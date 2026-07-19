El conductor de espectáculos Fabián Lavalle se encuentra en medio de una gran nueva polémica tras la difusión y testimonio del joven

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en que Fabián Lavalle, conductor conocido como “Fabiruchis”, presuntamente intenta convencer a un joven para que suba a su camioneta en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 16 de julio, según la denuncia pública que circula en plataformas digitales y que ya suma miles de visualizaciones. La situación reaviva el escrutinio sobre la vida privada del presentador, quien en otras ocasiones ha enfrentado señalamientos relacionados con encuentros nocturnos.

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Video viral muestra a “Fabiruchis” en la Zona Rosa

La grabación corresponde al jueves 16 de julio y ubica los hechos en el cruce de Paseo de la Reforma y Varsovia, en la colonia Juárez, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En las imágenes, el joven denunciante avanza por la acera mientras narra el presunto encuentro con Lavalle, mostrando visible nerviosismo y sorpresa ante la cámara de su celular.

“Chavos, no estoy mamando. Está Fabiruchis en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma. Definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato”, dice el joven, cuya identidad no fue revelada. La grabación muestra una camioneta Volkswagen Teramont color gris desplazándose lentamente junto a la banqueta, aunque no se distingue con claridad el rostro del conductor al volante.

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Revelan el presunto video de Fabiruchis acosando a un hombre en las calles de la CDMX: quería subirlo a su camioneta (RS)

Usuarios identifican el vehículo de Fabián Lavalle

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales señalaron que el vehículo exhibido coincide con las características de los autos que suele manejar Fabián Lavalle. Fuentes cercanas a la denuncia en plataformas digitales confirmaron que la camioneta pertenece al presentador de espectáculos. El propio Lavalle no ha emitido declaración oficial sobre el tema ni ha dado una postura pública desde que se viralizó el material.

El incidente se suma a una serie de situaciones previas que involucran a “Fabiruchis” en el contexto de la vida nocturna de la capital. En años anteriores, el conductor ha sido mencionado en episodios donde se le vincula con intentos de acercamiento a jóvenes en la vía pública, hechos que han causado polémica en redes sociales y medios de comunicación.

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La denuncia y la reacción en redes sociales

El joven, protagonista de la denuncia, utiliza el video para compartir su experiencia con frases como: “Chavos, no estoy mamando... Está Fabiruchis en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma... definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato”.

La mezcla de asombro y risa nerviosa en su voz generó reacciones diversas entre usuarios, desde mensajes de apoyo hasta comentarios sobre la exposición de figuras públicas en situaciones comprometedoras.

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Usuarios identifican el vehículo de Fabián Lavalle Foto: CUARTOSCURO.

El video se acompaña de tomas en las que se observa el costado del vehículo, pero la identidad del conductor solo es atribuida de modo indirecto por las características físicas y el tipo de camioneta.

Sin postura oficial de Fabián Lavalle

Hasta el cierre de esta nota, Fabián Lavalle no ha ofrecido declaraciones sobre el incidente que circula en redes sociales. La viralización del video incrementó la presión mediática para que el conductor explique su versión de los hechos.

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En ocasiones anteriores, “Fabiruchis” ha optado por el silencio ante acusaciones de índole similar, situación que mantiene la atención del público y de los medios especializados.

El presunto acoso denunciado ocurre en una de las zonas de mayor tránsito nocturno y actividad comercial de la Ciudad de México, lo que ha intensificado la conversación en torno a la seguridad y el comportamiento de figuras reconocidas en espacios públicos.

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Quién es Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’

Fabián Lavalle es unpresentador mexicanoreconocido principalmente por su trabajo en programas de espectáculos y entretenimiento en televisión nacional.

Nació en la Ciudad de Méxicoen 1958 y alcanzó popularidad durante las décadas de los años noventa y dos mil, especialmente por su participación en emisiones como “La Oreja” y “Hoy”, donde se especializó en la cobertura de noticias del medio artístico.

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Quién es Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’ (Captura de pantalla)

A lo largo de su carrera, Lavalle ha sido conocido por su estilo directo y su trato cercano con celebridades de la farándula mexicana. También ha colaborado en radio y prensa escrita.

En el ámbito personal, ha protagonizado varias polémicas derivadas de situaciones en la vida nocturna y de declaraciones públicas sobre su orientación sexual, lo que ha hecho que su figura trascienda más allá de la televisión. Actualmente, sigue activo en redes sociales y eventos relacionados con el mundo del espectáculo.

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