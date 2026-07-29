Viaja al AICM por 30 pesos: horarios, paradas y costos de la línea L4 del Metrobús que te lleva de Reforma al Aeropuerto sin tráfico

Metrobús CDMX implementó una nueva ruta que te lleva al AICM (X/ @MetrobusCDMX)

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El Metrobús de la Ciudad de México implementó una nueva ruta que facilitará el traslado de los pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el gobierno capitalino puso en marcha la Ruta Quetzalcóatl y brindar una opción de traslado que reduce los tiempos de espera.

La ruta al AICM en la Línea 4 del Metrobús es una opción de transporte público para llegar al aeropuerto sin pagar un taxi de app ni hacer transbordos pesados. De acuerdo con las autoridades, la extensión de la Línea 4 del Metrobús permitirá conectar con el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, además de enlazar con varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús.

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A esa ruta se sumó la incorporación de 19 autobuses eléctricos, con lo que mejora la conectividad hacia el aeropuerto y también disminuye la contaminación del aire y el ruido. Al mismo tiempo, esta opción busca reducir el uso del automóvil particular y mitigar la congestión vial en corredores estratégicos de la capital.

¿Cómo opera la Ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús?

La Línea 4 del Metrobús llega a la T1 y T2 del AICM (X/ @MetrobusCDMX)

Si el trayecto es hacia la Terminal 1 o la Terminal 2, esta línea permite llegar con una tarifa fija y con servicio disponible todos los días del año. También ofrece transbordos gratuitos entre líneas del Metrobús, siempre que se hagan dentro de las primeras 2 horas después del ingreso y en un solo sentido del recorrido.

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Para ir al aeropuerto, el punto de inicio es en San Lázaro. Ahí, las y los usuarios deben abordar la unidad que indique “Aeropuerto T1 y T2”, ya que ese servicio es el que realiza el recorrido hacia las terminales aéreas.

Si se encuentran en Paseo de la Reforma o algún otro punto del Centro Histórico, deben verificar que el autobús indique la ruta “Amajac”, pues son las unidades que llegan al AICM.

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En el trayecto, la ruta hace paradas en los siguientes puntos:

San Lázaro

Pino Suárez

20 de Noviembre

Juárez

Amajac

Terminal 1

Terminal 2

La llegada al aeropuerto ocurre en la puerta 7 de la Terminal 1 y en la puerta 2 de la Terminal 2. Para el regreso, el abordaje también se hace en esos mismos accesos, con la recomendación de verificar que la unidad diga “Amajac” para evitar llegar a la terminal equivocada.

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El Metrobús llega a la T1 y T2 del AICM (MARINA)

Además del acceso al AICM, la línea enlaza con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en las líneas 1, 2, 3 y B. Dentro del propio Metrobús, la conexión se realiza con las líneas 3, 5 y 7, lo que amplía las opciones para quienes salen de distintas zonas de la ciudad.

El servicio opera los 365 días del año. De lunes a sábado funciona de 04:30 a 24:00 horas, mientras que domingos y días festivos opera de 5:00 a 24:00 horas.

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A diferencia de otras líneas del sistema, cuyo viaje cuesta $6, el traslado al aeropuerto tiene una tarifa de $30 por persona. El pago se puede hacer con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sistema contactless o tecnología NFC.

Hay usuarios que pueden viajar sin costo. Entre ellos se encuentran:

personas con discapacidad

menores de 5 años

usuarios con tarjeta INAPAM

La ruta Quetzalcóatl del Metrobús tiene 29 kilómetros de recorrido. Sale de la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, y avanza hacia el oriente de la ciudad. En su trayecto pasa por Buenavista, el Centro Histórico y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente antes de llegar a las terminales 1 y 2 del aeropuerto.

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Para abordar esta línea hacia el AICM se necesita la tarjeta de movilidad, igual que en el resto del sistema. Sin ese medio de acceso no es posible subir a la unidad.