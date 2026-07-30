Verificación Vehicular Edomex 2026: consulta las tarifas oficiales para agosto

Verificación Vehicular 2026 en el Edomex, estos son los precios oiciales (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Guardar

Los propietarios de vehículos en el Estado de México ya pueden consultar las tarifas oficiales de la Verificación Vehicular 2026 y agendar su cita a través del portal oficial del programa. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible hizo un llamado a realizar el trámite dentro del periodo correspondiente para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y evitar multas por verificación extemporánea.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, el costo de la verificación depende del holograma que obtenga el vehículo tras la revisión de emisiones contaminantes.

PUBLICIDAD

Estas son las tarifas oficiales de Verificación Vehicular 2026

Los costos vigentes para este año son los siguientes:

Holograma 00: 1,197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Holograma 1 y 2: 469 pesos.

Exento y D: Sin costo.

Exento voluntario: 630 pesos.

Asimismo, la multa por no verificar en tiempo asciende a 3,519 pesos, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a no dejar pasar la fecha que les corresponde.

PUBLICIDAD

Agenda tu cita en línea

Verificación costos 2026(Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México informó que las citas para realizar la verificación pueden programarse a través del sistema oficial de verificentros, donde los usuarios deben seleccionar el centro de verificación, registrar los datos del vehículo y elegir el día y horario disponible para realizar el trámite.

Realizar la cita con anticipación permite reducir tiempos de espera y facilita la atención en los verificentros autorizados, entra a http://citaverificacion.edomex.gob.mx

La verificación ayuda a reducir la contaminación

La Verificación Vehicular es un programa ambiental cuyo objetivo es evaluar las emisiones contaminantes de los automóviles para disminuir el impacto en la calidad del aire del Valle de México y otras regiones de la entidad.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento se revisa que el vehículo cumpla con los límites máximos permitidos de emisiones y, de acuerdo con los resultados, se asigna el holograma correspondiente para su circulación.

Las autoridades recordaron que mantener la verificación vigente no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento de las disposiciones ambientales establecidas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

Calendario de verificación

Verificación vehicular Edomex 2.

La verificación vehicular se realiza dos veces al año, conforme al color del engomado y la terminación de placas. Durante el segundo semestre de 2026, el calendario se desarrolla de la siguiente manera:

Amarillo (placas 5 y 6): julio y agosto.

Rosa (7 y 8): agosto y septiembre.

Rojo (3 y 4): septiembre y octubre.

Verde (1 y 2): octubre y noviembre.

Azul (9 y 0): noviembre y diciembre.

Las autoridades recomendaron verificar la fecha correspondiente para evitar contratiempos y cumplir oportunamente con este requisito obligatorio.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a los automovilistas para verificar a tiempo, respetar el calendario oficial y contribuir con un mejor medio ambiente mediante la reducción de emisiones contaminantes, además de evitar el pago de multas que superan los 3 mil 500 pesos.

PUBLICIDAD