La SIP repudia asesinato del periodista Josué Martínez y exige a autoridades mexicanas investigación exhaustiva

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, quien fue asesinado el 16 de julio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. La organización, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, demandó a las autoridades de México una indagatoria rápida, exhaustiva e independiente para identificar a los responsables y esclarecer si el crimen estuvo vinculado a su labor periodística.

El asesinato de Martínez Contreras ocurrió en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta mientras caminaba con su hijo de 13 años. Tras la agresión, los responsables escaparon y el menor solicitó auxilio a la policía municipal. Los servicios de emergencia confirmaron en el lugar el fallecimiento del periodista, quien recibió varios impactos de bala en el tórax.

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Este lamentable hecho resulta alarmante porque, en lo que va de 2026, en México han asesinado a cinco periodistas, principalmente en los estados de la República, en donde se registran mayores agresiones.

SIP exige justicia ante asesinato de Josué Martínez

En ese contexto, la SIP subrayó la gravedad del asesinato de Josué Martínez Contreras y reiteró su exigencia de justicia. El presidente de la organización, Pierre Manigault, expresó preocupación por la persistencia de la violencia contra periodistas en México. Señaló que la impunidad en estos crímenes incentiva nuevos ataques y exhortó a las autoridades a no descartar el ejercicio periodístico como posible móvil.

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“La impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa”, enfatizó Manigault. Además, recalcó la importancia de garantizar justicia tanto para la víctima como para sus familiares. La postura de la SIP busca presionar para que las autoridades mexicanas agoten todas las líneas de investigación y no descarten ninguna hipótesis vinculada a la labor informativa de Martínez Contreras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que cada asesinato de un periodista representa “un ataque directo contra el derecho de la sociedad a estar informada”. Subrayó la obligación de las autoridades de investigar estos crímenes con diligencia y de asegurar justicia para las víctimas y sus familias.

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La directiva insistió en que el esclarecimiento del caso constituye un deber irrenunciable para el Estado mexicano y un mensaje indispensable para la protección de la libertad de expresión en la región.

Claudia Sheinbaum promete esclarecer el caso, organizaciones exigen justicia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su conferencia de prensa de este 17 de julio, que el caso se encuentra bajo investigación federal y estatal. Detalló que existe comunicación directa con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y que “deberán agotarse todas las líneas de investigación hasta esclarecer el crimen”.

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Al respecto, organizaciones de protección a periodistas y de derechos humanos como Amnistía Internacional y Artículo 19 exigieron protección y justicia tras el asesinato de Josué Martínez y que las autoridades estatales realicen las investigaciones pertinentes sin descartar su trabajo periodístico como línea principal de investigación.

Reclamaron una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, y pidieron que la labor periodística de la víctima sea considerada como línea prioritaria en las indagatorias.

“México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, publicó Amnistía Internacional a través de sus redes sociales.

Expresó su solidaridad con la familia, colegas y personas cercanas de Josué Martínez. En su publicación, sostuvo que, de acuerdo con algunos reportes, el periodista había recibido amenazas de muerte meses antes de su asesinato.

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(Redes Sociales)

Familiares y entorno denuncian antecedentes de amenazas

Familiares de Josué Martínez señalaron que meses antes del asesinato había recibido amenazas relacionadas con información publicada sobre un grupo delictivo. El periodista había manifestado su preocupación por su seguridad y la de su familia tras la difusión de ciertos reportajes. Tras conocerse el crimen, diversos actores sociales y organismos exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si el ataque estuvo motivado por su labor informativa.

El contexto de violencia contra periodistas en México ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales. La persistencia de la impunidad en estos crímenes, según subrayaron portavoces de la Sociedad Interamericana de Prensa, fomenta nuevos ataques contra quienes ejercen la libertad de expresión. La organización reiteró la exigencia de justicia y protección para la familia de la víctima.

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El asesinato de Josué Martínez ocurre mientras el país enfrenta niveles elevados de agresiones contra comunicadores y personas dedicadas a la información.