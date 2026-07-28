México
Agregar Infobae enGoogle

Pelea de perros roba reflectores durante visita de Sheinbaum a Acapulco: video se vuelve viral

El evento continuó con normalidad, aunque el curioso momento terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales

: El evento continuó con normalidad, aunque el curioso momento terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales

Guardar

Lo que debía ser un saludo entre ciudadanos y la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en Acapulco, Guerrero, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las redes sociales, luego de que dos perros callejeros protagonizaran una inesperada pelea en pleno evento.

El incidente ocurrió mientras la mandataria convivía con habitantes del puerto. De un momento a otro, los dos canes comenzaron a enfrentarse, provocando que varias personas se alejaran por precaución para evitar quedar en medio de la riña.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La escena fue captada en video por algunos asistentes y, en cuestión de minutos, comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios no tardaron en reaccionar con humor. Incluso hubo quienes bautizaron el episodio como una supuesta pelea por las “Croquetas del Bienestar”, aunque esa frase surgió únicamente como parte de las bromas publicadas en internet y no tiene relación con algún programa gubernamental.

A pesar del revuelo que generó el momento, personal de apoyo intervino rápidamente para controlar la situación y separar a los animales, permitiendo que la actividad continuara sin mayores contratiempos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, ninguna persona resultó lesionada y los perros tampoco ocasionaron daños durante el incidente, por lo que el recorrido de la presidenta siguió conforme a lo previsto.

Las redes sociales reaccionaron con memes

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Como suele ocurrir con este tipo de videos, las imágenes rápidamente dieron paso a una ola de comentarios en redes sociales, donde predominó el humor y la creatividad de los usuarios.

Entre las publicaciones que más llamaron la atención aparecieron mensajes como: “Los perros sienten la vibra y alguien ahí vibra muy mal”; “Hasta los perros están encabronados con ella”; “Pense que eran los reclamos de #LaPerritaDeTrump”; “Laroña y lopez ladrador”; “Así los chairos cuando defienden a la presirvienta”.

Las publicaciones generaron miles de reproducciones, compartidos y reacciones, convirtiendo el momento en una de las escenas virales más comentadas de la jornada.

La gira estuvo enfocada en la recuperación de Acapulco

Mujer en podio con micrófonos, blusa bordada. Fondo con texto "2020 año de Margarita Maza" y escudo de México. Intérprete de señas en pantalla.
La mandataria afirmó que la decisión responde a los impactos ecológicos y sociales que durante años fueron señalados por habitantes, organizaciones civiles y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del episodio protagonizado por los perros, la visita presidencial tuvo como principal objetivo supervisar los avances en la recuperación del puerto tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John.

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó el esfuerzo de los habitantes de Acapulco para sacar adelante a la ciudad y aseguró que los indicadores turísticos muestran una recuperación importante.

“Ustedes han visto, estamos mejorando pues la parte turística, Acapulco, ¿cuánto tiene ahora de ocupación Acapulco? 78 por ciento tiene de ocupación Acapulco y estoy segura de que va a crecer durante el verano, se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los servicios”.

La mandataria también recordó que el Gobierno federal mantiene una inversión de 8 mil millones de pesos destinada a obras de infraestructura y saneamiento en el puerto.

Entre los proyectos mencionó la modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de 30 kilómetros de colectores marginales, trabajos de limpieza en canales pluviales, el desazolve del río La Sabana, obras de protección en distintos cauces y nuevos espacios públicos en colonias como Colacho y San Agustín.

Aunque la jornada estuvo enfocada en presentar los avances de recuperación para Acapulco, fue la inesperada pelea entre dos perros callejeros la que terminó robándose parte de la atención en redes sociales. Entre memes, bromas y comentarios, el curioso episodio demostró una vez más cómo un instante inesperado puede convertirse en el protagonista de la conversación digital.

Temas Relacionados

PerrosClaudia SheinbaumAcapulcopelealomitosviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de julio? El servicio en la Línea 1 ya se encuentra restablecido

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de julio? El servicio en la Línea 1 ya se encuentra restablecido

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja un agresor abatido en Chihuahua

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron agredidos a balazos

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja un agresor abatido en Chihuahua

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Su captura, lograda tras un enfrentamiento armado el 23 de julio de 2026, representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura criminal en la región

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Javier May rechaza que Andy López Beltrán lo sustituya como gobernador de Tabasco

El funcionario estatal precisó que aún no se ha cumplido ni la mitad de su mandato

Javier May rechaza que Andy López Beltrán lo sustituya como gobernador de Tabasco

Mexicana y Viva Aerobus abren seis nuevas rutas: conectan el AIFA con Chihuahua, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, León y Manzanillo

Estas acciones fortalecen la conectividad aérea e impulsan el desarrollo turístico y económico en distintas regiones del país

Mexicana y Viva Aerobus abren seis nuevas rutas: conectan el AIFA con Chihuahua, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, León y Manzanillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Cabrera: el grupo clave en la resistencia de Los Mayos contra el CJNG en el centro-norte de México

Los Cabrera: el grupo clave en la resistencia de Los Mayos contra el CJNG en el centro-norte de México

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja un agresor abatido en Chihuahua

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Aseguran lancha en la que transportaban más de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas: es la segunda en el mes

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al músico Sergio Padilla en Ecatepec; su nieto pide justicia

Asesinan al músico Sergio Padilla en Ecatepec; su nieto pide justicia

Este sería el orden de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 según la supuesta lista filtrada

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Yahir inconforme por no tener ropa interior pero en redes celebran

Lista completa de los emojis de cada habitante en La Casa de los Famosos México para poder votar por ellos

El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

DEPORTES

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

¡Van por el oro! Matías Grande y Alejandra Valencia avanzan a la final de tiro con arco en Santo Domingo 2026

Leyenda de Plata 2026 del CMLL: así será la cartelera que reunirá a estrellas por campeonatos mundiales y nacionales

¿Un nuevo mexicano en la F1? Noel León revela que existe una oportunidad para llegar a la máxima categoría

México brilla con dos medallas de oro en Gimnasia Trampolín dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026