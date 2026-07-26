Investigan abuso sexual contra menor de edad en Chiapas: responsables grabaron la agresión

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una presunta agresión sexual contra un menor de edad es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas luego de que se difundió en redes sociales un video en el que dos hombres fueron grabados mientras violentaban a un niño en la comunidad de Los Naranjos del municipio de Sabanilla.

El material fue compartido por un usuario en redes, en el que se observa la implicación de tres personas en los hechos: dos que participaron en la agresión y una tercera que grabó lo ocurrido.

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Ante la difusión del ataque, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que instruyó a la Fiscalía de Justicia Indígena, peritos y agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como ministerios públicos especializados a realizar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

El funcionario garantizó que localizarán a los responsables de la agresión para que enfrenten la justicia y aseguró que no habrá impunidad.

Foto: Captura de pantalla / Facebook

El caso generó indignación en la población debido a la agresión del menor de edad y la difusión del material. Asimismo, un usuario que compartió el video en redes sociales lo eliminó de manera posterior asegurando que la madre del menor se contactó con él y dijo que solo se trató de una broma.

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“Yo encontré unos videos en las redes sociales que habían publicado unas páginas, yo no publiqué la noticia (…) Resulta que no era verdad, pues era una broma según lo que me comentaron los familiares cercanos al menor. Estaban jugando, bromeando vaya, entonces como no puedo dar certeza de que era verdad, decidí borrarlo", aseguró Rully Saenz al ser uno de los primeros en difundir los hechos.

Además, el hombre hizo un llamado a la población a no “jugar” de esa manera con los menores de edad; situación que generó molestia entre los usuarios debido a que el material muestra violencia ejercida en contra del niño.

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Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició un expediente por el caso

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) emitió un pronunciamiento en el que anunció el inicio de oficio del expediente de queja con folio CEDH/QUEJA/0688/2026 derivado de la difusión del video en redes sociales, esto con el objetivo de investigar posibles violaciones a los derechos del menor.

Además, con esto darán seguimiento al caso y verificarán que las autoridades implementen las medidas necesarias para garantizar la protección integral del niño.

“La Comisión reitera que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes debe ser investigada con diligencia, sensibilidad y estricto apego al marco jurídico nacional e internacional, reafirmando su compromiso de velar por la protección de los derechos humanos de la niñez chiapaneca”, aseguró.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso provocó reacciones de otras organizaciones civiles como la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas A.C., quienes exigieron a las autoridades iniciar la búsqueda del niño para resguardarlo y evitar que continúen ejerciendo violencia en su contra.

“Instamos respetuosamente a la Fiscalía General del Estado que la investigación se desarrolle con perspectiva intercultural y de infancia, evitando generar una victimización secundaria”, pidieron en un comunicado.

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Finalmente, solicitaron al Gobierno Municipal de Sabanilla y al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana en Chiapas para que realicen programas diseñados para atender la violencia en las comunidades.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en el 2025 se registraron un total de 324 casos de violencia sexual en contra de menores de edad, siendo en su mayoría de entre 12 a 17 años las víctimas; el delito en contra de adolescentes de este rango de edad tuvo un incremento del 30.2% en comparación con el 2024, en el que se tuvo 189 casos en comparación con los 246 del siguiente año.

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