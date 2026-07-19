México

Comparan a Fabiruchis con Pedro Sola: internautas piden su salida de ‘Chismorreo’ tras video de presunto acoso sexual

La grabación muestra al denunciante relatando que Lavalle habría intentado subirlo a su camioneta en el cruce de Paseo de la Reforma y Varsovia en CDMX

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El conductor de espectáculos Fabián Lavalle se encuentra en medio de una gran nueva polémica tras la difusión y testimonio del joven

El conductor Fabián Lavalle, conocido como Fabiruchis, enfrenta peticiones de salida del programa Chismorreo y de la cadena Multimedios luego de la difusión de un video en el que un joven lo acusa públicamente de presunto acoso sexual en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

La grabación, viral desde el jueves 16 de julio, muestra al denunciante relatando que Lavalle habría intentado subirlo a su camioneta en el cruce de Paseo de la Reforma y Varsovia.

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El caso generó comparaciones directas con Pedro Sola, conductor de Ventaneando, quien afronta señalamientos similares por parte de integrantes de su equipo técnico, según el periodista Jorge Carbajal en En Shock.

Video de presunto acoso sexual involucra a Fabián Lavalle

La noche del pasado 16 de julio, un joven difundió en redes sociales un video donde acusa a Fabián Lavalle de seguirlo y tratar de convencerlo para subir a su camioneta en la Zona Rosa. El denunciante, que no revela su identidad, narra ante la cámara:

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Chavos, no estoy mamando. Está Fabiruchis en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma. Definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato”. En la grabación se observa una camioneta gris desplazándose junto a la banqueta, aunque no se aprecia con claridad el rostro del conductor.

Comparan a Fabiruchis con Pedro Sola: internautas piden su salida de ‘Chismorreo’ tras video de presunto acoso sexual ( Cuartoscuro/ RS)
Comparan a Fabiruchis con Pedro Sola: internautas piden su salida de ‘Chismorreo’ tras video de presunto acoso sexual ( Cuartoscuro/ RS)

Usuarios de plataformas digitales identifican el vehículo como uno de los autos habituales de Lavalle. Fuentes cercanas al denunciante aseguran que la camioneta pertenece al conductor, quien hasta el cierre de esta nota no ha emitido ninguna declaración pública ni postura oficial respecto a la acusación.

El incidente reaviva el escrutinio sobre la vida privada de Fabiruchis, conocido por su historial de polémicas relacionadas con encuentros nocturnos en la capital y señalamientos previos de comportamientos similares. El conductor, nacido en 1958 y con amplia trayectoria en televisión de espectáculos, permanece activo en redes sociales y eventos del medio artístico.

Señalamientos y posible denuncia contra Pedro Sola en TV Azteca

En paralelo, Pedro Sola enfrenta una controversia luego de que Jorge Carbajal, periodista de En Shock, reveló que camarógrafos y personal técnico de Ventaneando estarían planeando presentar una denuncia formal por acoso sexual contra el conductor de TV Azteca. Según Carbajal, los trabajadores acusan a Sola de solicitar fotografías íntimas y de hacer comentarios de índole sexual a hombres del equipo técnico.

“Les puedo decir que este próximo lunes, varios camarógrafos y hombres del equipo de producción de Ventaneando juntos van a ir a poner una denuncia en contra de Pedro Sola, porque ya esto les sirve a todos para sacar las garras”, declaró Carbajal en su espacio. El periodista sostuvo que los empleados afectados “estarían reuniendo pruebas para presentar una denuncia formal ante instancias legales”.

Hasta el momento, ninguna autoridad laboral o judicial ha confirmado el inicio de una investigación. Las declaraciones corresponden únicamente a lo expuesto por Carbajal en En Shock, quien subraya que los trabajadores continúan documentando sus experiencias y buscan asesoría antes de formalizar la denuncia.

Reacciones y peticiones en redes sociales

La viralización del caso Fabiruchis provocó que usuarios de redes sociales llamaran a Multimedios y a la producción de Chismorreo a separar al conductor de su cargo mientras se esclarecen los hechos. El episodio se suma a la tendencia en la que figuras públicas enfrentan presiones para abandonar espacios televisivos ante denuncias de acoso o conductas inapropiadas.

El periodista Jorge Carbajal señaló que varios trabajadores del staff e integrantes técnicos no callarán más.

De forma similar, tras los señalamientos contra Pedro Sola, internautas exigen su salida de Ventaneando y de TV Azteca. Las peticiones se intensifican luego de que Sola generó polémica por comentarios sobre animales en restaurantes pet friendly, situación que derivó en una presunta denuncia ante la FGR por apología al maltrato animal, promovida por la organización Va por sus Derechos.

A la controversia se suman testimonios públicos como el de Pável Gaona, quien asegura en TikTok haber sido víctima de tocamientos y propuestas inapropiadas por parte de Sola años atrás. El conductor no ha respondido públicamente a estos señalamientos ni a los rumores sobre la denuncia colectiva.

Contexto y antecedentes de ambas figuras

Fabián Lavalle ha enfrentado acusaciones similares en años anteriores, la mayoría relacionadas con encuentros nocturnos en la Ciudad de México y su trato con jóvenes en la vía pública. Su popularidad se consolidó en programas como La Oreja y Hoy, donde fue referente en la cobertura de noticias del medio artístico.

Por su parte, Pedro Sola permanece como figura clave de Ventaneando desde hace más de dos décadas. Además de las recientes acusaciones, el conductor se vio envuelto en polémica por expresar en televisión que le daban “ganas de lanzar una carne envenenada” a perros presentes en restaurantes. La denuncia ante la FGR aún no ha tenido avance confirmado por la autoridad.

Ambos casos mantienen la conversación pública centrada en la responsabilidad de las televisoras y la gestión de denuncias de acoso dentro de sus equipos de trabajo. Hasta el momento, ni Multimedios ni TV Azteca se han pronunciado oficialmente sobre las peticiones de salida de sus conductores, mientras las denuncias continúan generando debate en redes sociales y medios especializados.

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