México

Pensión del Bienestar 2026: estas son las letras que recibirán su pago del lunes 20 al viernes 24 de julio

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

Guardar
Google icon
El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido principalmente a personas adultas mayores y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estos grupos.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores continúa con el periodo de depósitos correspondientes al mes de julio-agosto y de acuerdo con el calendario oficial de pagos del 20 al 24 de julio es la tercera semana de entrega de los apoyos, la cual continuará durante todo el mes.

La Pensión del Bienestares un programa social del Gobierno de México dirigido principalmente a personas adultas mayores y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estos grupos.

PUBLICIDAD

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo está dirigido a mexicanos de 65 años o más a quienes se les otorga una ayuda de 6 mil 400que se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos se reparten del 20 al 24 de julio según la inicial del apellido

Para estar atento sobre si ya estas próximo recibir tu pago, te comentamos que de acuerdo con el calendario oficial las personas que recibirán depósito la semana del lunes 20 al viernes 24 de julio son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

PUBLICIDAD

  • Lunes 20 de julio: letra M
  • Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O
  • Miércoles 22 de julio: letras P y Q
  • Jueves 23 de julio: letra R
  • Viernes 24 de julio: letra R
Infografía con calendario de pagos para la semana del 20 al 24 de julio, mano con tarjeta, reloj de arena, flor, dinero, mapa de México.
Un programa de pagos para mujeres mexicanas sin historial laboral asigna las fechas de cobro del 20 al 24 de julio según la letra inicial del primer apellido, M, N, Ñ, O, P, Q y R. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si ya me depositaron mi Pensión del Bienestar

Aquí tienes una infografía para saber cómo puedes saber si ya has recibido el deposito de tu pensión de forma fácil y rápida

Infografía con una persona mayor, un cajero automático, un banco, teléfonos, computadora, megáfono e iconos sobre cómo verificar el depósito de la Pensión del Bienestar.
Una infografía muestra los pasos que los beneficiarios pueden seguir para consultar el estado de su depósito de la Pensión del Bienestar en México, incluyendo canales bancarios y oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de pagos para las Pensión del Bienestar de julio 2026

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

  • Lunes 6 de julio: letra A
  • Martes 7 de julio: letra B
  • Miércoles 8 de julio: letra C
  • Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)
  • Viernes 10 de julio: letras D, E y F
  • Lunes 13 de julio: letra G
  • Martes 14 de julio: letra G
  • Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K
  • Jueves 16 de julio: letra L
  • Viernes 17 de julio: letra M
  • Lunes 20 de julio: letra M
  • Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O
  • Miércoles 22 de julio: letras P y Q
  • Jueves 23 de julio: letra R
  • Viernes 24 de julio: letra R
  • Lunes 27 de julio: letra S
  • Martes 28 de julio: letras T, U y V
  • Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z
Imagen BBFGEXAB25CD3EYWIOTQCWOE5A

En qué establecimientos puedo pagar con mi Pensión del Bienestar

Puedes pagar con tu Pensión del Bienestar utilizando la Tarjeta del Bienestar en una gran variedad de establecimientos a nivel nacional. Estos son los principales lugares donde puedes usarla:

  • Supermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Farmacias
  • Restaurantes

Tu tarjeta funciona como cualquier cuenta de débito, y es aceptada en terminales punto de venta donde admitan tarjetas nacionales. Además, puedes retirar efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin comisión, o en bancos comerciales (como Inbursa) aunque estos pueden cobrar una comisión por el retiro.

No hay un listado limitado de comercios; cualquier establecimiento que acepte tarjetas bancarias nacionales puede recibir tu pago con la Tarjeta del Bienestar. Utilizar la tarjeta directamente en comercios no implica cargos adicionales y es una alternativa segura para evitar portar efectivo.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarProgramas SocialesPensiones del Bienestarjuliocalendariopagosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco plantas que florecen todo el año y requieren poco mantenimiento

Descubre cómo mantener tu jardín con flores casi todo el año, sin dedicarle horas de trabajo ni cuidados complicados

Cinco plantas que florecen todo el año y requieren poco mantenimiento

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Los dirigidos por el Turco Mohamed recibirán la visita de los universitarios en un duelo que promete un gran juego

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

La Fiscalía de Puebla acreditó indicios por tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos; el empresario español de 67 años es investigado por al menos 10 agresiones armadas contra automovilistas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Condenan a 50 años de prisión a un hombre por robar mercancía con GPS de un camión en el Edomex

El responsable interceptó un camión de carga, privó de la libertad al chofer y después fue ubicado al volante de la unidad en una investigación de la Fiscalía mexiquense

Condenan a 50 años de prisión a un hombre por robar mercancía con GPS de un camión en el Edomex

Kenia López Rabadán califica como “preso político” a Ernesto Ruffo Appel

La presidenta de la Cámara de Diputados defendió al exgobernador de Baja California por el caso de huachicol fiscal

Kenia López Rabadán califica como “preso político” a Ernesto Ruffo Appel
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Giro postal o cheque bancario: las condiciones que impuso un juez federal para que “El Mayo” pague 15 mil millones de dólares

“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

El Mayo Zambada busca no ser admirado por lo jóvenes: “En el narcotráfico no hay ganadores”

De aceptar su muerte a blindar su legado: las razones por las que “El Mayo” habría accedido a la cadena perpetua en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugías y anuncia su regreso a los escenarios: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

Estos son los precios para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en “Mentiras All Stars” en CDMX

Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

DEPORTES

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum