México

Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación tras 5 años bajo escrutinio por su diferencia de edad

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, la pareja estaría atravesando un periodo de distanciamiento

Guardar
Google icon
Altair Jarabo y Frédéric García sonriendo y tomados de la mano, con un grupo de estatuas de piedra de figuras chinas de fondo
Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación. (Instagram: Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación)

La relación entre la actriz Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García está bajo el escrutinio público luego de que surgieran versiones periodísticas sobre una posible crisis matrimonial, a casi cinco años de su boda celebrada en Francia.

La información fue dada a conocer por el periodista Álex Kaffie, quien aseguró en una columna publicada en un diario de circulación nacional que la pareja estaría atravesando un periodo de distanciamiento.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre la supuesta crisis matrimonial

Según la publicación, ambos llevarían semanas haciendo vidas separadas. Sin embargo, hasta el momento ni Altair Jarabo ni Frédéric García han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores sobre una eventual ruptura o un posible proceso de divorcio.

La actriz y el empresario contrajeron matrimonio en agosto de 2021. Primero realizaron una ceremonia civil en París y posteriormente celebraron una boda religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo renacentista ubicado en Borgoña, Francia.

PUBLICIDAD

Altair Jarabo y su esposo Frédéric García en su boda
La actriz y el empresario contrajeron matrimonio en agosto de 2021. Foto: Instagram/@altairjarabo

Una relación bajo escrutinio público

Desde que hicieron pública su relación, la pareja generó comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos. García es aproximadamente 20 años mayor que la protagonista de melodramas como En nombre del amor y Abismo de pasión.

A pesar de ello, Jarabo ha defendido en distintas ocasiones la estabilidad de su matrimonio y ha señalado que la edad nunca representó un obstáculo en su vida de pareja.

Durante una dinámica con seguidores en redes sociales realizada poco después de su boda, la actriz respondió preguntas relacionadas con su relación, en medio del interés que despertó su enlace con el empresario francés.

Las especulaciones sobre su vida sentimental han acompañado a la pareja desde el inicio de su matrimonio, convirtiéndolos en una de las uniones más comentadas dentro del mundo del espectáculo mexicano.

Altair Jarabo y Frédéric García posan sonrientes. Ella lleva blusa blanca y pantalón negro de encaje; él viste traje azul marino. Fondo de cortina beige
La actriz Altair Jarabo y su esposo Frédéric García posaron juntos en un evento de gala, en una de sus apariciones más recientes de abril de 2026. (Instagram: Altair Jarabo)

La postura de Altair Jarabo sobre la maternidad

Otro tema que ha generado atención alrededor de la actriz es su decisión de no convertir la maternidad en una prioridad personal.

En agosto de 2025, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Jarabo expresó una postura clara sobre el tema.

“Creo que la maternidad y la paternidad con todo el amor, recursos, con una pareja presente es difícil. Nada más por cumplir una labor en la sociedad no podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad”.

La actriz también defendió la libertad de decidir si se desea o no formar una familia. “Si una persona dice que no tiene vocación (de padre o madre), lo celebro”. Además, agregó: “Promuevo la paternidad deseada, estudiada y planeada”.

Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas debido a que abordaron uno de los temas más debatidos actualmente entre figuras públicas y nuevas generaciones.

¿Quién es Frédéric García?

Frédéric García nació en Toulouse, Francia, en 1968. Estudió Administración de Sistemas Industriales en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers y ha desarrollado una sólida carrera en el sector empresarial internacional.

Entre los cargos que ha ocupado destacan posiciones directivas dentro de la industria aeroportuaria y aeroespacial. Fue director de Mercadotecnia de ASUR, director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), además de desempeñarse como director general de Airbus Group México.

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos
La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos

También presidió durante varios años el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, consolidándose como una figura relevante en el ámbito corporativo.

Mientras continúan las versiones sobre una posible crisis matrimonial, la pareja mantiene silencio público respecto a su situación actual. Por ahora, las especulaciones se sostienen únicamente en reportes periodísticos y no existe una postura oficial de Altair Jarabo o Frédéric García sobre el estado de su relación.

Temas Relacionados

Altair JaraboFrédéric Garcíamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 17 de junio

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La calidad del aire en la CDMX este 17 de junio

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 17 de junio

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 17 de junio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de junio?

Captan caída de mujer y bebé tras maniobra de riesgo en motocicleta en Ecatepec

El video generó indignación y reavivó el debate sobre la seguridad vial

Captan caída de mujer y bebé tras maniobra de riesgo en motocicleta en Ecatepec

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

ENTRETENIMIENTO

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García-Rulfo, actor relacionado con Shakira

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García-Rulfo, actor relacionado con Shakira

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

DEPORTES

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026