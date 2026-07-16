Caso Brenda Quevedo: Sheinbaum realiza 3 compromisos para revisar situación de presunta implicada en caso Wallace

Sheinbaum dijo tres compromisos para revisar el caso de Brenda Quevedo. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció tres compromisos para revisar el caso de Brenda Quevedo, quien lleva casi 20 años en prisión preventiva y sin recibir una sentencia, por presuntamente estar involucrada en el caso Wallace.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que se modifiquen las medidas preventivas impuestas a Quevedo y sea liberada inmediatamente, luego de junto con colectivos y activistas, la mujer denunció haber sido víctima de tortura sexual.

PUBLICIDAD

A esto se suma una denuncia contra el juez Carlos Alberto Rico Mondragón, del Juzgado Primero de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, a quien señalaron de limitar las medidas para que Brenda Quevedo recibiera atención médica en febrero pasado, cuando tuvo una hemorragia.

Esto último, a pesar de que el mismo juez recientemente permitió que Gilda Lozoya, hermana del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, lleve su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.

PUBLICIDAD

¿A qué se comprometió Sheinbaum?

La presidenta se comprometió a tres cosas específicas. La primera, es que Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, revise el caso, “junto con la Secretaría de Gobernación”y la Subsecretaría de Derechos Humanos", para verificar si existe o no una violación a derechos humanos y que en su caso, puedan atenderlo.

Lo segundo, es hablar con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar que se reúna con las abogadas de Brenda Quevedo.

PUBLICIDAD

Y la tercera, es hacer un llamado al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que pueda revisar la situación sobre el juez que limitó la atención médica a la mujer.

“Por lo que narras, pues es algo muy injusto. Entonces, las tres: Luisa María con Secretaría de Gobernación; Ernestina Godoy, llamarla personalmente, a lo mejor nos está escuchando, para que pueda tener una audiencia con las abogadas.

PUBLICIDAD

“Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez”, concluyó.

Recaudan firmas para liberar a Brenda Quevedo

Colectivos y organizaciones civiles, encabezados por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), impulsaron una campaña de recaudación de firmas para solicitar la liberación de Brenda Quevedo Cruz, quien acumuló casi veinte años sin sentencia en el caso Wallace.

PUBLICIDAD

Los colectivos difundieron un formulario digital dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Fiscalía General de la República.

El IMDHD sostuvo que el caso de Quevedo representó una de las deudas más graves del Estado mexicano en materia de justicia y derechos humanos, al señalar que organismos nacionales e internacionales documentaron violaciones a derechos humanos en su contra.

PUBLICIDAD

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que la privación de libertad de Quevedo fue arbitraria y solicitó su liberación inmediata, así como la investigación de las denuncias de tortura y reparación efectiva.

Quevedo fue detenida en 2007 y extraditada a México en 2009. Permaneció más de quince años en diversos penales antes de pasar a arresto domiciliario en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La acusación se fundó en confesiones ministeriales obtenidas bajo tortura, que la Suprema Corte invalidó en el caso de otra acusada.

El expediente incluyó denuncias de tortura física, psicológica y sexual, prisión preventiva prolongada y violaciones al debido proceso. La CNDH reconoció estas violaciones en 2023.

PUBLICIDAD