Violeta Isfel reacciona tras los dichos de Pedro Sola sobre envenenar perros

Violeta Isfel respondió con una frase cortante al ser cuestionada sobre el conductor de Ventaneando, cuyas declaraciones del 7 de julio desataron una crisis que llegó al Congreso y a la PAOT, y prefirió hablar del amor que siente por sus seis gatos. (Facebook Violeta Isfel / Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

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Violeta Isfel reaccionó a los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros y aprovechó para declarar el amor que siente por sus seis gatos. La actriz respondió en un encuentro con medios semanas después de que el conductor de Ventaneando desatara una crisis nacional con sus palabras del 7 de julio.

“No tengo nada que decir, punto. O sea, creo que él ya tiene suficiente con él mismo, no necesita nada más”, señaló Isfel ante los reporteros. La actriz no profundizó en el caso, pero sus palabras funcionaron como una crítica implícita al presentador de TV Azteca, cuyas declaraciones derivaron en una petición con más de 1,000 firmas en Change.org, un pronunciamiento de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) y una exigencia penal desde el Congreso.

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En lugar de ahondar en el escándalo, la actriz redirigió la conversación hacia su vínculo con los animales. “Yo solo te puedo decir que amo a mis gatitos con todo el corazón. Bendito el momento en el que la gente ha aprendido que los animales son familia también”, afirmó. Isfel tiene seis gatos y asegura mantener un lazo distinto con cada uno. “Yo la verdad es que sin mis gatitos no sé qué haría. Digo, amo a mi esposo con todo mi corazón, pero es que la dinámica con mis gatos... porque aparte son seis, pero tengo un vínculo con cada uno”, expresó.

La actriz evitó profundizar en el escándalo que convirtió a Pedro Sola en tendencia nacional tras pedir envenenar perros en televisión abierta, y usó el micrófono para mandar un beso a quienes consideran a sus mascotas parte de la familia. (Facebook Violeta Isfel)

La actriz cerró con un mensaje para quienes comparten ese vínculo: “Yo le mando un beso a todas las personas que aman a su familia felina, canina... pues a la que tengas, manta, reptil, lo que tú quieras”.

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Los polémicos comentarios de Pedro Sola

La controversia comenzó cuando Sola declaró en vivo durante Ventaneando que no tolera ver mascotas en tiendas, supermercados ni restaurantes. “Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo ante las risas de la conductora Pati Chapoy. El comentario escaló cuando se refirió a los dueños que pasean a sus perros en carriola: “Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”.

La conductora Mónica Castañeda intentó frenarlo en el momento: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”. El clip se viralizó en horas y convirtió al conductor en tendencia nacional.

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Dos días después, el miércoles 8 de julio, Sola leyó un texto en el programa en vivo. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, declaró. Apeló a su generación como explicación: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”.

Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

La visita al refugio no logró cerrar el caso

El viernes 17 de julio, Sola acudió a la Fundación Yaakunah, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, un refugio con más de cuarenta años de operación. Conoció a tres perras en situación de vulnerabilidad: Shane, con movilidad limitada tras ser atropellada; Tasmania, con un tumor en la oreja y pérdida parcial de visión; y Kira, con cáncer de vejiga.

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El conductor reconoció que la experiencia lo afectó. “Me sentí muy emocionado. Dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve”, dijo al aire. Al terminar el recorrido, hizo un llamado: “Quiero apoyar, quiero ayudar”.

Aun así, en las cuentas de Ventaneando en redes sociales los usuarios continúan rechazando el comportamiento de Pedro Sola. Los comentarios se repiten: “¿Cuándo sales de Ventaneando?”, “Ya córranlo”, “Lamentable”.

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