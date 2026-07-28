Pelea de perros roba reflectores durante visita de Sheinbaum a Acapulco: video se vuelve viral

: El evento continuó con normalidad, aunque el curioso momento terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales

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Lo que debía ser un saludo entre ciudadanos y la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en Acapulco, Guerrero, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las redes sociales, luego de que dos perros callejeros protagonizaran una inesperada pelea en pleno evento.

El incidente ocurrió mientras la mandataria convivía con habitantes del puerto. De un momento a otro, los dos canes comenzaron a enfrentarse, provocando que varias personas se alejaran por precaución para evitar quedar en medio de la riña.

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(Captura de pantalla)

La escena fue captada en video por algunos asistentes y, en cuestión de minutos, comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios no tardaron en reaccionar con humor. Incluso hubo quienes bautizaron el episodio como una supuesta pelea por las “Croquetas del Bienestar”, aunque esa frase surgió únicamente como parte de las bromas publicadas en internet y no tiene relación con algún programa gubernamental.

A pesar del revuelo que generó el momento, personal de apoyo intervino rápidamente para controlar la situación y separar a los animales, permitiendo que la actividad continuara sin mayores contratiempos.

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De acuerdo con los reportes, ninguna persona resultó lesionada y los perros tampoco ocasionaron daños durante el incidente, por lo que el recorrido de la presidenta siguió conforme a lo previsto.

Las redes sociales reaccionaron con memes

(Captura de pantalla)

Como suele ocurrir con este tipo de videos, las imágenes rápidamente dieron paso a una ola de comentarios en redes sociales, donde predominó el humor y la creatividad de los usuarios.

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Entre las publicaciones que más llamaron la atención aparecieron mensajes como: “Los perros sienten la vibra y alguien ahí vibra muy mal”; “Hasta los perros están encabronados con ella”; “Pense que eran los reclamos de #LaPerritaDeTrump”; “Laroña y lopez ladrador”; “Así los chairos cuando defienden a la presirvienta”.

Las publicaciones generaron miles de reproducciones, compartidos y reacciones, convirtiendo el momento en una de las escenas virales más comentadas de la jornada.

La gira estuvo enfocada en la recuperación de Acapulco

La mandataria afirmó que la decisión responde a los impactos ecológicos y sociales que durante años fueron señalados por habitantes, organizaciones civiles y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del episodio protagonizado por los perros, la visita presidencial tuvo como principal objetivo supervisar los avances en la recuperación del puerto tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John.

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Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó el esfuerzo de los habitantes de Acapulco para sacar adelante a la ciudad y aseguró que los indicadores turísticos muestran una recuperación importante.

“Ustedes han visto, estamos mejorando pues la parte turística, Acapulco, ¿cuánto tiene ahora de ocupación Acapulco? 78 por ciento tiene de ocupación Acapulco y estoy segura de que va a crecer durante el verano, se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los servicios”.

La mandataria también recordó que el Gobierno federal mantiene una inversión de 8 mil millones de pesos destinada a obras de infraestructura y saneamiento en el puerto.

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Entre los proyectos mencionó la modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de 30 kilómetros de colectores marginales, trabajos de limpieza en canales pluviales, el desazolve del río La Sabana, obras de protección en distintos cauces y nuevos espacios públicos en colonias como Colacho y San Agustín.

Aunque la jornada estuvo enfocada en presentar los avances de recuperación para Acapulco, fue la inesperada pelea entre dos perros callejeros la que terminó robándose parte de la atención en redes sociales. Entre memes, bromas y comentarios, el curioso episodio demostró una vez más cómo un instante inesperado puede convertirse en el protagonista de la conversación digital.

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