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¿El SAT visitará casas y negocios en 2026? Lo que realmente dice el Plan de Fiscalización

Aunque en redes sociales se ha difundido la versión de que el SAT realizará visitas masivas y sorpresa a domicilios y comercios en 2026, la realidad es distinta

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En las últimas semanas, diversos rumores han generado preocupación entre contribuyentes al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visitará casas, negocios y empresas de manera generalizada durante 2026. Sin embargo, especialistas fiscales coinciden en que esta interpretación es exagerada y no refleja con precisión el alcance del nuevo Plan Maestro de Fiscalización.

La idea de que inspectores del SAT recorrerán colonias enteras realizando revisiones sorpresa o tocando puertas al azar es falsa. Las autoridades fiscales aclararon que no existen operativos masivos de este tipo ni programas de inspección indiscriminada dirigidos a la población en general.

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Lo que sí está ocurriendo es una transformación en la manera en que el SAT realiza sus auditorías. Bajo un modelo de “Fiscalización Inteligente”, la autoridad busca aprovechar herramientas de análisis de datos, automatización y tecnología digital para detectar posibles irregularidades con mayor precisión y rapidez.

La materialidad será clave en las nuevas auditorías

Uno de los cambios más relevantes para 2026 es que el SAT ya no se limitará a revisar facturas electrónicas o documentación administrativa. Ahora el enfoque estará en comprobar la llamada “materialidad” de las operaciones.

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Esto significa que la autoridad buscará verificar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y fueron prestados. En otras palabras, no bastará con contar con un CFDI emitido correctamente; también será necesario demostrar que la operación tuvo sustento económico real.

Dos personas en una oficina examinan documentos sobre una mesa y una laptop con el logo del SAT. Una estantería con cajas y archivos está en el fondo.
Personal fiscal realiza una verificación documental durante una visita de auditoría, una de las herramientas que el SAT contempla dentro de su estrategia de fiscalización para comprobar la autenticidad de las operaciones reportadas por los contribuyentes

Por ejemplo, una empresa deberá acreditar que cuenta con instalaciones, personal, maquinaria, inventarios o cualquier otro elemento relacionado con la actividad económica que reporta ante el fisco.

Tecnología, fotografías y grabaciones durante las visitas

Otro aspecto que ha generado polémica es el uso de cámaras durante las inspecciones.

Las nuevas facultades permiten que, dentro de una auditoría formalmente iniciada, los verificadores documenten las diligencias mediante fotografías, grabaciones de audio y video, incluyendo dispositivos similares a cámaras corporales o de solapa.

El objetivo es generar evidencia que permita corroborar la existencia de bienes, instalaciones o actividades económicas relacionadas con las operaciones revisadas. Estas herramientas no representan una autorización para ingresar libremente a cualquier domicilio, sino que forman parte de procedimientos fiscales regulados por la ley.

Alertas electrónicas y auditorías más rápidas

La estrategia de fiscalización también contempla una mayor automatización de los procesos.

Gracias al uso de bases de datos y cruces de información, el SAT podrá detectar inconsistencias específicas y emitir alertas electrónicas a través del Buzón Tributario. Estas notificaciones permitirán solicitar aclaraciones sobre determinados movimientos sin necesidad de iniciar auditorías extensas que durante años podían prolongarse por meses.

Cuando se detecte alguna discrepancia relevante, los contribuyentes podrían recibir requerimientos con plazos relativamente cortos, generalmente de entre 15 y 20 días, para presentar documentación y aclarar la situación.

El combate a las facturas falsas será la prioridad

Uno de los principales objetivos del Plan Maestro de Fiscalización 2026 es combatir las llamadas “factureras”, es decir, empresas que simulan operaciones para emitir comprobantes fiscales sin respaldo real.

El logo del SAT con cuatro círculos azules y letras negras proyecta una sombra en forma de candado, flanqueado por dos carpetas, una cámara y una tableta.
Personal fiscal realiza una verificación documental durante una visita de auditoría, una de las herramientas que el SAT contempla dentro de su estrategia de fiscalización para comprobar la autenticidad de las operaciones reportadas por los contribuyentes

La autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes vinculados con este tipo de esquemas. Si un contribuyente realiza operaciones con empresas identificadas como emisoras de facturas falsas, podría ser requerido para demostrar la autenticidad de las transacciones realizadas.

En determinados casos, el SAT podrá solicitar correcciones, imponer sanciones administrativas o iniciar procedimientos más severos cuando existan elementos que apunten a una posible simulación de operaciones.

¿Quiénes tienen más probabilidades de ser auditados?

Las auditorías estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten señales de riesgo, como discrepancias entre ingresos y gastos, operaciones con empresas cuestionadas, deducciones inusuales, devoluciones improcedentes o movimientos financieros inconsistentes con lo declarado.

Por ello, expertos recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que respalde las actividades económicas realizadas.

El SAT no realizará visitas masivas casa por casa durante 2026. Lo que sí ocurrirá es una fiscalización más tecnológica, enfocada en detectar irregularidades concretas y comprobar que las operaciones reportadas por los contribuyentes sean reales, dentro de los procedimientos legales establecidos por la autoridad fiscal.

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