Pensión del Bienestar 2026: estas son las letras que recibirán su pago del lunes 20 al viernes 24 de julio

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido principalmente a personas adultas mayores y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estos grupos.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores continúa con el periodo de depósitos correspondientes al mes de julio-agosto y de acuerdo con el calendario oficial de pagos del 20 al 24 de julio es la tercera semana de entrega de los apoyos, la cual continuará durante todo el mes.

La Pensión del Bienestares un programa social del Gobierno de México dirigido principalmente a personas adultas mayores y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estos grupos.

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En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo está dirigido a mexicanos de 65 años o más a quienes se les otorga una ayuda de 6 mil 400que se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar

Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos se reparten del 20 al 24 de julio según la inicial del apellido

Para estar atento sobre si ya estas próximo recibir tu pago, te comentamos que de acuerdo con el calendario oficial las personas que recibirán depósito la semana del lunes 20 al viernes 24 de julio son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

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Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O

Miércoles 22 de julio: letras P y Q

Jueves 23 de julio: letra R

Viernes 24 de julio: letra R

Un programa de pagos para mujeres mexicanas sin historial laboral asigna las fechas de cobro del 20 al 24 de julio según la letra inicial del primer apellido, M, N, Ñ, O, P, Q y R. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si ya me depositaron mi Pensión del Bienestar

Aquí tienes una infografía para saber cómo puedes saber si ya has recibido el deposito de tu pensión de forma fácil y rápida

Una infografía muestra los pasos que los beneficiarios pueden seguir para consultar el estado de su depósito de la Pensión del Bienestar en México, incluyendo canales bancarios y oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de pagos para las Pensión del Bienestar de julio 2026

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: letra A

Martes 7 de julio: letra B

Miércoles 8 de julio: letra C

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)

Viernes 10 de julio: letras D, E y F

Lunes 13 de julio: letra G

Martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 de julio: letra M

Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O

Miércoles 22 de julio: letras P y Q

Jueves 23 de julio: letra R

Viernes 24 de julio: letra R

Lunes 27 de julio: letra S

Martes 28 de julio: letras T, U y V

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

En qué establecimientos puedo pagar con mi Pensión del Bienestar

Puedes pagar con tu Pensión del Bienestar utilizando la Tarjeta del Bienestar en una gran variedad de establecimientos a nivel nacional. Estos son los principales lugares donde puedes usarla:

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Supermercados

Tiendas de conveniencia

Farmacias

Restaurantes

Tu tarjeta funciona como cualquier cuenta de débito, y es aceptada en terminales punto de venta donde admitan tarjetas nacionales. Además, puedes retirar efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin comisión, o en bancos comerciales (como Inbursa) aunque estos pueden cobrar una comisión por el retiro.

No hay un listado limitado de comercios; cualquier establecimiento que acepte tarjetas bancarias nacionales puede recibir tu pago con la Tarjeta del Bienestar. Utilizar la tarjeta directamente en comercios no implica cargos adicionales y es una alternativa segura para evitar portar efectivo.

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