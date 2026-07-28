Sheinbaum detalla en la mañanera el fallo del CIADI y revela diferencias entre las versiones de Vulcan y Economía

La mandataria explica en la mañanera que la resolución del CIADI no puede detallarse por un periodo de reserva y que, tras vencerse, se conocerá el documento oficial conforme a las reglas del arbitraje

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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Vulcan Materials-CALICA, luego de que se leyeran en la sala de prensa tanto el comunicado de la Secretaría de Economía como uno difundido por la propia empresa.

Lo que dice el comunicado de Vulcan, según lo leído en la conferencia

De acuerdo con el texto de la empresa presentado durante la mañanera, el Tribunal del TLCAN —la controversia se tramitó bajo ese tratado y no bajo el T-MEC— determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos, relacionados con el incumplimiento de un acuerdo para desbloquear reservas de agregados de Vulcan y con el cierre de sus operaciones de extracción. Sin embargo, la propia compañía calificó la indemnización otorgada como “insignificante” frente a lo que reclamaba.

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Cabe señalar que las cifras exactas mencionadas durante la conferencia variaron entre las distintas intervenciones: mientras el comunicado de Vulcan —según se leyó— habría reclamado alrededor de mil 700 millones de dólares y recibido un monto cercano a los 150 millones, la propia Sheinbaum calculó que el 1% del monto original equivaldría a unos 17 millones de dólares. Debido a estas discrepancias en los números citados verbalmente, hasta el momento no ha sido posible confirmar con precisión la cifra exacta de la indemnización, por lo que se recomienda esperar la publicación oficial del laudo.

La mandataria explica en la mañanera que la resolución del CIADI no puede detallarse por un periodo de reserva y que, tras vencerse, se conocerá el documento oficial conforme a las reglas del arbitraje

Un periodo de confidencialidad de 30 días

La mandataria explicó que la resolución del Tribunal permanecerá confidencial durante 30 días antes de su publicación oficial, conforme a las reglas aplicables a este tipo de disputas, por lo que no se pueden dar mayores detalles hasta que concluya ese plazo. Ambas partes —tanto Vulcan como el Gobierno mexicano— podrían, además, solicitar la nulidad de la resolución.

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El diálogo con la empresa continúa

Sheinbaum señaló que la resolución del arbitraje no está relacionada con el diálogo que su gobierno mantiene con Vulcan, al tratarse de una decisión emitida de forma independiente por el Tribunal. Explicó que ese diálogo contempla que la empresa lleve a cabo un proceso de remediación ambiental en el predio, aun cuando la mina permanezca clausurada, y que se ha discutido la posibilidad de que la compañía acceda a otros bancos de material en la región como parte del entendimiento entre ambas partes.

Mientras se conoce una decisión adversa vinculada a una cantera clausurada, el gobierno alertó sobre otro reclamo, ahora por el litio en Sonora, y comparó su situación con países que han restringido estos mecanismos. REUTERS/Paola Chiomante

Crítica a los mecanismos de disputa inversionista-Estado

La presidenta aprovechó la conferencia para cuestionar los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados contenidos en tratados comerciales, y mencionó que, en la misma semana, una empresa británica presentó una nueva demanda contra México por el tema de litio en Sonora, con base en un tratado bilateral de inversión. Señaló que países como Canadá y la Unión Europea no aceptan este tipo de instrumentos, mientras que México continúa haciéndolo a través del T-MEC.

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