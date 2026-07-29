Adán Augusto reaparece en Senado y evita responder a cuestionamientos por su visa de EEUU

El senador de Morena, Adán Augusto López, evitó responder preguntas de los reporteros. Crédito: X/ @MLopezSanMartin

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Este miércoles, el senador de Morena, Adán Augusto López, reapareció en la sede del Senado de la República, tras varias semanas de ausencia, y fiel a su costumbre, evitó responder los cuestionamientos de la prensa.

Después de casi tres semanas sin estár presente en el recinto legislativo, el tabasqueño se presentó, pero al ser cuestionado sobre si el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, así como de su posible salida del Senado el septiembre próximo, éste no quiso responder.

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“Ya saben que no doy declaraciones, muchas gracias”, respondió López Hernández a las y los reporteros que le hicieron diversas preguntas.

Adán Augusto no revela si le revocaron su visa

Pese a que no está bien visto que un servidor público evite dar declaraciones a la prensa, al exsecretario de Gobernación poco le ha importado eso y, desde que se convirtió en senador, pocas veces atiende los cuestionamientos de los medios de comunicación.

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En esta ocasión, el “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador –así lo dijo en un mitin–, evitó dar declaraciones sobre los rumores que apuntan al retiro de su visa por parte de las autoridades de la Unión Americana.

Tampoco ofreció su postura sobre las presuntas investigaciones hacia su persona y no quiso aclarar si dejará su escaño en la Cámara Alta el próximo mes de septiembre, rumores que bien haría en esclarecer.

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Videos en redes sociales muestran que, previo a iniciar la sesión de la Comisión Permanente, López Hernández estuvo unos minutos en el Pleno, pero cuando comenzó la actividad legislativa, salió del salón hacia su oficina.

Rumores sobre su salida del Senado

Dado que Adán Augusto no quiso hablar ante los medios de comunicación en su reaparición, esta semana, trascendió en la prensa mexicana, que el tabasqueño dejaría su puesto legislativo entre el 1 y 15 de septiembre, una vez que concluya el proceso de transición de su equipo político dentro del Senado.

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Medios como Político MX detallaron que el reveló inició en mayo pasado con la salida de colaboradores cercanos; mientras que a finales de agosto otras áreas estratégicas de la Cámara Alta que permanecen bajo el control del tabasqueño empezarían a quedar bajo la operación de su compañero de bancada, Ignacio Mier.

Sin embargo, la presunta salida temporal de Adán Augusto del Senado no sería para tomar una embajada como se rumoró en 2025, ya que una vez concluida la transición de los equipos de trabajo en la Cámara, buscaría comenzar una nueva campaña política.

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Cercano a Adán presidiría el Senado

Otro punto a destacar, es que el senador de Morena y cercano Adán Augusto López, Óscar Catón Zetina, sería el nuevo presidente del Senado de la República, así trascendió en diferentes medios de comunicación.

El actual dirigente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta habría logrado concretar diversos acuerdos entre sus compañeros de grupo parlamentario, incluso pudo hablar con algunos gobernadores de Morena para, presuntamente, pactar acuerdos y designaciones en el Senado.

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El senador de Morena, Óscar Catón Zetina, busca presidir el Senado de la República. Crédito: X / @INE_TABASCO

Aunque el proceso para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado comienza en agosto, varios reportes apuntan a que Catón Zetina será el nuevo presidente, en sustitución de la morenista Laura Itzel Castillo, quien concluye su periodo y se va a la Secretaría de las Mujeres.

Con lo anterior, Óscar Catón, tabasqueño y antiguo militante del PRI, vencería a su compañero de bancada Higinio Martínez, y, pese a la posible salida de Adán Augusto del Senado, éste tendría a alguien de confianza presidiendo la Mesa Directiva. Pero eso se verá en unas semanas.

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Entre rumores sobre su futuro político y severos señalamientos legales, Adán Augusto López reapareció en el Senado y evitó hablar con la prensa.