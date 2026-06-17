Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación tras 5 años bajo escrutinio por su diferencia de edad

Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación. (Instagram: Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación)

La relación entre la actriz Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García está bajo el escrutinio público luego de que surgieran versiones periodísticas sobre una posible crisis matrimonial, a casi cinco años de su boda celebrada en Francia.

La información fue dada a conocer por el periodista Álex Kaffie, quien aseguró en una columna publicada en un diario de circulación nacional que la pareja estaría atravesando un periodo de distanciamiento.

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Lo que se sabe sobre la supuesta crisis matrimonial

Según la publicación, ambos llevarían semanas haciendo vidas separadas. Sin embargo, hasta el momento ni Altair Jarabo ni Frédéric García han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores sobre una eventual ruptura o un posible proceso de divorcio.

La actriz y el empresario contrajeron matrimonio en agosto de 2021. Primero realizaron una ceremonia civil en París y posteriormente celebraron una boda religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo renacentista ubicado en Borgoña, Francia.

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La actriz y el empresario contrajeron matrimonio en agosto de 2021. Foto: Instagram/@altairjarabo

Una relación bajo escrutinio público

Desde que hicieron pública su relación, la pareja generó comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos. García es aproximadamente 20 años mayor que la protagonista de melodramas como En nombre del amor y Abismo de pasión.

A pesar de ello, Jarabo ha defendido en distintas ocasiones la estabilidad de su matrimonio y ha señalado que la edad nunca representó un obstáculo en su vida de pareja.

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Durante una dinámica con seguidores en redes sociales realizada poco después de su boda, la actriz respondió preguntas relacionadas con su relación, en medio del interés que despertó su enlace con el empresario francés.

Las especulaciones sobre su vida sentimental han acompañado a la pareja desde el inicio de su matrimonio, convirtiéndolos en una de las uniones más comentadas dentro del mundo del espectáculo mexicano.

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La actriz Altair Jarabo y su esposo Frédéric García posaron juntos en un evento de gala, en una de sus apariciones más recientes de abril de 2026. (Instagram: Altair Jarabo)

La postura de Altair Jarabo sobre la maternidad

Otro tema que ha generado atención alrededor de la actriz es su decisión de no convertir la maternidad en una prioridad personal.

En agosto de 2025, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Jarabo expresó una postura clara sobre el tema.

“Creo que la maternidad y la paternidad con todo el amor, recursos, con una pareja presente es difícil. Nada más por cumplir una labor en la sociedad no podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad”.

La actriz también defendió la libertad de decidir si se desea o no formar una familia. “Si una persona dice que no tiene vocación (de padre o madre), lo celebro”. Además, agregó: “Promuevo la paternidad deseada, estudiada y planeada”.

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Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas debido a que abordaron uno de los temas más debatidos actualmente entre figuras públicas y nuevas generaciones.

¿Quién es Frédéric García?

Frédéric García nació en Toulouse, Francia, en 1968. Estudió Administración de Sistemas Industriales en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers y ha desarrollado una sólida carrera en el sector empresarial internacional.

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Entre los cargos que ha ocupado destacan posiciones directivas dentro de la industria aeroportuaria y aeroespacial. Fue director de Mercadotecnia de ASUR, director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), además de desempeñarse como director general de Airbus Group México.

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos

También presidió durante varios años el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, consolidándose como una figura relevante en el ámbito corporativo.

Mientras continúan las versiones sobre una posible crisis matrimonial, la pareja mantiene silencio público respecto a su situación actual. Por ahora, las especulaciones se sostienen únicamente en reportes periodísticos y no existe una postura oficial de Altair Jarabo o Frédéric García sobre el estado de su relación.

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