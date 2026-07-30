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Karely Ruiz responde a quienes la acusan de inventar el robo en su casa: “La gente está enferma”

Decenas de comentarios en redes cuestionaron la veracidad del asalto que vivió la influencer en Nuevo León

Karely Ruiz desmintió que el violento asalto en su casa de Nuevo León haya sido un montaje para ganar popularidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)
Karely Ruiz desmintió que el violento asalto en su casa de Nuevo León haya sido un montaje para ganar popularidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)
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Después de que el robo a su domicilio desatara una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales, Karely Ruiz volvió a reaparecer esta madrugada para responder a quienes la acusaron de haber inventado el asalto.

La influencer rechazó las versiones que circularon en internet y aseguró que nunca utilizaría una situación así para ganar popularidad. “La gente está enferma”, escribió la creadora de contenido al responder a las críticas que surgieron tras hacer pública la denuncia.

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La madrugada del miércoles 29 de julio, siete hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de Ruiz en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Golpearon a su esposo Jhon Echeverry con las cachas de una pistola y sustrajeron aproximadamente 20,000 pesos en efectivo, joyería y electrodomésticos.

Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)
Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de Nuevo León clasificó el hecho como robo con violencia y descartó la versión de un intento de secuestro que circuló primero en medios locales.

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Karely Ruiz niega que el asalto haya sido un montaje

Horas después del ataque, Ruiz publicó en Instagram un comunicado en el que confirmó que su familia estaba bien y anunció acciones legales. En el texto también escribió: “Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”, y cerró con: “Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”.

Ruiz también agradeció el apoyo recibido: “Agradezco de corazón a todas las personas que nos han brindado su apoyo, sus mensajes y su preocupación en estos momentos”, escribió en el comunicado.

Karely Ruiz reaparece tras robo violento a su casa. (Captura de pantalla)
Karely Ruiz reaparece tras robo violento a su casa. (Captura de pantalla)

Pero fue en una historia de la misma plataforma donde respondió horas más tarde directamente a quienes pusieron en duda la veracidad de los hechos.

“La gente está enferma, tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama”, escribió.

(Captura de pantalla)
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En Facebook, donde la publicación acumuló 57,000 reacciones y 4,300 comentarios, fue más explícita: “Gracias a Dios todo bien, me asusté mucho mi gente, yo jamás inventaría algo así por fama o números”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los comentarios que detonaron la respuesta de Karely

Entre las miles de reacciones que generó el comunicado inicial, una parte de los comentarios cuestionó la autenticidad del asalto. “La neta no te creo”, escribió un usuario en Instagram. “Ya no sabía cómo llamar la atención”, publicó otro. Varios comentarios apuntaron a que la influencer habría organizado el incidente para ganar visibilidad o seguidores.

Otra corriente de críticas la responsabilizó de haber provocado el robo por exhibir su patrimonio en redes. “Todo pasa cuando en México no puedes andar gritando que ganas millones”, escribió un usuario. “Síguele diciendo que tienes dinero”, agregó otro.

En Facebook, los comentarios escépticos siguieron la misma línea: “Justo cuando decía que quería hacerse más viral”, publicó un seguidor.

Uno más insinuó que el ataque pudo haber sido planeado desde adentro, e incluso otros señalaron a su esposo: “Mucho cuidado con la gente que tienes a tu lado, qué tal si todo fue planeado por alguien conocido”.

gobierno san nicolas -México- 29 julio
Las autoridades emitieron un comunicado sobre Karely Ruiz

No todos los comentarios fueron en contra. Otros seguidores en Facebook salieron en su defensa con el mismo argumento: “Te critican porque piensan que lo haces por fama o generar más seguidores, si supieran que no necesitas hacer eso”, escribió una usuaria.

Varios seguidores mencionaron a Madison, la hija bebé de Karely Ruiz, como el detalle más angustiante del asalto. “Imagino el susto que se llevaron y más por tu bebé”, escribió una usuaria. “Lo más importante aquí es la bebé”, coincidió otra. En Facebook, una seguidora apuntó: “Imagino tu miedo, no por el dinero ni lo material, irrumpieron tu fortaleza, tu lugar seguro, y volaron la seguridad de lo que más amas: a Madison”.

La propiedad de Karely Ruiz, adquirida a finales de 2023 según la misma influencer, es una residencia de diseño personalizado ubicada en la colonia Las Puentes de San Nicolás de los Garza. El inmueble cuenta con sala de cine privada, cocina de lujo con acabados en tonos negros y dorados, alberca, terrazas y decoración minimalista.

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