Memo Schutz convierte a Karina Torres en su alumna de inglés y desata las risas en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 suma otro momento viral con Memo Schutz y Masad Altamimi al intentar enseñarle inglés a Karina Torres. - (@memo_schutz / Instagram)

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Las conversaciones espontáneas siguen regalando momentos virales dentro de La Casa de los Famosos México 2026. En esta ocasión, el periodista deportivo Memo Schutz y Masad Altamimi protagonizaron una divertida escena al intentar enseñarle inglés a la creadora de contenido Karina Torres.

Todo comenzó cuando, en medio de una charla entre varios habitantes, Memo y Masad le preguntaron a Karina si sabía hablar inglés. Ella respondió con sinceridad que no, lo que dio pie a una improvisada clase que rápidamente provocó risas entre quienes estaban presentes.

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La conversación estuvo marcada por frases básicas en inglés y las ocurrencias de Karina, quien intentó seguir las enseñanzas entre bromas y respuestas espontáneas, convirtiendo el momento en uno de los más comentados por los seguidores del programa.

“How old are you?”: así fue la divertida clase de inglés

Karina Torres admite que no sabe hablar inglés y eso detona una clase improvisada entre risas en la convivencia del reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la conversación, Masad comenzó con una pregunta sencilla: “How old are you?”, mientras se explicaba que esa frase significa “¿Cuántos años tienes?”. Karina repitió varias veces la expresión hasta tratar de memorizarla entre risas.

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Después llegó otra lección con “Where are you from?”, cuya traducción es “¿De dónde eres?”. Masad respondió entre bromas: “Arabia Saudita”, lo que provocó las carcajadas de quienes escuchaban la conversación.

Al final, la influencer reconoció que apenas domina algunas palabras en otro idioma. “Sí lo sé poco. Muy, muy leve. Na’ más eso es lo único que sé”, comentó, mientras Memo le respondió que todavía habría tiempo para seguir practicando.

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La amistad entre Masad Altamimi y Karina Torres llama la atención

El influencer Masad Altamimi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los días, Masad Altamimi y Karina Torres han construido una convivencia que no ha pasado desapercibida entre quienes siguen el reality. Ambos suelen compartir conversaciones, bromas y distintos momentos cotidianos que constantemente generan reacciones en redes sociales.

La cercanía entre los dos ha hecho que muchos usuarios los identifiquen como parte de uno de los grupos de amigos que más conversación generan dentro de la casa. Su interacción suele estar acompañada por un ambiente relajado que conecta con parte de la audiencia.

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La improvisada clase de inglés también reflejó esa dinámica, ya que Masad participó activamente mientras Karina intentaba responder las preguntas, dando lugar a un intercambio lleno de humor y naturalidad.

Memo Schutz también protagonizó otro momento inesperado

Memo Schutz vive otro episodio comentado cuando queda encerrado en la regadera y sale con ayuda de unas pinzas prestadas por Ernesto Laguardia - (Instagram)

Las risas no terminaron con la clase de inglés. El mismo día, Memo Schutz vivió otro episodio que llamó la atención cuando quedó encerrado en la regadera y necesitó ayuda para poder salir.

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De acuerdo con lo ocurrido dentro de la casa, fue gracias a unas pinzas que le prestó Ernesto Laguardia que finalmente logró resolver el problema. Mientras tanto, varios habitantes intentaron ayudarlo, convirtiendo el incidente en una escena llena de bromas.

El inesperado contratiempo terminó por convertirse en otro de los momentos divertidos de la convivencia, sumándose a la lista de situaciones espontáneas que han mantenido entretenidos a los seguidores del programa.

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