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¿Lineamientos sobre Derechos las Audiencias también aplican para ‘La Mañanera’? Kenia López Rabadán pide definir alcance

La legisladora dijo que la consulta ciudadana es una oportunidad para definir si aplican para conferencias gubernamentales

Kenia López pidió alclarar el alcance de los lineamientos entorno a las conferencia gubernamentales. | Cámara de Diputados
Kenia López pidió alclarar el alcance de los lineamientos entorno a las conferencia gubernamentales. | Cámara de Diputados
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Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a definir los alcances de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias para los eventos gubernamentales, entre estas ‘La Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora consideró la consulta pública sobre dichos lineamientos, que realizará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del 27 de julio al 21 de agosto, “es una gran oportunidad” para definir si éstos son aplicables también a las conferencias que otroguen los gobiernos federal y estatales.

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López Rabadán afirmó que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta.

“Los lineamientos deben clarificar bajo qué enfoque se encuentran estos espacios informativos cuando son transmitidos por los medios públicos de radio y televisión, tanto nacionales como estatales; se deben precisar las reglas que, a estas mañaneras, a estos espacios de deliberación públicos se les deberá aplicar a propósito de esta consulta y como resultado de los lineamientos que se aprueben”, sostuvo en conferencia de prensa.

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Recordó que la consulta pública tiene el objetivo de que la ciudadanía, las audiencias, los concesionarios, la academia y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones y formulen propuestas sobre dichos lineamientos.

En ese sentido, se pronunció a favor de que exista una participación amplia, plural e informada que garantice los derechos de las audiencias.

“En este proceso debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, abundó.

Expuso que el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias deriva de la nueva legislación que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que aprobó la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025, a partir de la reforma constitucional que se hizo en materia de simplificación orgánica votada desde noviembre de 2024.

En este contexto, destacó que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta, sin que la defensa de uno sirva como argumento para vulnerar al otro.

Por ello, reiteró que esta consulta representa una gran oportunidad para definir el tratamiento que deben recibir las conferencias matutinas de los espacios gubernamentales, tanto del Gobierno Federal como de los estados de la República.

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