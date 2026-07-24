México

INE registra atraso de entrega de credenciales para votar: 645 mil están en espera

Guadalupe Taddei pidió a la ciudadanía verificar en su módulo si su identificación ya está disponible

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FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
El INE presenta atrasos en la entrega de más de 600 mil credenciales para votar (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la producción y entrega de las credenciales para votar comenzó a normalizarse luego de los retrasos registrados tras el cambio de la empresa encargada de imprimir este documento, considerado el principal medio de identificación oficial para millones de mexicanos.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que la transición hacia la nueva empresa proveedora contempló un periodo de ajuste previsto en el contrato, por lo que descartó que exista alguna irregularidad que amerite sanciones.

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La funcionaria reconoció que el cambio de proveedor generó un retraso importante en la entrega de credenciales, aunque sostuvo que el servicio ya se encuentra en proceso de regularización.

Cambio de empresa provocó rezago en la entrega

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que en los próximos días se regularizará la entrega de las credenciales para votar (EFE/ José Méndez)
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que en los próximos días se regularizará la entrega de las credenciales para votar (EFE/ José Méndez)

Desde el pasado 1 de junio, la empresa Cosmocolor asumió la producción de las credenciales para votar, sustituyendo al proveedor anterior como responsable de la impresión del documento.

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Al inicio de esta nueva etapa existía un rezago cercano a las 500 mil credenciales pendientes de producción y entrega. Sin embargo, apenas diez días después, esa cifra aumentó hasta alcanzar aproximadamente 645 mil documentos, lo que generó molestias entre ciudadanos que acudieron a renovar, reponer o tramitar por primera vez su identificación oficial.

Las demoras provocaron que usuarios reportaran tiempos de espera superiores a los habituales, situación que despertó cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la nueva empresa encargada del servicio.

Ante este panorama, Guadalupe Taddei explicó que el contrato firmado con Cosmocolor contemplaba un “periodo de gracia” para estabilizar la operación, por lo que calificó el retraso como parte del proceso de transición.

Taddei descarta sanciones contra la empresa

La presidenta del INE rechazó la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra Cosmocolor, al considerar que el proceso de regularización se desarrolla conforme a las condiciones pactadas en el contrato.

De acuerdo con la consejera presidenta, la empresa ha cumplido con las etapas previstas para incrementar gradualmente la producción hasta alcanzar el ritmo necesario para atender la demanda nacional.

“Ya está normalizada la producción”, aseguró Taddei al ser cuestionada sobre las demoras registradas durante las primeras semanas del nuevo contrato.

Asimismo, explicó que el Instituto mantiene un seguimiento permanente sobre el desempeño del proveedor para garantizar la continuidad del servicio.

Más de 2.4 millones de credenciales ya fueron producidas

(INE)
Desde el inicio del contrato, Cosmocolor produjo 2 millones 429 mil credenciales para votar (INE)

Como parte del balance presentado por la autoridad electoral, Guadalupe Taddei informó que desde el inicio del contrato con Cosmocolor se han producido 2 millones 429 mil credenciales para votar.

Precisó que estos documentos aún atraviesan diversas etapas técnicas antes de llegar a manos de los ciudadanos, entre ellas los procesos de control de calidad, empaque y distribución hacia los módulos de atención ciudadana instalados en todo el país.

Una vez concluidos estos procedimientos, las credenciales son enviadas a los módulos correspondientes para su entrega a las personas que realizaron previamente su trámite.

INE pide verificar la disponibilidad de la credencial

(GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)
Acude a los módulos del INE a renovar tu credencial de elector. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante las dudas de miles de ciudadanos que continúan esperando su identificación oficial, Guadalupe Taddei recomendó comunicarse directamente con el módulo del INE donde se realizó el trámite.

La funcionaria señaló que muchas credenciales ya comenzaron a distribuirse conforme avanza el proceso logístico, por lo que invitó a los usuarios a confirmar si su documento ya se encuentra disponible antes de acudir personalmente.

La credencial para votar no solo permite ejercer el derecho al sufragio durante las jornadas electorales, sino que también es el principal documento de identificación oficial utilizado para realizar trámites bancarios, administrativos, notariales y gubernamentales en México.

Con la normalización de la producción anunciada por el Instituto Nacional Electoral, el organismo busca disminuir el rezago acumulado durante las primeras semanas del cambio de proveedor y restablecer los tiempos habituales de entrega para millones de ciudadanos que requieren este documento indispensable.

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