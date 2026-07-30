INE plantea presupuesto de más de 43 mil millones de pesos para elecciones 2027

Pleno del INE discutirá el presupuesto de más de 43 mil millones de pesos para elecciones 2027 y 2028 (INE México)

Guardar

El Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá un presupuesto superior a los 43 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, recursos que estarán destinados a la organización del proceso electoral federal, las elecciones locales, el inicio de los trabajos de la elección judicial de 2028, así como un fondo precautorio para una eventual consulta popular y las prerrogativas de los partidos políticos.

El anteproyecto presupuestal será discutido por los consejeros electorales durante la sesión de la comisión temporal encargada del tema y posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo General antes de ser enviado a la Secretaría de Hacienda y, posteriormente, a la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

Presupuesto base del INE se mantiene prácticamente sin cambios

De acuerdo con el documento, el presupuesto base del INE asciende a 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos, una cifra similar a la autorizada para el ejercicio vigente.

Estos recursos están destinados principalmente al funcionamiento ordinario del Instituto, incluyendo el pago de salarios del personal, la operación del padrón electoral, los módulos de atención ciudadana donde se tramita la credencial para votar, así como las actividades administrativas indispensables para garantizar la organización de los procesos democráticos.

PUBLICIDAD

El organismo destaca que este presupuesto considera medidas de austeridad, entre ellas que ningún funcionario percibirá un salario superior al de la presidenta de la República, además de ajustes en prestaciones como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores.

Más de 17 mil millones para organizar las elecciones federales y locales

Se prevé 13 mil 453 millones de pesos para la organización de la elección federal del 2027 (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Dentro de la denominada Cartera Institucional de Proyectos (CIP) se contempla una bolsa de 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos, destinada a diversas actividades relacionadas con la organización de los próximos procesos electorales.

PUBLICIDAD

La mayor parte del recurso, 13 mil 453 millones de pesos, será utilizada para la organización de la elección federal de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados.

Asimismo, el proyecto contempla:

474.3 millones de pesos para la organización de procesos electorales locales.

775.8 millones de pesos para iniciar los trabajos de la elección judicial programada para junio de 2028.

33 millones de pesos para fortalecer la coordinación del Sistema Nacional Electoral.

El resto del presupuesto será destinado a programas enfocados en fortalecer la gestión institucional, promover la cultura democrática, impulsar la igualdad, la inclusión y mejorar los servicios que ofrece el organismo electoral.

PUBLICIDAD

Fondo precautorio para una eventual consulta popular

Se maneja un presupuesto para la elección judicial del 2028 (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El anteproyecto también incorpora un presupuesto precautorio de 4 mil 687 millones de pesos, recursos que únicamente serían utilizados si durante 2027 se aprueba la realización de una consulta popular.

A esta cifra se suman las prerrogativas para los partidos políticos, que actualmente ascienden a 7 mil 737 millones de pesos, monto que forma parte del financiamiento público destinado a las actividades ordinarias y de campaña de las fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

El INE subraya que el presupuesto considera el crecimiento del padrón electoral respecto al proceso federal de 2024.

Mientras que en la elección presidencial de 2024 participaron 98.3 millones de ciudadanos inscritos en el padrón, para 2027 se estima que la lista nominal alcance los 102 millones de electores.

PUBLICIDAD

Este incremento también implicará una mayor infraestructura electoral. El Instituto prevé instalar 176 mil 741 casillas, cifra superior a las 170 mil 181 casillas que operaron durante los comicios federales de 2024.

Además, será necesario contratar y capacitar a 51 mil 714 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, quienes tendrán la responsabilidad de preparar a los funcionarios de casilla y coordinar las actividades operativas durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Proceso electoral 2027 renovará múltiples cargos de elección popular

Se llevará la renovación de los 500 escaños de la Cámara de Diputados en 2027

El proceso electoral de 2027 será uno de los más amplios de los últimos años en México.

Además de la renovación de los 500 curules de la Cámara de Diputados, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir 17 gubernaturas, así como diputaciones locales en 31 entidades federativas, con excepción de Coahuila.

PUBLICIDAD

También se celebrarán elecciones municipales en 30 estados, ya que Durango y Veracruz no renovarán ayuntamientos durante ese proceso.

Con este planteamiento presupuestal, el organismo busca garantizar la organización de uno de los procesos electorales más complejos y de mayor dimensión en la historia reciente del país, marcado por el crecimiento del padrón electoral, la renovación de cientos de cargos públicos y el inicio de los preparativos para la elección judicial de 2028.