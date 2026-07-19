Sheinbaum agradece a connacionales en Estados Unidos el recibimiento en Nueva York, previo al partido de cierre del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum es recibida por una multitud de personas durante un evento nocturno. Se observan asistentes con teléfonos móviles grabando y tomando fotografías de la figura pública. Un mariachi está presente entre la gente. Sheinbaum abraza a un niño y recibe un ramo de flores. Personal de seguridad acompaña y contiene a la multitud. Se aprecian pancartas con mensajes de bienvenida. Este video documenta un encuentro público.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, agradeció a las mexicanas y mexicanos que la recibieron en Nueva York; en su cuenta oficial en ‘X’ compartió un mensaje:

"Gracias por recibirme con tanto cariño (...) Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México".

La mandataria confirmó su asistencia a la final de la Copa del Mundo tras recibir una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, decisión que mantuvo pese a la cancelación del vuelo comercial que tenía planeado hacia la ciudad estadounidense. “Decidí ir porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, declaró Sheinbaum.

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El viaje de la presidenta quedó marcado por una serie de contratiempos logísticos. Horas antes del desplazamiento, se reportó que el vuelo comercial que tomaría hacia Nueva York se retrasó y posteriormente fue cancelado.

El Gobierno de México atribuyó la cancelación a las condiciones climatológicas adversas en la zona de la final, afectada por incendios forestales en Canadá que impactaron el espacio aéreo estadounidense. Ante esta situación, la Presidencia mexicana informó que Sheinbaum viajaría en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, con salida programada para la noche del sábado y regreso previsto para la noche del domingo 19 de julio. El partido final entre Argentina vs España se jugará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

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Sheinbaum presentó el viaje como una decisión de carácter “diplomático” y detalló en sus redes sociales que también asistiría el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La mandataria explicó en un video difundido en sus redes sociales que la presencia de los tres gobiernos busca reflejar la coordinación entre los países sede del torneo, afirmando: “Es una muestra de que hay buena coordinación”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia al evento de clausura del Mundial 2026. (Crédito: Presidencia)

La participación de Sheinbaum en la final tendrá además un peso político, pues marcará su primer encuentro con Trump desde diciembre, tras meses de tensiones bilaterales en materia de comercio y seguridad. La relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá ha sumado fricciones recientes por la revisión del T-MEC, cuyas próximas conversaciones contemplan temas como acero, aluminio, industria automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico.

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El primer y único partido al que Sheinbaum asistirá

El pasado mes de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalaría su boleto para la inauguración del Mundial 2026, el mismo que se llevó a cabo en la Ciudad de México en el Estadio Azteca y el cual decidió regalar a través del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”.

Tres jóvenes fueron las ganadoras del concurso deportivo donde hicieron nominadas; Yolett Cervantes Caquehua, originaria de Veracruz, fue la ganadora del boleto 0001 presidencial, otorgado por la FIFA para la jefa de Estado. Asimismo, Brianna Ameli Medina Cortés acudió al partido inaugural México vs Sudáfrica, pero con el boleto que le correspondía usar a la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina.

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Imágenes de los aficionados que acudieron a los puntos de reunión establecidos para ver el partido de manera gratuita. (CDMX)

La presidenta ha sido criticada por sus detractores por la decisión de “rechazar” la invitación de la FIFA, sin embargo, Sheinbaum respondió que no asistía porque no era un evento de carácter político, además, que los costos eran excesivos y que prefería ver los partidos con el pueblo mexicano. Por ello, en el partido inaugural fue junto a Brugada Molina al deportivo Eduardo Molina al Fan Fest, donde celebró la victoria del Tricolor.

Ahora, que también aceptó la invitación de Donald Trump, las críticas de Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, reprocharon a Sheinbaum su asistencia al último partido de la Copa Mundial: “se le hizo fifí asistir a la inauguración del Mundial” el pasado 11 de junio, pero sí acudirá “a la final más costosa de la historia” en Nueva York.

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FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los Village People actúan durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA el 5 de diciembre de 2025, Pool via REUTERS/Mandel Ngan/File Photo

En la misma publicación, también sostuvo que la mandataria no fue a ninguno de los partidos de la Selección Mexicana por “temor a la rechifla” de los aficionados. Su frase fue: “No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla, eh!”.