Cofepris emite alerta sanitaria por falsificación y robo de medicamentos para TDAH

Píldoras y cápsulas farmacéuticas muestran grandes cruces rojas sobre ellas, indicando su anulación o prohibición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este jueves dos alertas sanitarias simultáneas por la falsificación de cinco medicamentos de libre venta de Bayer de México y el robo de dos lotes de Medikinet MR para controlar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El robo de Medikinet MR ocurre en un contexto de alta demanda: al menos 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en México viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según advirtió el psiquiatra y neuropsiquiatra Edilberto Peña de León en una conferencia de prensa el 22 de julio de 2026.

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Ante esta situación, la autoridad sanitaria exhortó a la población a evitar la compra de los productos señalados y a verificar cuidadosamente su procedencia antes de consumirlos. Además instó en comprar únicamente en establecimientos autorizados, con el objetivo de minimizar los riesgos vinculados a medicamentos falsificados o sustraídos ilegalmente.

Cofepris y Bayer detectan lotes inexistentes y fechas alteradas en cinco productos

La alerta por falsificación se activó después de que Bayer de México, titular de los registros sanitarios, identificó números de lote inexistentes, asignados a otros medicamentos o acompañados de fechas de caducidad modificadas. La comisión advirtió que estos productos representan un riesgo para la salud porque se desconoce su procedencia y las condiciones en que fueron fabricados, almacenados y transportados.

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Una infografía detalla las alertas sanitarias de Cofepris sobre medicamentos falsificados de Bayer y lotes robados de Medikinet MR en México, e incluye los riesgos para la salud y la situación del TDAH en menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las irregularidades, un empaque de Tabcin Noche de 12 cápsulas carecía de número de lote y exhibía la fecha de caducidad “NOV27”. En Tabcin Active de 12 cápsulas se identificó el lote X25RXG en la caja y el M230717B en el blíster, con vencimiento al 26 de diciembre de 2028; el primero nunca fue asignado a ese medicamento y el segundo corresponde a otro producto.

Flanax de 550 miligramos presentó los lotes X2557P y X25CFZ con fechas de caducidad alteradas en presentaciones de 12 y 30 tabletas. Desenfriol D portaba el lote X24EKH con una fecha de vencimiento incompleta, mientras que Alka Seltzer de 100 tabletas llevaba el lote X25GUE con caducidad modificada.

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Robo de Medikinet MR en instalaciones de Ralca notificado por Laboratorios Corne

Laboratorios Corne, titular del registro sanitario de Medikinet MR, notificó a Cofepris el robo de dos lotes del medicamento en las instalaciones de Ralca. Los lotes sustraídos son el 2500301, de cajas con 30 cápsulas de 10 miligramos con caducidad en noviembre de 2026, y el 2500403, de cajas con 30 cápsulas de 20 miligramos con vencimiento en enero de 2028.

La autoridad señaló que estos medicamentos podrían circular ilegalmente en tianguis, mercados, establecimientos informales, plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, incluso a precios por debajo del mercado y sin exigir la receta médica obligatoria. El producto contiene clorhidrato de metilfenidato, sustancia controlada cuya cadena de frío y condiciones de almacenamiento son determinantes para garantizar su estabilidad.

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Medicamentos variados, incluyendo píldoras y cápsulas, presentan un símbolo de prohibición rojo que cubre la imagen sobre un fondo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cofepris subrayó que el consumo de dosis superiores a las indicadas o el abuso crónico de metilfenidato puede provocar adicción, dependencia psicológica, hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, episodios psicóticos, paranoia, alucinaciones e incluso paro cardiaco súbito. La administración por una vía distinta a la autorizada también conlleva riesgo de daño neurológico y muscular, infecciones o embolias.

Recomendaciones de Cofepris para la población, farmacias y distribuidores

La comisión pidió a la población no comprar ni utilizar los medicamentos incluidos en ambas alertas, revisar que los números de lote y las fechas de caducidad coincidan en la caja y el envase, y verificar que no haya señales de manipulación. Además, instó a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados o proveedores con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.

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A farmacias y distribuidores les ordenó inmovilizar los productos identificados en las alertas y presentar las denuncias sanitarias correspondientes. La autoridad informó que continuará con las acciones de vigilancia sanitaria y dará a conocer cualquier nueva prueba relacionada con estos productos.

El TDAH en México: 1.5 millones de menores y una brecha de diagnóstico que llega a la universidad

El robo del fármaco ocurre cuando el TDAH registra cifras de subdiagnóstico alarmantes en México. El neuropsiquiatra Peña de León explicó en conferencia de prensa que menos del 0.5 por ciento de los adultos reciben tratamiento farmacológico, pese a que la prevalencia estimada en esa población se ubica entre el 2.5 y cuatro por ciento.

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Blísteres de medicamentos con lazos rojos se agrupan con píldoras y cápsulas sueltas en una superficie blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es una condición escolar, es una condición de vida y afecta su calidad”, afirmó el especialista, quien citó una investigación con mil 837 estudiantes universitarios mexicanos donde se detectó una prevalencia del 16.2 por ciento. El dato evidencia que una proporción considerable de personas llega a la educación superior sin haber recibido un diagnóstico oportuno.

Peña de León advirtió que uno de los principales obstáculos para la detección temprana es la ausencia de una prueba de laboratorio o marcador biológico que confirme el trastorno. “No hay una sola causa ni un examen de laboratorio; necesitamos acercarnos a los expertos”, señaló, al precisar que el diagnóstico depende de una valoración clínica especializada que evalúa la inatención, la impulsividad, la hiperactividad y las dificultades para organizar y concluir tareas.

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El especialista subrayó que el diagnóstico tardío agrava el pronóstico de los pacientes. “El diagnóstico tardío nos va a traer pacientes más problematizados”, sostuvo, en referencia a quienes acumulan fracasos escolares, baja autoestima y problemas de adaptación antes de recibir atención. La valoración puede realizarse desde los cinco años y debe estar a cargo de psiquiatras, neurólogos o neuropediatras con experiencia en el trastorno.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento se individualiza y puede combinar intervenciones psicoeducativas, apoyo psicológico y, cuando esté indicado, medicamentos como el metilfenidato o la lisdexanfetamina. Peña de León explicó que la lisdexanfetamina es un profármaco que se activa principalmente en la sangre y no mediante enzimas hepáticas, lo que permite una liberación más gradual y un efecto prolongado con una sola toma diaria.

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