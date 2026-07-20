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Ronald Johnson destaca la unión entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum en el Mundial 2026

El diplomático de Estados Unidos también celebra el triunfo de España en la final

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El diplomático afirmó que, junto con Canadá, los tres países organizaron el evento deportivo más grande de la historia, según su publicación. REUTERS/Dylan Martinez
El diplomático afirmó que, junto con Canadá, los tres países organizaron el evento deportivo más grande de la historia, según su publicación. REUTERS/Dylan Martinez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a España por ganar la Copa Mundial de la FIFA, en un mensaje publicado este 19 de julio en X.

En su tuit, el diplomático Johnson destacó que la presencia de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la final “reflejó la alianza sin precedentes que han construido.

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En la misma publicación, Johnson afirmó que, junto con Canadá, los “tres países organizaron “el evento deportivo más grande, más seguro y más memorable de la historia, al asegurar que la competencia reunió “los sueños y el talento de sus naciones.

Roberto Velasco felicita a Marco Rubio tras la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

El canciller señala que la justa deja como antecedente una sede compartida entre tres naciones
Roberto Velasco se reunió con Marco Rubio durante la final del Mundial 2026 este 19 de julio en Nueva Jersey y destacó la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá. Crédito: X/@r_velascoa

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, saludó a Marco Rubio durante la final del Mundial 2026 este 19 de julio en Nueva Jersey, en un gesto con el subrayó el cierre de la primera Copa del Mundo organizada por tres países y la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

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En su publicación en X, el canciller informó que felicitó al secretario de Estado de Estados Unidos “por la gran labor de su país en la organización” del partido. También sostuvo que, después de 39 días de competencia, el torneo dejó como antecedente que “el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países.

El mensaje de Velasco colocó el acento en la sede compartida entre las tres naciones anfitrionas. Según escribió, el certamen mostró “todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

Sheinbaum participó en la premiación tras la victoria de España

Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y celebró que México fue la “mejor sede” del torneo. REUTERS/Mike Segar
Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y celebró que México fue la “mejor sede” del torneo. REUTERS/Mike Segar

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y celebró que México fue la “mejor sededel torneo, de acuerdo con EFE. Su mensaje también fue publicado este 19 de julio, después de la final en la que La Roja ganó 1-0 a Argentina.

“Terminó la Copa Mundial de Futbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, afirmó la mandataria. En el mismo mensaje añadió: “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó”.

Tras el partido, Sheinbaum entregó el Balón de Oro al español Rodri durante la ceremonia de premiación. La presidenta repartió medallas a jugadores de ambas selecciones junto con el primer ministro de Canadá Mark Carney, el presidente Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia de la jefa de Estado mexicana respondió a una invitación oficial y a su condición de representante de uno de los países organizadores. Días antes del encuentro, la propia presidenta había confirmado su asistencia al considerar que los líderes de las tres naciones anfitrionas debían acudir al cierre del torneo.

México recibió 13 partidos en su tercera Copa del Mundo

La presidenta asistió a la final por invitación oficial de la FIFA y afirmó que los líderes de las tres naciones anfitrionas debían acudir al cierre del torneo. REUTERS/Evan Vucci
La presidenta asistió a la final por invitación oficial de la FIFA y afirmó que los líderes de las tres naciones anfitrionas debían acudir al cierre del torneo. REUTERS/Evan Vucci

Sheinbaum sostuvo que los anfitriones “demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos. México albergó su tercera Copa Mundial, después de las ediciones de 1970 y 1986, dentro de un torneo ampliado a 48 selecciones y 104 partidos.

La CDMX, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 partidos, incluido el juego inaugural entre México y Sudáfrica del pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En la misma ceremonia final, la FIFA distribuyó los premios individuales del campeonato. El Guante de Oro fue para Unai Simón, el reconocimiento a Mejor Jugador Joven para Pau Cubarsí, la Bota de Oro para Kylian Mbappé con 10 anotaciones y el Premio al Juego Limpio para Países Bajos.

Rodri recibió el galardón al mejor futbolista del torneo después de que España conquistó su segundo título mundial. En el reparto de funciones de la premiación, Infantino y Trump entregaron medallas a jugadores de España y Argentina, mientras Carney otorgó el Guante de Oro al portero español.

Ese papel colocó a México en el cierre institucional de la competencia disputada en el estadio Nueva York/Nueva Jersey. Durante la ceremonia, Sheinbaum también saludó a futbolistas que participaron en la final, entre ellos Lamine Yamal y Lionel Messi.

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