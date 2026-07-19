Con canciones, banderas y aplausos: así fue recibida Claudia Sheinbaum por la comunidad migrante en NY

Cobertura de un evento de bienvenida para Claudia Sheinbaum. Una multitud de personas se reúne en un lugar, algunas portando banderas mexicanas. Un grupo de mariachis interpreta música. Se observan carteles con el mensaje 'BIENVENIDA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN NEW YORK Y NEW JERSEY PRESENTE', indicando la presencia de la política en Nueva York y Nueva Jersey. Los asistentes graban con teléfonos móviles y participan en el canto. Varias personas visten prendas con colores que representan a México.

Al exterior de las inmediaciones del hotel donde la presidenta se hospeda en Nueva York, un grupo de mexicanas y mexicanos de distintas edades se concentró para darle la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de la cuenta oficial de Morena New York Comité 1, compartieron videos en donde, al ritmo de la canción Cielito Lindo del compositor mexicano Quirino Mendoza le dieron la bienvenida a la mandataria.

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En otra publicación, un grupo de migrantes expresó su respaldo a la mandataria, destacó la importancia histórica y simbólica de su llegada, siendo invitada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y coincidiendo con la final de la Copa del Mundo del 2026.

Varios oradores expresan orgullo y apoyo incondicional a la presidenta, resaltando su cercanía y compromiso con los migrantes y el pueblo mexicano en el exterior: “Estamos contentos de que nos haya visitado. Nos vio, ya que otros presidentes no nos hacían caso, no nos veían. Pero estamos contentos, nos vienen a representar”.

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Una multitud de personas, predominantemente mujeres, se congrega al aire libre durante la noche. Los asistentes portan una bandera de México de gran tamaño y algunos visten camisetas de color verde con referencias al país, incluyendo sombreros de mariachi. La escena muestra un evento de bienvenida y apoyo a la presidenta de México por parte de la comunidad mexicana en el extranjero. Se observan expresiones de entusiasmo entre los participantes.

En otro testimonio, agradecieron a Sheinbaum “por visitarnos, gracias por estar aquí con nosotros (...) Esperemos verla pronto aquí con los migrantes en Nueva York. La queremos, la apoyamos y estamos con ella y su obra. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho y siempre la vamos a estar apoyando al cien (...)”.

También se menciona la presencia y agradecimiento al mariachi Calavera, que actuó pese al fallecimiento del papá de la directora: “Nuestro mariachi Cañavera, a pesar de que tiene este dolor tan grande, que falleció el papá de la directora, aquí está con nosotros, gracias de corazón”.

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Claudia Sheinbaum agradece el conmovedor recibimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los connacionales el recibimiento en Nueva York previo a su asistencia a la final del Mundial 2026, en una visita que también la coloca frente a su primer encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde diciembre, en medio de meses de tensiones entre México, Estados Unidos y Canadá por comercio, seguridad y migración.

La SRE informa que, tras meses de gestiones diplomáticas, inicia una nueva etapa al llevar el caso a tribunales en Estados Unidos mediante vías civil y penal por decesos relacionados con detenciones

Pues la semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el inicio de una serie de medidas tras los recientes fallecimientos de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Entre las acciones se encuentran:

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Denuncia ante el Departamento de Justicia en Estados Unidos.

Presentación de denuncias ante fiscalías estatales.

Acciones civiles de cese y desistimiento.

Comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sheinbaum confirma viaje a la final por invitación de Donald Trump

Sheinbaum Pardo confirmó ayer su asistencia al partido por el campeonato, que se celebrará este fin de semana en el estadio Nueva York-Nueva Jersey. La mandataria dijo a diversos medios que recibió una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia al evento de clausura del Mundial 2026. (Crédito: Presidencia)

La presidenta añadió que al encuentro también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney. También adelantó que daría más detalles sobre su participación en el evento y que su regreso podría programarse para el lunes posterior a la final.

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La final de la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentará a Argentina vs España, dos selecciones que llegaron a esa instancia después de siete partidos cada una: tres de fase de grupos y cuatro de eliminación directa. El torneo se disputó en México, Estados Unidos y Canadá como países sede.