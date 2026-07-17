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Detención de Ernesto Ruffo no es ‘cortina de humo’ por Marina del Pilar, investigación inició hace un año: Sheinbaum a oposición

La presidenta aseguró que la investigación por huachicol contra el exgobernador inició hace un año

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Sheinbaum afirmó que la investigación contra Ernesto Ruffo inició hace un año. | YouTube Gobierno de México
Sheinbaum afirmó que la investigación contra Ernesto Ruffo inició hace un año. | YouTube Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible, no es por temas políticos o una ‘cortina de humo’ por los audios que se filtraron de una supuesta negociación entre la actual mandataria del mismo estado, Marina del Pilar Ávila, con autoridades de Estados Unidos.

“no tiene nada que ver, por que son investigaciones que hace la fiscalía”, afirmó en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Tulum, Quintana Roo.

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