México

Tala clandestina en Edomex: alistan ley para endurecer condenas y programas para apoyar a pobladores que viven de talar árboles

Se ha reportado un alza en las denuncias de estas prácticas en la entidad

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talamontes (Foto: Cuartoscuro)
Foto ilustrativa. En el Nevado de Toluca se ha reportado tala clandestina de árboles (Foto: Cuartoscuro)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que su gobierno prepara una iniciativa de ley para atender la tala de árboles clandestina reportada en el Nevado de Toluca.

Desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 22 de julio, la gobernadora anunció que está trabajando en medidas que no solo condenen de manera más contundente esta acción ilegal, sino que también representen un apoyo para los pobladores que tienen estas prácticas como fuente de ingresos.

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“La tala es una preocupación, pero también una ocupación que nos atañe día con día”, declaró la gobernadora Delfina Gómez. El gobierno del Estado de México prepara una iniciativa de ley para endurecer las condenas contra la tala clandestina y, al mismo tiempo, implementar apoyos económicos para los habitantes que dependen de esta práctica.

La gobernadora Gómez explicó que la problemática afecta principalmente al Nevado de Toluca, Zinacantepec y Jalatlaco, en la zona del Bosque de Agua. Detalló que la situación es prioritaria y se atiende de manera cotidiana. “Es un tema que se habla también en lo que se refiere a las mesas de paz, que también lo tratamos como tema prioritario”, indicó.

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Las acciones para combatir la tala incluyen la colaboración estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional y el trabajo conjunto con ProBosque. Delfina Gómez precisó que, además de operativos de vigilancia, se realizan reforestaciones semanales y reuniones periódicas con autoridades federales y estatales, sumando hasta 27 encuentros enfocados en el tema. “Han hecho acciones de reforestación cada semana junto con ProBosque, pero también se han hecho algunas acciones de aplicación de justicia”, afirmó.

La mandataria subrayó que uno de los retos principales es la participación de los propios habitantes. En ocasiones, señaló, la intervención de algunos pobladores puede dificultar la ejecución de los operativos destinados a frenar la tala ilegal. “Lo que nosotros siempre hemos pedido es que nuestros compañeros habitantes nos apoyen mucho a trabajar esa parte de la aplicación de los operativos, porque en ocasiones los mismos habitantes lamentablemente llegan a afectar el proceso y entonces no permite trabajar como debe ser”, puntualizó.

El nuevo marco legal busca que las sanciones sean más severas para quienes realicen tala clandestina. Al mismo tiempo, se impulsa un programa a través de la Secretaría de Trabajo y de Campo para que los campesinos y pobladores reciban recursos de apoyo y dejen de depender de la venta ilegal de árboles. “Estamos haciendo un programa para poder apoyar a los campesinos, a los pobladores, para que puedan tener un recurso de apoyo para que cuiden nuestros bosques”, señaló Gómez.

Reapertura del Parque Nevado de Toluca: retos y acciones

Sobre la reapertura del Parque Nevado de Toluca al turismo, la gobernadora indicó que se trata de un proceso complejo que se trabaja de manera transversal. “Estamos trabajando la parte educativa, porque llegan muchos a conocer y a visitar esos lugares de manera turística, pero también a veces hacen acciones que afectan al ambiente”, explicó.

En este contexto, la Secretaría de Seguridad estatal participa en la definición de estrategias para controlar las actividades de los visitantes y evitar daños ambientales. Además, ProBosque evalúa qué áreas pueden ser aptas para el turismo y cuáles requieren protección especial. Gómez recalcó la importancia de un manejo adecuado de los visitantes y la coordinación entre dependencias para garantizar la sustentabilidad del parque.

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