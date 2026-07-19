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Fernández Noroña sale del IMSS con la muñeca enyesada tras accidente en la montaña

El senador narró el percance y su recuperación en un video, en una muestra de cómo los episodios privados se vuelven materia de disputa pública

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El legislador informa en redes que fue atendido en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Cuernavaca y que deberá mantener la mano inmovilizada durante mes y medio mientras se recupera
El legislador informa en redes que fue atendido en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Cuernavaca y que deberá mantener la mano inmovilizada durante mes y medio mientras se recupera

El senador Gerardo Fernández Noroña sufrió una caída durante una caminata en la montaña que le provocó la fractura de la base de la muñeca, según informó él mismo a través de sus redes sociales. El legislador fue trasladado y atendido en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Cuernavaca, donde permanecerá con la mano inmovilizada durante mes y medio.

El senador relata que cayó de bruces en una subida de terreno pedregoso y metió la mano para frenar el golpe, lo que le causó además impactos en costillas y pecho y dificultad para respirar

El accidente durante la caminata

De acuerdo con el relato del propio Fernández Noroña, el incidente ocurrió mientras realizaba una caminata considerada complicada en una zona montañosa que, aseguró, conoce bien. El senador explicó que probablemente llegó cansado al tramo donde ocurrió el accidente.

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Al cruzar un lecho seco de un río, de terreno pedregoso, tropezó en una subida y cayó de bruces. En el intento por amortiguar el golpe, metió la mano para frenar la caída, lo que derivó en un fuerte impacto también en las costillas y el pecho.

  • Pensó inicialmente que se había fracturado una costilla, ya que le costaba respirar.
  • Una persona que lo acompañaba lo ayudó a voltearse boca arriba.
  • En un principio, atribuyó el dolor en la muñeca al peso de la caída, sin sospechar la fractura.

Diagnóstico y atención médica

Tras el percance, Fernández Noroña fue trasladado al IMSS de Cuernavaca, donde los estudios confirmaron que se fracturó toda la base de la muñeca. El senador deberá permanecer con la extremidad enyesada durante aproximadamente seis semanas.

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El político agradeció públicamente al personal médico que lo atendió, entre ellos:

  • La directora del hospital, Citlalli.
  • La traumatóloga Estefanía.
  • El personal de rayos X, personal médico y de vigilancia.
El político explica que los estudios médicos determinaron una lesión en toda la zona afectada y agradece a la directora Citlalli, a la traumatóloga Estefanía y al personal de rayos X, vigilancia y medicina
El político explica que los estudios médicos determinaron una lesión en toda la zona afectada y agradece a la directora Citlalli, a la traumatóloga Estefanía y al personal de rayos X, vigilancia y medicina

“Estoy bien”, asegura el senador

En un video difundido en sus redes, Fernández Noroña relató con detalle el episodio y adelantó que enfrentará noches complicadas, pues deberá dormir con el brazo elevado como parte de su recuperación. “Va a ser una friega... no sé cómo voy a hacer eso”, comentó con tono desenfadado.

El senador también se refirió con humor a las reacciones que anticipa por parte de sus críticos, señalando que “la derecha va a hacer fiesta” ante la noticia de su lesión. Pese a ello, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Fue un accidente, estoy bien, estaré bien, en mes y medio me quitan el yeso.”

Por ahora, se desconoce si la lesión implicará ajustes en su agenda legislativa o en sus actividades públicas durante el periodo de recuperación.

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