golpes.

“Nos pusimos a pelear porque dijo que no podíamos dar menos del 30%, hablamos de 500 pesos extra por buena gente. Pero nos pusimos a pelear porque no debimos darle, es su chamba. Nos hicimos de palabras. Empezó a hacernos sentir como muertos de hambre. Cuando me bajé, le desee un bonito día, pero también le menté su madre”, concluyó.

Debate sobre las propinas obligatorias

El creador de contenido aseguró que eligió un taxi para ahorrar dinero, pero el trayecto terminó en una discusión.

La publicación de Esen Alva provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes dividieron opiniones sobre la cultura de las propinas en Estados Unidos y otros países.

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Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del influencer al considerar que ninguna propina debe ser obligatoria, otros señalaron que en ciudades como Nueva York es habitual dejar un porcentaje adicional como parte del ingreso de muchos trabajadores del sector servicios.

El propio creador de contenido explicó que, durante su estancia, observó que en restaurantes y otros establecimientos suele solicitarse una propina mínima del 18 por ciento, algo que contrastó con lo que ocurre en México, donde este pago generalmente es voluntario y suele rondar el 10 por ciento.

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El video continúa acumulando reproducciones en distintas plataformas y ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre las diferencias culturales en torno a las propinas, así como la importancia de que los turistas conozcan las prácticas habituales del destino que visitan antes de utilizar determinados servicios.