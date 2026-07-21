Quién es Lucila Ayala, la magistrada que asegura tener ganada la gubernatura de Sinaloa

Lucila Ayala afirma que seguirá en la contienda interna de Morena. (Redes Sociales)

Lucila Ayala de Moreschi, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, se convirtió en uno de los perfiles que más han llamado la atención en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de 2027, luego de asegurar que continúa en la contienda y afirmar públicamente que “ya ganó” la elección, pese a que el proceso apenas se encuentra en su etapa interna.

En una entrevista reciente, Ayala rechazó los rumores sobre una presunta eliminación del proceso y afirmó que no ha recibido ninguna notificación oficial. Incluso sostuvo que la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, desmintió esas versiones.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre el resultado de la contienda.

“Voy a ser gobernadora primero Dios porque soy la mejor (…) Ya gané y ustedes lo van a ver”, expresó. Más adelante insistió: “No voy a ser, ya soy”.

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La magistrada asegura que "ya ganó" rumbo a la gubernatura de Sinaloa.

La magistrada aseguró que basa esa confianza en su trayectoria profesional, preparación académica y experiencia en el servicio público.

¿Por qué Lucila Ayala no pidió licencia como magistrada?

A diferencia de la mayoría de los aspirantes registrados por Morena, Ayala decidió permanecer en su cargo como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.

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La jurista argumentó que la Constitución establece que los magistrados únicamente deben separarse de sus funciones 90 días antes de la elección constitucional, por lo que considera que no existe obligación legal de solicitar licencia durante un proceso interno partidista.

En la entrevista insistió en que ninguna convocatoria partidista puede ubicarse por encima de la Constitución y aseguró que, de presentarse un intento por excluirla debido a este criterio, agotaría todas las instancias legales nacionales e incluso internacionales para defender sus derechos.

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Lucila Ayala, la única magistrada inscrita en la contienda. (Redes Sociales)

Mientras tanto, anunció que aprovechará su periodo vacacional para realizar las 20 asambleas contempladas en la convocatoria de Morena, enfocándose exclusivamente en difundir los principios de la Cuarta Transformación y evitando, dijo, cualquier acto de proselitismo anticipado.

Trayectoria de Lucila Ayala: de litigante a magistrada

Lucila Ayala de Moreschi cuenta con una carrera de más de cuatro décadas en el ámbito jurídico.

Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y también estudió Lengua y Literatura Hispánicas. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, un doctorado en Derecho, una maestría en Derecho Fiscal y concluyó estudios de Maestría en Juicio de Amparo.

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Ha sido profesora universitaria, conferencista en derechos humanos y autora de publicaciones sobre derecho constitucional, derechos de las mujeres, amparo y derecho electoral.

Quién es Lucila Ayala de Moreschi, la magistrada que busca la gubernatura de Sinaloa. (Redes Sociales)

Dentro del servicio público fue regidora del Ayuntamiento de Culiacán, presidenta del Colegio de Abogados “Lic. Eustaquio Buelna”, presidenta del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

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Las controversias que marcaron su carrera

La carrera de Ayala también ha estado acompañada de disputas legales.

En 2017 fue separada de su cargo como magistrada; sin embargo, tras un litigio de más de dos años obtuvo una resolución favorable de la justicia federal que ordenó su restitución.

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Como parte del fallo, recuperó su puesto y recibió el pago correspondiente a los salarios caídos.

Las disputas legales que han acompañado la trayectoria de Lucila Ayala. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En los últimos años también buscó presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y recientemente fue reconocida por organizaciones jurídicas por su trayectoria profesional.

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Además, fue considerada entre las aspirantes al reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, otorgado por el Senado de la República.

Morena definirá al perfil rumbo a la gubernatura de Sinaloa 2027

El pasado 27 de junio se registraron 13 aspirantes para participar en el proceso interno de Morena, PT y PVEM que definirá a quien coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación en Sinaloa y, eventualmente, podría convertirse en candidato o candidata a la gubernatura en 2027.

Morena avanza en el proceso interno para definir a su candidato en Sinaloa. EFE/ Francisco Guasco

Otros aspirantes registrados en el proceso interno de Morena en Sinaloa:

Estrella Palacios Domínguez , alcaldesa con licencia de Mazatlán.

Imelda Castro Castro , senadora con licencia.

Fernando García Hernández , diputado federal del PT.

Graciela Domínguez Nava , diputada federal con licencia.

María Teresa Guerra Ochoa , diputada local con licencia.

Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome.

Aunque diversos perfiles cuentan con experiencia legislativa, ejecutiva o partidista, Lucila Ayala es la única magistrada inscrita en la contienda y ha llamado la atención por asegurar públicamente que ya tiene asegurado el triunfo.

Mientras Morena continúa con las siguientes etapas del proceso interno, será la dirigencia nacional la que determine quién avanzará hacia la definición de la candidatura para las elecciones de 2027.