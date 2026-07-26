México

Fraude en certificados del Examen Único: SECTEI pide ignorar correos falsos

También se encuentra abierta la convocatoria para el ingreso al Bachillerato en Línea para habitantes de la CDMX con secundaria concluida

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Un estudiante con gafas revisa una hoja de examen llena de correcciones rojas en un aula con otros alumnos.
La convocatoria SECTEI 2026 abre el ingreso al Bachillerato en Línea para habitantes de la CDMX con secundaria concluida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) alerta a la ciudadanía sobre un posible fraude relacionado con los certificados del Examen Único.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia informa que es falso cualquier correo electrónico que indique la entrega de certificados de esta prueba en el Bosque de Aragón.

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Las autoridades piden a la población hacer caso omiso de dichos mensajes. Asimismo, reiteran que la información oficial se distribuye únicamente a través de correos electrónicos de SECTEI y en sus canales oficiales:

  • X: @SECTEI_CDMX
  • Página de internet: sectei.cdmx.gob.mx

En dichas plataformas se puede consultar un catálogo de oportunidades.

Aviso importante con un sobre de correo electrónico abierto y signo de exclamación rojo; texto alerta sobre un correo falso y logos oficiales de la Ciudad de México y SECTEI
El Gobierno de la Ciudad de México y la SECTEI emiten un aviso sobre un correo electrónico fraudulento para recoger certificados del Examen Único en el Bosque de Aragón. (@SECTEI_CDMX)

Convocatoria SECTEI 2026 para el Bachillerato en Línea

La SECTEI también tiene abierta la convocatoria para el ingreso al Bachillerato en Línea SECTEI 2026, dirigida a personas habitantes de la Ciudad de México con secundaria concluida interesadas en cursar estudios de nivel medio superior. El programa ofrece hasta 12,000 espacios divididos en cuatro generaciones (2026-A, 2026-B, 2026-C y 2026-D), con 3,000 lugares por generación.

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Objetivo

El objetivo es atender el rezago educativo y la demanda de educación media superior mediante una modalidad flexible, sin horarios fijos y adaptable a los compromisos personales, familiares o laborales.

Características del programa

  • Modalidad: 100% en línea.
  • Duración: Dos años y medio.
  • Créditos: 290.
  • Plan de estudios: Incluye curso propedéutico, 12 asignaturas obligatorias y actividades electivas.

Requisitos de ingreso

  1. Certificado de secundaria.
  2. Manejo básico de equipo de cómputo y paquetería (Word y Excel).
  3. Cuenta de correo electrónico activa y personal.
  4. Acceso a equipo de cómputo o dispositivo con internet.
  5. Disponibilidad de al menos 24 horas semanales para el estudio.
  6. Digitalización de documentación original en PDF: identificación oficial, CURP certificada, certificado de secundaria y comprobante de domicilio (vigente, máximo tres meses).
Una mujer con gafas usa una computadora portátil; se ven cuadernos, libros en un estante y texto sobre el registro a Bachillerato en Línea
Una joven utiliza una computadora para registrarse en el Bachillerato en Línea de la SECTEI del Gobierno de la Ciudad de México, con plazo del 6 de julio al 2 de agosto. (@SECTEI_CDMX)

Fechas clave para la generación 2026-A

  • Registro y envío de documentos: Hasta el 8 de marzo de 2026.
  • Revisión documental: Del 9 al 12 de marzo de 2026.
  • Publicación de lista de aceptados: 13 de marzo de 2026.
  • Inscripción en línea: Del 14 al 24 de marzo de 2026.
  • Inicio de cursos: 23 de marzo de 2026.

Procedimiento de ingreso

  1. Registro en línea y envío de documentos digitalizados.
  2. Revisión documental.
  3. Publicación de aspirantes aceptados.
  4. Inscripción en línea.

La convocatoria completa y el proceso de registro se encuentran disponibles en el portal web de SECTEI.

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