México

Sorteo Especial 314: Resultados viernes 17 de julio del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

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Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

El Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional, entregó un premio mayor de 27 millones de pesos.

El evento fue transmitido en vivo a las 20:00 horas (hora local del centro de México) desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

El diseño del billete de lotería de este sorteo conmemora el 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM, una fecha dedicada a la institución que ha sido semillero de profesionistas en el país.

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Resultados del Sorteo Especial del 17 de julio de 2026

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 27 millones de pesos: 22262
  • Premio de 3 millones de pesos: 15896
  • Premio de 400 mil pesos: 10990
  • Premio de 400 mil pesos: 34880
  • Premio de 400 mil pesos: 04785
  • Premio de 400 mil pesos: 06305
  • Premio de 200 mil pesos: 56932
  • Premio de 200 mil pesos: 38539
  • Premio de 200 mil pesos: 20653
  • Premio de 200 mil pesos: 11993
  • Premio de 127 mil pesos: 25786
  • Premio de 127 mil pesos: 01981
  • Premio de 127 mil pesos: 30875
  • Premio de 127 mil pesos: 14050
  • Premio de 127 mil pesos: 26673
  • Premio de 127 mil pesos: 59372
  • Premio de 127 mil pesos: 55956
  • Premio de 127 mil pesos: 12125
  • Premio de 127 mil pesos: 44100
  • Premio de 127 mil pesos: 58898

Reintegros 2 y 6

50 aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

El billete de lotería conmemora el 50° Aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM, una institución pionera en México y América Latina fundada originalmente en 1929 como Escuela Nacional de Economía y transformada oficialmente en Facultad el 27 de julio de 1976 tras incorporar estudios de maestría y doctorado.

A lo largo de su historia, se ha consolidado como un semillero de líderes, académicos e investigadores gracias a su enfoque interdisciplinario, ético y socialmente responsable.

Su impacto destaca por la creación de investigaciones clave para el diseño de políticas públicas y por la formación de profesionales de excelencia que ocupan puestos estratégicos en la administración pública, el sector privado y organismos internacionales, impulsando activamente el desarrollo económico y social del país.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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